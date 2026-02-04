Hải quan trực 24/7 để giải tỏa thực phẩm ùn ứ

(VTC News) -

Công văn hỏa tốc số 8883 ngày 4/2 của Cục Hải quan (Bộ Tài chính) nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện số 08/CĐ-TTg ngày 3/2/2026 về việc tháo gỡ ngay các vướng mắc, khó khăn trong kiểm tra thực phẩm, hàng hóa xuất nhập khẩu bảo đảm thông quan kịp thời, thông suốt, tuyệt đối không để ách tắc, gây khó khăn cho doanh nghiệp, Cục Hải quan yêu cầu lãnh đạo các chi cục hải quan khu vực bố trí lãnh đạo, công chức trực 24/7 để đảm bảo giải quyết thông quan nhanh đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong đợt cao điểm sát Tết Nguyên đán.

"Ưu tiên giải quyết thông quan ngay đối với hàng hóa là thực phẩm nhập khẩu đã đảm bảo hồ sơ theo quy định và hướng dẫn có liên quan của các bộ chuyên ngành", công văn Cục Hải quan nhấn mạnh.

Các đơn vị được yêu cầu chủ động tháo gỡ khó khăn, không để xảy ra tình trạng chậm trễ kéo dài gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối với các vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục, các chi cục phải báo cáo ngay về Cục Hải quan (qua Ban Giám sát quản lý) để kịp thời xử lý. Riêng số liệu về thực phẩm tồn đọng tại cảng chưa hoàn tất thủ tục hoặc chưa được thông quan, các đơn vị phải tổng hợp, báo cáo trước 8h và 13h30 hằng ngày.

Báo cáo được phân loại theo 3 nhóm hàng quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 46/2026 của Chính phủ.

Tình trạng ách tắc nông sản đang từng bước được giải quyết. (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, với các lô hàng đã đăng ký tờ khai nhưng chưa thông quan, hoặc hàng đã đến cửa khẩu nhưng doanh nghiệp chưa đăng ký tờ khai, các chi cục cũng phải rà soát, thống kê đầy đủ để có phương án xử lý phù hợp, hạn chế tối đa tình trạng ùn ứ.

Ban Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (Cục Hải quan) được giao bố trí cán bộ trực, bảo đảm hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hoạt động thông suốt trong suốt thời gian cao điểm, tránh sự cố kỹ thuật làm gián đoạn quá trình thông quan.

Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị quán triệt nghiêm túc đến từng cán bộ, công chức trong ngành để tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ đạo nêu trên, góp phần ổn định thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp và bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho nền kinh tế.

Trước đó, đêm 3/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 08 về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 46/2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật an toàn thực phẩm.

Để khẩn trương tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc trong kiểm tra thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu, bảo đảm thông quan kịp thời, thông suốt, tuyệt đối không để tiếp tục ách tắc, gây khó khăn cho doanh nghiệp, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương chỉ đạo, ban hành ngay các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46.

Các bộ, ngành cần chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, thiết bị để thực hiện, bảo đảm thông quan kịp thời, thông suốt theo quy định, không gây ách tắc, ùn ứ thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát kỹ các quy định tại Nghị định số 46; tổng hợp tình hình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, báo cáo và kiến nghị, đề xuất cụ thể tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 (vào ngày 4/2).

Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương thiết lập ngay đường dây nóng 24/7 và thông báo ngay trên các phương tiện truyền thông đại chúng về thông tin đường dây nóng; bố trí nhân lực trực thường xuyên để kịp thời giải đáp, làm rõ các vấn đề nổi lên, nhất là việc triển khai các quy định mới trong Nghị định số 46 và sẵn sàng tiếp nhận và xử lý các vướng mắc phát sinh.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Hải quan yêu cầu hải quan cửa khẩu bố trí lực lượng làm việc 24/7, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, khẩn trương giải tỏa tình trạng ách tắc, bảo đảm thông quan kịp thời thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu; đảm bảo hệ thống thông quan điện tử hoạt động thông suốt trong thời gian cao điểm này.

UBND các tỉnh, thành phố cũng cần chỉ đạo các lực lượng chức năng tại cửa khẩu phối hợp chặt chẽ, bố trí làm việc 24/7, phân luồng giao thông hợp lý, ưu tiên khu vực tập kết riêng cho hàng nông sản tươi sống và thực phẩm thiết yếu để khẩn trương giải tỏa tình trạng ách tắc trong việc kiểm tra nhà nước tại một số cửa khẩu, bảo đảm thông quan kịp thời thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Thủ tướng lưu ý, trường hợp hồ sơ đầy đủ theo cam kết, phải cho thông quan ngay; việc kiểm tra mẫu sẽ thực hiện song song hoặc hậu kiểm tại kho của doanh nghiệp.