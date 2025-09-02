Hùng tráng Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Sau khi diễu binh trên quảng trường Ba Đình và diễu hành qua các tuyến phố Thủ đô, các khối về vị trí tập kết, giao lưu và chia tay người dân.
Khi các khối diễu binh bước đi trên những tuyến phố ở Hà Nội, hình ảnh những chiến sĩ trong quân phục chỉnh tề, sải bước đều tăm tắp, trở thành điểm nhấn khó quên.
Mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành là lực lượng Không quân Nhân dân Việt Nam anh hùng, gồm các biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8; máy bay vận tải Casa C-295, C212i; Yak-130, L-39NG và Su-30MK2.
Dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Biểu tượng cho sức mạnh đại đoàn kết, niềm tự hào của Đảng và dân tộc, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng xây dựng đất nước cất cánh, vươn cao trong kỷ nguyên mới.
10 chiếc trực thăng cất cánh từ sân bay Hòa Lạc vòng về trung tâm thành phố Hà Nội.
Trực thăng kéo cờ Đảng bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Biên đội trực thăng trình diễn bay kéo cờ trên bầu trời Thủ đô.
Mãn nhãn cảnh trực thăng bay giữa bầu trời xanh thẳm.
Máy bay vận tải CASA lướt trên bầu trời Hà Nội.
Tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa phô diễn sức mạnh diễu binh trên biển.
Một trong những điểm nhấn của lễ diễu binh, diễu hành là phần diễu binh trên biển diễn ra tại căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa), hình ảnh được truyền về màn hình chính tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).
Trong phần diễu binh trên biển, nổi bật là sự góp mặt của tàu ngầm Kilo 636, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa, tàu pháo, tàu cứu hộ đa năng, trực thăng săn ngầm Ka-28 và thủy phi cơ DHC-6 cùng nhiều phương tiện khí tài khác.
Biên đội máy bay DHC-6 và trực thăng săn ngầm Ka28 cùng các biên đội tàu tên lửa tham gia diễu binh trên biển.
Tàu ngầm Kilo 636 là hệ tàu ngầm điezen - điện hiện đại, được mệnh danh là "Hố đen trong lòng đại dương", niềm tự hào của Hải quân Nhân dân Việt Nam, biểu tượng sức mạnh trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Tàu ngầm Kilo 636 được trang bị tên lửa hiện đại có thể tiêu diệt các mục tiêu trên bờ, trên biển; có khả năng vòng tránh hỏa lực phòng không của đối phương trên quỹ đạo chung và tự động tìm và tiêu diệt mục tiêu chính xác.
Tàu hộ vệ chống ngầm lớp 159, là loại tàu có khả năng cơ động và sức mạnh hỏa lực lớn, như: pháo AK726, giàn phóng ngư lôi, giàn phóng bom phản lực... Tàu có lượng giãn nước lớn, vận tốc lớn nhất đạt 24 hl/h; tàu có thể độc lập hoặc hiệp đồng tác chiến với các lực lượng; được sử dụng để tìm kiếm, tiêu diệt tàu ngầm và các mục tiêu ngầm của đối phương; chống ngầm cho tàu mặt nước, tàu ngầm của ta.
Tàu hộ vệ tên lửa Lý Thái Tổ tham gia diễu binh.
Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng.
Tàu tên lửa tấn công nhanh 1241.8 là loại tàu có tốc độ cao, được mệnh danh là tàu “tia chớp”; có vận tốc lớn nhất 43hl/h, được trang bị vũ khí hiện đại, hỏa lực mạnh, như tên lửa, pháo tự động, pháo phòng không và hệ thống ra đa hiện đại, có khả năng theo dõi đồng thời 15 mục tiêu, khóa 3-5 mục tiêu cùng lúc; được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu di chuyển và cố định trên biển của đối phương.
Tàu tên lửa 1241RE có vận tốc lớn nhất 43hl/h, lượng giãn nước 502 tấn; trang bị vũ khí có hỏa lực mạnh, như: tên lửa, pháo tự động, pháo phòng không và hệ thống ra đa hiện đại quan sát tầm xa. Với tính cơ động cao, hỏa lực mạnh, tàu được sử dụng thực hiện các nhiệm vụ tuần tra, trinh sát, sẵn sàng chiến đấu cao trong mọi tình huống.
