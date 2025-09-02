Hùng tráng Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Sau khi diễu binh trên quảng trường Ba Đình và diễu hành qua các tuyến phố Thủ đô, các khối về vị trí tập kết, giao lưu và chia tay người dân. Người dân vẫy tay chào, gửi lời cảm ơn tới các đoàn tham gia diễu binh, diễu hành A80. Khối quân nhân Nga nhận được rất nhiều tình cảm từ người dân Việt Nam. 120 quân nhân Trung Quốc trở về nước sau lễ diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình. Năm nay, quân đội Trung Quốc tham gia diễu binh dịp 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào 30/4 tại TP.HCM và Quốc khánh 2/9.

Khi các khối diễu binh bước đi trên những tuyến phố ở Hà Nội, hình ảnh những chiến sĩ trong quân phục chỉnh tề, sải bước đều tăm tắp, trở thành điểm nhấn khó quên.

Máy bay Su-30MK2 thả nhiễu khi bay qua khu vực quảng trường Ba Đình Máy bay Su-30MK2 thả nhiễu khi bay qua khu vực Quảng trường Ba Đình (Ảnh: Minh Đức) SU-30MK2 – “Hổ mang chúa” của Không quân Nhân dân Việt Nam đã khiến bầu trời Ba Đình rực sáng trong sáng 2/9. (Ảnh: Phạm Thành) Những hình ảnh tuyệt đẹp trên bầu trời Thủ đô sáng 2/9. (Ảnh: Phạm Thành) Phi đội trực thăng bay trên bầu trời Thủ đô (Ảnh: Minh Đức)

Mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành là lực lượng Không quân Nhân dân Việt Nam anh hùng, gồm các biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8; máy bay vận tải Casa C-295, C212i; Yak-130, L-39NG và Su-30MK2. Dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Biểu tượng cho sức mạnh đại đoàn kết, niềm tự hào của Đảng và dân tộc, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng xây dựng đất nước cất cánh, vươn cao trong kỷ nguyên mới. 10 chiếc trực thăng cất cánh từ sân bay Hòa Lạc vòng về trung tâm thành phố Hà Nội. Trực thăng kéo cờ Đảng bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Biên đội trực thăng trình diễn bay kéo cờ trên bầu trời Thủ đô. Mãn nhãn cảnh trực thăng bay giữa bầu trời xanh thẳm. Máy bay vận tải CASA lướt trên bầu trời Hà Nội.

Hùng tráng tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa phô diễn sức mạnh diễu binh trên biển Tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa phô diễn sức mạnh diễu binh trên biển. Một trong những điểm nhấn của lễ diễu binh, diễu hành là phần diễu binh trên biển diễn ra tại căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa), hình ảnh được truyền về màn hình chính tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Trong phần diễu binh trên biển, nổi bật là sự góp mặt của tàu ngầm Kilo 636, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa, tàu pháo, tàu cứu hộ đa năng, trực thăng săn ngầm Ka-28 và thủy phi cơ DHC-6 cùng nhiều phương tiện khí tài khác. X Biên đội máy bay DHC-6 và trực thăng săn ngầm Ka28 cùng các biên đội tàu tên lửa tham gia diễu binh trên biển. Tàu ngầm Kilo 636 là hệ tàu ngầm điezen - điện hiện đại, được mệnh danh là "Hố đen trong lòng đại dương", niềm tự hào của Hải quân Nhân dân Việt Nam, biểu tượng sức mạnh trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Tàu ngầm Kilo 636 được trang bị tên lửa hiện đại có thể tiêu diệt các mục tiêu trên bờ, trên biển; có khả năng vòng tránh hỏa lực phòng không của đối phương trên quỹ đạo chung và tự động tìm và tiêu diệt mục tiêu chính xác. Tàu hộ vệ chống ngầm lớp 159, là loại tàu có khả năng cơ động và sức mạnh hỏa lực lớn, như: pháo AK726, giàn phóng ngư lôi, giàn phóng bom phản lực... Tàu có lượng giãn nước lớn, vận tốc lớn nhất đạt 24 hl/h; tàu có thể độc lập hoặc hiệp đồng tác chiến với các lực lượng; được sử dụng để tìm kiếm, tiêu diệt tàu ngầm và các mục tiêu ngầm của đối phương; chống ngầm cho tàu mặt nước, tàu ngầm của ta. Tàu hộ vệ tên lửa Lý Thái Tổ tham gia diễu binh. Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng. Tàu tên lửa tấn công nhanh 1241.8 là loại tàu có tốc độ cao, được mệnh danh là tàu “tia chớp”; có vận tốc lớn nhất 43hl/h, được trang bị vũ khí hiện đại, hỏa lực mạnh, như tên lửa, pháo tự động, pháo phòng không và hệ thống ra đa hiện đại, có khả năng theo dõi đồng thời 15 mục tiêu, khóa 3-5 mục tiêu cùng lúc; được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu di chuyển và cố định trên biển của đối phương. Tàu tên lửa 1241RE có vận tốc lớn nhất 43hl/h, lượng giãn nước 502 tấn; trang bị vũ khí có hỏa lực mạnh, như: tên lửa, pháo tự động, pháo phòng không và hệ thống ra đa hiện đại quan sát tầm xa. Với tính cơ động cao, hỏa lực mạnh, tàu được sử dụng thực hiện các nhiệm vụ tuần tra, trinh sát, sẵn sàng chiến đấu cao trong mọi tình huống. Tàu Pháo dạng TT-400TP có thể hoạt động được 30 ngày đêm trên biển, với tầm hoạt động khoảng 2.200 hải lý. Tàu được trang bị một số vũ khí hiện đại có thể tiêu diệt các mục tiêu trên biển, trên không, trên bờ của địch và làm nhiệm vụ tuần tiễu. Hình ảnh tàu tuần tra đa năng của Cảnh sát biển Việt Nam và Biên đội tàu KN290, KN 390 của lực lượng Kiểm ngư Việt Nam. Tham gia phần diễu binh trên biển còn có biên đội tàu SPA 4207 của Bộ đội Biên phòng. Đây là loại tàu tuần tra cao tốc được thiết kế cho các nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ bờ biển, tìm kiếm cứu nạn và an toàn hàng hải. Biên đội tàu của Hải đội Dân quân thường trực được sử dụng thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu khẳng định chủ quyền biển, đảo, tuần tra, trinh sát, thu thập, xử lý thông tin trên không, trên biển. Cuộc diễu binh trên biển quy tụ hơn 30 tàu, 10 xuồng, 4 máy bay cùng hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ, tạo nên bức tranh hùng vĩ trên sóng nước và bầu trời Tổ quốc.

