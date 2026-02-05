Công an thông tin vụ cướp ngân hàng ở Lào Cai

(VTC News) -

Thủ phạm gây án được xác định là Nguyễn Thành Luân (23 tuổi, trú tại xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai), người đang trong quá trình điều trị bệnh tâm thần.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Thành Luân chưa có tiền án, tiền sự. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, Luân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai và mới được gia đình xin về điều trị ngoại trú từ ngày 2/2.

Nguyễn Thành Luân tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Trước đó, vào khoảng 16h50 ngày 4/2, Luân vào phòng giao dịch của một ngân hàng trên địa bàn phường Âu Lâu trong thời điểm có đông người giao dịch. Luân không mang theo hung khí hay công cụ hỗ trợ.

Lợi dụng sơ hở của nhân viên ngân hàng, tên này bất ngờ thò tay qua ô cửa kính quầy giao dịch, lấy một tập tiền mệnh giá 500.000 đồng rồi nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhân viên ngân hàng đã tri hô và báo tin đến cơ quan công an. Lực lượng bảo vệ cùng người dân có mặt tại khu vực đã phối hợp truy đuổi đối tượng.

Chỉ trong thời gian ngắn, Luân bị khống chế, bắt giữ, toàn bộ số tiền bị lấy đi, tổng trị giá 50 triệu đồng, được thu giữ. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý.

Hôm 19/1, tại Gia Lai cũng xảy ra vụ cướp ở một phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng trên đường Trường Chinh, phường Hội Phú.

Hai kẻ cướp dùng vật có hình dạng giống súng đe dọa nhân viên, lấy đi khoảng 1,8 tỷ đồng rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.

Ngày 25/1, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy là phương tiện của 2 tên cướp ngân hàng, bị chôn tại khu rừng thông giáp ranh Khu công nghiệp Diên Phú (phường Diên Hồng), cách hiện trường khoảng 5km.

Khi chôn chiếc xe, chúng đã dùng những tấm ván ghép lại để che miệng hố và phủ thêm chiếu cũ, lá cây để ngụy trang.