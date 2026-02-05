(VTC News) -

“Sau khi phát hiện ách tắc hàng hóa, chúng tôi đã vào cuộc xử lý ngay nên cơ bản giải quyết được”, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến thông tin tại buổi họp báo thường kỳ sáng 5/2.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, theo tổng hợp của các cơ quan chức năng, từ ngày 26/1 đến hết 29/1, tại các cửa khẩu đường bộ, đường thủy và đường hàng không trên cả nước đã phát sinh tình trạng tồn đọng hơn 700 lô hàng nhập khẩu, với tổng khối lượng khoảng 300.000 tấn. Các mặt hàng bị ảnh hưởng chủ yếu là nông sản tươi, sản phẩm sơ chế có nguồn gốc thực vật như rau, củ, quả, gạo, lúa, sắn, cùng một số thực phẩm đã qua chế biến, đóng gói sẵn.

300.000 tấn nông sản nhập khẩu ùn tắc cơ bản đã được thông quan. (Ảnh minh họa: Vietnamnet)

Nguyên nhân chính được xác định do Nghị định số 46/2026/NĐ-CP có hiệu lực ngay khi chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết về phương thức kiểm tra, trình tự lấy mẫu, thời gian kiểm nghiệm; đồng thời chưa quy định cơ chế chuyển tiếp đối với các lô hàng đã nhập khẩu hoặc đang làm thủ tục trước thời điểm nghị định có hiệu lực.

“Việc áp dụng đồng loạt phương thức kiểm tra mới với thời gian trả kết quả từ 5 - 7 ngày đã tạo áp lực lớn cho cơ quan kiểm tra, hệ thống kiểm nghiệm cũng như doanh nghiệp nhập khẩu, đặc biệt đối với các mặt hàng tươi sống, dễ hư hỏng”, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh.

Trước thông tin về tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu, Bộ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp để rà soát, đánh giá tình hình. Ngay sau đó, họp với cơ quan kiểm dịch thực vật vùng - là các đơn vị được giao thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với sản phẩm có nguồn gốc thực vật - nhằm nắm bắt đầy đủ tình hình thực tế, khó khăn, vướng mắc tại từng cửa khẩu. Đồng thời đưa ra phương án xử lý, tháo gỡ ách tắc hàng hóa.

“Đến chiều 31/1/2026, tình trạng ách tắc hàng hóa tại nhiều cửa khẩu đã cơ bản được giải quyết. Bộ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan để vừa bảo đảm yêu cầu quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, hạn chế tối đa thiệt hại cho doanh nghiệp, sớm ổn định tình hình thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu trên cả nước” ,Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nói thêm.

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản phấn đấu đạt 73 - 74 tỷ USD

Thời điểm hiện nay, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam ước đạt gần 6,51 tỷ USD, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản đạt 3,6 tỷ USD (tăng 41,8%); giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 47,5 triệu USD (tăng 20,2%); giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 940 triệu USD (tăng 21,5%); giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 1,72 tỷ USD (tăng 13%); giá trị xuất khẩu muối đạt 1,1 triệu USD (tăng 49%)...

Các mặt hàng xuất khẩu tăng trưởng mạnh trong tháng 1/2026, bao gồm: Cà phê, cao su, chè, gạo, rau quả, hạt điều và hạt tiêu, với mức tăng cả về khối lượng và giá trị so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cà phê và cao su tiếp tục giữ vai trò chủ lực.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, sang năm 2026, Bộ xác định mục tiêu tổng quát là phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; sử dụng hiệu quả tài nguyên; nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh lương thực, an ninh sinh thái.

Đồng thời phấn đấu tăng trưởng toàn ngành 3,7 - 4%, xuất khẩu nông lâm thủy sản 73 - 74 tỷ USD, nâng chất lượng nông thôn mới; duy trì che phủ rừng 42,02%; tăng hiệu quả thu gom, xử lý chất thải đô thị; đẩy mạnh giám sát an toàn hồ chứa; và thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều theo chuẩn giai đoạn mới.