Các khối diễu binh đại diện cho toàn quân Khối sĩ quan Lục quân (Ảnh: Nguyễn Yến) Khối sĩ quan Hải quân.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm

Trực thăng bay qua Quảng trường Ba Đình sáng 2/9 Trực thăng bay qua Quảng trường Ba Đình sáng 2/9.

Các khối diễu binh sẵn sàng Các khối diễu binh sẵn sàng. (Ảnh chụp màn hình).

Pháo lễ khai hỏa Pháo lễ khai hỏa.

Trực thăng cất cánh tiến về Quảng trường Ba Đình. Trực thăng cất cánh tiến về Quảng trường Ba Đình.

Lễ chào cờ và rước đuốc truyền thống Lễ chào cờ và rước đuốc truyền thống

Người dân sẵn sàng đón đoàn diễu binh Người dân ở khu vực trước Nhà Hát Lớn sẵn sàng chờ đón đoàn diễu binh, diễu hành (Video: Vân Khánh)

Hàng nghìn cựu chiến binh chờ đón trong hạnh phúc Hàng nghìn cựu chiến binh chờ đón các khối diễu binh, diễu hành đi qua.

Các khối sẵn sàng tham tham gia diễu binh, diễu hành Các khối sẵn sàng tham tham gia diễu binh, diễu hành

Các thương bệnh binh đến từ Trung tâm Thuận Thành, Bắc Ninh được các tình nguyện viên hỗ trợ đưa vào khu vực khán đài trong Quảng trường Ba Đình. (Ảnh: Nguyễn Yến)

Trời dần về sáng, nhiều người dân đã thức dậy sau giấc ngủ ngắn. Các nghệ sĩ hát giao lưu cùng người dân trên các góc phố.

Các khối vào vị trí tập kết tại quảng trường Ba Đình, chuẩn bị cho đợt tập dượt cuối cùng.

Khối xe tăng, thiết giáp di chuyển vào khu vực tập kết. Xe thiết giáp trên đường Cửa Bắc. (Ảnh: Vũ Minh Quân)

3h, các khối quân đội, công an tập kết tại đường Phan Đình Phùng, chỉnh đốn đội ngũ rồi di chuyển vào Quảng trường Ba Đình, sẵn sàng cho lễ diễu binh trọng đại. Khi các đoàn diễu binh tiến qua phố Quán Thánh, người dân hai bên đường đồng loạt hò reo, vỗ tay cổ vũ, gửi gắm niềm tự hào dân tộc và tình cảm quân dân gắn bó nồng hậu. Khi các đoàn diễu binh tiến qua phố Quán Thánh, người dân hai bên đường đồng loạt hò reo, vỗ tay cổ vũ, gửi gắm niềm tự hào dân tộc và tình cảm quân dân gắn bó nồng hậu. Hình ảnh bên trong Quảng trường Ba Đình lúc 3h sáng.

