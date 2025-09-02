Quán cà phê Hà Nội mở xuyên đêm đón khách chờ xem xe tăng, thiết giáp

"Tôi chọn quán cà phê này vì gần điểm diễu binh, vừa có chỗ ngồi thoải mái, vừa có thể sạc điện thoại và sử dụng wifi. Thức xuyên đêm không dễ chịu nhưng nghĩ tới cảnh được nhìn tận mắt xe tăng, xe thiết giáp đi qua phố, tôi thấy rất đáng giá”, một khán giả đến từ Ninh Bình chia sẻ.