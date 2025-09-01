Anh em trai, chị em gái cùng tham gia diễu binh A80

(VTC News) -

Đêm 1/9, không khí Hà Nội rộn ràng hơn bao giờ hết khi chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa, tiếng nhạc quân hành sẽ vang lên trên Quảng trường Ba Đình, mở màn cho lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh. Trên vỉa hè, hàng vạn người dân đã "cắm chốt" từ vài ngày, háo hức chờ đợi thời khắc lịch sử.

Còn ở các đơn vị, những bước chuẩn bị cuối cùng đang được gấp rút hoàn tất. Khuya nay, các khối sẽ hành quân, tiến về Quảng trường Ba Đình để sẵn sàng sải bước trong thời khắc lịch sử của Tổ quốc.

Anh em trai xứ Nghệ

Trong số những chiến sĩ trẻ đang chờ xuất phát có hai anh em ruột đến từ Nghệ An - Thượng uý Nguyễn Quốc Công và Trung uý Nguyễn Quốc Bằng.

Anh em Thượng uý Nguyễn Quốc Công (phải) và Trung uý Nguyễn Quốc Bằng (trái).

Quốc Công là chiến sĩ thuộc Lữ đoàn Công binh 28. Anh giữ nhiệm vụ bảo vệ quân kỳ, biểu tượng thiêng liêng nhất trong khối Quân chủng Phòng không Không quân. Còn Quốc Bằng thuộc Lữ đoàn Xe tăng 215, là lái chính của chiếc thiết giáp bánh lốp đầu tiên do Việt Nam tự sản xuất, lần đầu tiên xuất hiện trong lễ diễu binh, thuộc đội hình Tăng thiết giáp.

Thượng uý Quốc Công không còn xa lạ với những ngày hội lớn. Cách đây 4 tháng, anh từng tham gia diễu binh Kỷ niệm 50 năm Giải phóng Miền Nam (A50) tại TP.HCM. Lần này, được sải bước trên Quảng trường Ba Đình, nơi thiêng liêng gắn với ngày Quốc khánh, tim anh vẫn rộn lên từng nhịp.

“Ông nội chúng tôi từng tham gia cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Giờ đây, anh em tôi có mặt trong đội hình, như thể đang nối tiếp con đường mà thế hệ đi trước đã mở ra", Công nói.

Người em trai Quốc Bằng lại trải qua một niềm hồi hộp khác khi chỉ còn vài giờ nữa sẽ được cầm lái chiếc xe tăng “made in Vietnam” tiến vào Quảng trường. Anh không giấu nổi xúc động: “Ngồi trên xe thiết giáp do chính Việt Nam chế tạo, tôi cảm thấy như mang cả niềm tự tôn dân tộc theo từng vòng lăn bánh. Tôi và anh trai hay nói với nhau rằng: Ngày 2/9 này, chúng tôi không chỉ là anh em ruột, mà còn là đồng đội trên cùng một lễ đài lịch sử".

Chị em gái đất Tổ

Nếu cặp anh em trai xứ Nghệ kể trên được coi là hiện thân của sức mạnh, khí phách và rắn rỏi, thì hai chị em đất Tổ lại mang đến câu chuyện dịu dàng xen lẫn niềm kiêu hãnh.

Chị em Thượng uý Trần Thị Thu Hà và Thiếu uý Trần Thị Bích Ngọc.

Thượng uý Trần Thị Thu Hà (Điều dưỡng khoa Cấp cứu - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) thuộc khối lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Người em gái - Thiếu uý Trần Thị Bích Ngọc (Giảng viên Bộ môn Sinh học - Di truyền y học, Học viện Quân y) lại nằm trong khối Quân nhạc. Hai chị em đến từ Phú Thọ cùng khoác quân phục, sẽ cùng bước đi trên Quảng trường Ba Đình sáng mai.

Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, nơi “máu lính” chảy trong từng nhịp đập, cả hai không khỏi hồi hộp khi đếm ngược đến thời khắc lịch sử.

“Lần đầu tiên đứng trong đội hình diễu binh lớn thế này, tôi không khỏi hồi hộp. Nhưng nghĩ đến truyền thống gia đình, nghĩ đến chồng đang dõi theo, tôi cảm thấy mình phải sải bước thật đẹp, thật vững vàng", Thu Hà chia sẻ.

Chồng của Thu Hà - Thượng úy Phan Trọng Quang (Trường Cao đẳng Kỹ thuật thông tin - Binh chủng Thông tin liên lạc) nói rằng, khoảnh khắc thấy vợ khoác màu áo xanh gìn giữ hòa bình sải bước trên Quảng trường Ba Đình là niềm tự hào khó diễn tả.

Còn cô em gái Bích Ngọc nói: “Cảm giác vừa run vừa háo hức. Tôi chỉ muốn bước thật đều, để sau này có thể kể lại cho các thế hệ học trò rằng cô giáo đã từng đứng trong đội hình diễu binh 2/9 ở Quảng trường Ba Đình".

Các tuyến đường có khối diễu binh, diễu hành đi qua hiện đều đã chật kín người.

Bốn con người - hai cặp anh chị em ruột đến từ hai vùng quê khác nhau nhưng cùng chung cảm xúc: Hồi hộp, tự hào và kiêu hãnh. Với họ, từng bước chân ngày mai không chỉ là nhịp bước quân hành, mà còn là lời tri ân gửi đến gia đình, gửi đến Tổ quốc, để ông bà, cha mẹ, người thân thấy truyền thống gia đình được nối dài qua từng thế hệ.

Chỉ còn ít giờ nữa, khi trời Ba Đình vừa hửng sáng, họ sẽ bước ra trong sắc phục chỉnh tề, sánh vai đồng đội. Trong hàng vạn bước chân cùng hướng về lễ đài, bốn người con của hai gia đình sẽ song hành, góp thêm một mảnh ghép tự hào vào bức tranh diễu binh lịch sử.