Đoàn xe chở các khối diễu binh đi qua đường Quang Trung hướng vào trung tâm thành phố.

Một số người sinh ngày 2/9 được tổ chức ngay trên phố trong bữa tiệc sinh nhật chung đầy ắp kỷ niệm. Chàng thanh niên có ngày sinh 2/9 được bạn bè tổ chức sinh nhật ngay trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: Minh Đức) Khúc hát chung mừng sinh nhật vang lên trong dãy hàng người chờ diễu binh.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, càng gần đến thời điểm đoàn diễu binh xuất phát, giá dịch vụ càng tăng cao. Những chiếc ghế nhựa bình thường chỉ vài chục nghìn, nay được hét tới 60.000 đồng mỗi chiếc. Thậm chí, dịch vụ cho thuê thang trở thành lựa chọn hàng đầu cho nhiều gia đình muốn có tầm nhìn tốt. Một chiếc thang 5 bậc được ra giá 300.000 đồng cho vài tiếng đồng hồ, kèm theo yêu cầu đặt cọc trước để giữ chỗ. Người dân thuê thang xem diễu binh.

Đông nghẹt người quanh các con phố có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Dòng người vẫn ùn ùn đổ về khu vực Ba Đình và các tuyến phố trung tâm của Hà Nội. Khắp nơi vang tiếng hát, tiếng reo vui. Tất cả đều hân hoan chờ tới thời khắc lịch sử lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh.

Theo thông tin ban đầu, hơn 30 tàu, 10 xuồng, 4 máy bay cùng hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ sẽ tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam trên biển vào sáng mai.

Học viên trường Sỹ quan Chính trị giao lưu với nhân dân.

Tại Hà Nội, từ 22h ngày 1/9 đến 6h ngày Quốc khánh 2/9, khả năng mưa thấp. Sáng 2/9, Hà Nội khả năng cao không mưa, thời tiết tốt, trời nắng nhẹ, nhiệt độ sáng 26-30°C. Xác suất mưa vào sáng 2/9 là dưới 20% với lượng mưa nhỏ và kết thúc nhanh. Cơ quan khí tượng lưu ý, đầu giờ sáng 2/9 trời nhiều mây, làm giảm tầm nhìn và trần mây thấp. Vì vậy, cần lưu ý các hoạt động bay ở độ cao thấp quanh khu vực tổ chức sự kiện.

Hà Nội đêm nay không ngủ Đêm 1/9, Hà Nội rực rỡ ánh đèn và rộn ràng không khí ngày hội. Từng con phố quanh khu vực Quảng trường Ba Đình đông nghịt người, nhiều gia đình mang theo chiếu, ghế gấp, cơm hộp, nước uống để thức trọn đêm giữ chỗ. Từ người lớn đến trẻ nhỏ ngồi tụ tập ca hát, trò chuyện rôm rả. Tất cả quyết thức đêm mong ngóng giây phút được tận mắt chứng kiến lễ diễu binh lịch sử vào sáng mai. Lúc 20h, khu vực phố Tràng Thi đông nghịt người, hai bên vỉa hè gần như không còn chỗ trống. Các lực lượng chức năng lập rào chặn xe từ chiều tối. Khu vực ngã 5 phố Cửa Nam - Tràng Thi cũng chật kín người. Ai nấy đều háo hức, sẵn sàng thức xuyên đêm chờ màn diễu binh lịch sử. Công an thành phố Hà Nội đảm bảo, tạo điều kiện cho các em nhỏ, người già có vị trí thuận lợi. Nhóm chị Nguyễn Thị Thắm (ở Thanh Xuân) đi xếp hàng từ 15h để lấy vị trí đẹp tại Ngã 5 Cửa Nam - Tràng Thi. Người dân vẫy cờ Tổ quốc, hát vang "Như có Bác Hồ trong ngày vui trong đại thắng".

Các tuyến phố trung tâm chật kín người Từ chiều 1/9, các tuyến đường quanh Quảng trường Ba Đình đã ken đặc người dân tìm chỗ ngồi. Dù trời mưa nặng hạt, dòng người tập trung về các tuyến phố trung tâm để chờ đợi xem lễ diễu binh, diễu hành chính thức vẫn ngày càng dài.