'Nữ quái' cầm búa phá tủ, cuỗm tài sản trị giá hơn 600 triệu đồng

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Võ Thị Nga Mi (SN 1988, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 9/1, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận đơn trình báo của bà N.T.T. (SN 1959, trú xã Bà Nà, TP Đà Nẵng) về việc bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp tài sản.

Võ Thị Nga Mi bị khởi tố. (Ảnh: C.A)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phân công 3 tổ công tác gồm nhiều điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, chủ trì phối hợp với Công an xã Bà Nà, Công an xã Hòa Vang, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ cùng các đơn vị liên quan khẩn trương khám nghiệm hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 17h ngày 9/1, lợi dụng thời điểm gia đình bà T. vắng người, Mi đột nhập vào nhà qua cửa hông phía sau. Đối tượng lục soát các phòng, dùng búa và kéo phá khóa tủ quần áo trong phòng ngủ, lấy trộm nhiều tài sản gồm vàng, 1 sổ tiết kiệm, tổng giá trị hơn 600 triệu đồng.

Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an phường Hòa Khánh tiến hành rà soát, sàng lọc hàng chục đối tượng hình sự trên địa bàn và khu vực giáp ranh.

Đến ngày 13/1, lực lượng công an xác định Võ Thị Nga Mi là đối tượng gây án và tiến hành triệu tập để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội; đồng thời khai đã bán 4,5 chỉ vàng tại một tiệm vàng khu vực chợ Túy Loan để lấy tiền tiêu xài, số vàng còn lại đem cất giấu tại nơi ở.

Cơ quan công an đã thu giữ tang vật gồm: 2 sợi dây chuyền vàng, 12 chiếc nhẫn vàng và 1 điện thoại di động iPhone 14.