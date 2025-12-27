Thanh niên nhiều lần đột nhập nhà dân ở Lâm Đồng trộm cà phê

(VTC News) -

Ngày 27/12, Công an xã Bảo Lâm 1 (Lâm Đồng) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với N.R.N (trú tại xã Hòa Ninh, tỉnh Lâm Đồng) vì hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan điều tra di lý đối tượng N.R.N thực nghiệm lại hiện trường vụ trộm cắp. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an xã Bảo Lâm 1, trước đó, đơn vị này tiếp nhận trình báo của ông Nguyễn Đức Minh về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 6 bao cà phê tươi, với khối lượng khoảng 300kg.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Bảo Lâm 1 khám nghiệm hiện trường, phân công lực lượng truy xét các đối tượng nghi vấn.

Qua làm việc với các đối tượng liên quan và căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định N.R.N là người thực hiện hành vi trộm cắp các bao cà phê nói trên của gia đình ông Minh.

Làm việc với cơ quan công an, N khai nhận ngày 15/12 đã đi xe máy từ xã Hòa Ninh đến các địa bàn lân cận, lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản.

Khi phát hiện nhà ông Minh có nhiều bao cà phê không người trông coi, N đã 3 lần đột nhập lấy trộm 6 bao cà phê mang đi bán, thu được 6,5 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, ngày 8/12, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Thái bị cáo buộc lấy trộm túi xách của hoa hậu Mexico Leon Yuriar Angela Michelle khi cô tham dự một sự kiện tại Đà Lạt.

Rạng sáng 6/12, hoa hậu Leon Yuriar Angela Michelle (Miss Cosmo Mexico) trình báo bị mất túi xách đựng máy ảnh khi dự sự kiện tại Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt) vào đêm 5/12. Trong túi có tiền mặt, máy ảnh, thẻ tín dụng và nhiều vật dụng cá nhân, tổng giá trị khoảng 200 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt xác minh, truy tìm và đưa Nguyễn Lâm Thái về làm việc. Tại cơ quan công an, Thái thừa nhận hành vi và giao nộp toàn bộ tang vật.

Thái khai cùng bạn từ TPHCM lên Đà Lạt tối 5/12. Đến nơi, anh ta đến Quảng trường Lâm Viên xem Lễ hội Trà quốc tế. Không thuộc ban tổ chức, nhưng do được phát nhầm thẻ ra vào, Thái đã lợi dụng để vào phòng thay đồ, giả vờ chỉnh trang và chụp ảnh.

Theo lời khai, khoảng 22h cùng ngày, khi các thí sinh đang biểu diễn, Thái lấy trộm túi xách hiệu LV của hoa hậu Leon Yuriar Angela Michelle đặt trên ghế không người trông coi, rồi rời hiện trường bằng cửa sau.