Tàu Pháo dạng TT-400TP có thể hoạt động được 30 ngày đêm trên biển, với tầm hoạt động khoảng 2.200 hải lý. Tàu được trang bị một số vũ khí hiện đại có thể tiêu diệt các mục tiêu trên biển, trên không, trên bờ của địch và làm nhiệm vụ tuần tiễu.
Hình ảnh tàu tuần tra đa năng của Cảnh sát biển Việt Nam và Biên đội tàu KN290, KN 390 của lực lượng Kiểm ngư Việt Nam.
Tham gia phần diễu binh trên biển còn có biên đội tàu SPA 4207 của Bộ đội Biên phòng. Đây là loại tàu tuần tra cao tốc được thiết kế cho các nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ bờ biển, tìm kiếm cứu nạn và an toàn hàng hải. Biên đội tàu của Hải đội Dân quân thường trực được sử dụng thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu khẳng định chủ quyền biển, đảo, tuần tra, trinh sát, thu thập, xử lý thông tin trên không, trên biển.
Cuộc diễu binh trên biển quy tụ hơn 30 tàu, 10 xuồng, 4 máy bay cùng hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ, tạo nên bức tranh hùng vĩ trên sóng nước và bầu trời Tổ quốc.
Người dân ở khu vực trước Nhà Hát Lớn sẵn sàng chờ đón đoàn diễu binh, diễu hành (Video: Vân Khánh)
Trời dần về sáng, nhiều người dân đã thức dậy sau giấc ngủ ngắn. Các nghệ sĩ hát giao lưu cùng người dân trên các góc phố.
Các khối vào vị trí tập kết tại quảng trường Ba Đình, chuẩn bị cho đợt tập dượt cuối cùng.
Khối xe tăng, thiết giáp di chuyển vào khu vực tập kết.
Đoàn xe chở các khối diễu binh đi qua đường Quang Trung hướng vào trung tâm thành phố.
Một số người sinh ngày 2/9 được tổ chức ngay trên phố trong bữa tiệc sinh nhật chung đầy ắp kỷ niệm.
Khúc hát chung mừng sinh nhật vang lên trong dãy hàng người chờ diễu binh.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, càng gần đến thời điểm đoàn diễu binh xuất phát, giá dịch vụ càng tăng cao. Những chiếc ghế nhựa bình thường chỉ vài chục nghìn, nay được hét tới 60.000 đồng mỗi chiếc. Thậm chí, dịch vụ cho thuê thang trở thành lựa chọn hàng đầu cho nhiều gia đình muốn có tầm nhìn tốt. Một chiếc thang 5 bậc được ra giá 300.000 đồng cho vài tiếng đồng hồ, kèm theo yêu cầu đặt cọc trước để giữ chỗ.
Đông nghẹt người quanh các con phố có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.
Dòng người vẫn ùn ùn đổ về khu vực Ba Đình và các tuyến phố trung tâm của Hà Nội. Khắp nơi vang tiếng hát, tiếng reo vui. Tất cả đều hân hoan chờ tới thời khắc lịch sử lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh.
Theo thông tin ban đầu, hơn 30 tàu, 10 xuồng, 4 máy bay cùng hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ sẽ tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam trên biển vào sáng mai.
Học viên trường Sỹ quan Chính trị giao lưu với nhân dân.
Tại Hà Nội, từ 22h ngày 1/9 đến 6h ngày Quốc khánh 2/9, khả năng mưa thấp.
Sáng 2/9, Hà Nội khả năng cao không mưa, thời tiết tốt, trời nắng nhẹ, nhiệt độ sáng 26-30°C. Xác suất mưa vào sáng 2/9 là dưới 20% với lượng mưa nhỏ và kết thúc nhanh.
Cơ quan khí tượng lưu ý, đầu giờ sáng 2/9 trời nhiều mây, làm giảm tầm nhìn và trần mây thấp. Vì vậy, cần lưu ý các hoạt động bay ở độ cao thấp quanh khu vực tổ chức sự kiện.
Hà Nội đêm nay không ngủ
Đêm 1/9, Hà Nội rực rỡ ánh đèn và rộn ràng không khí ngày hội. Từng con phố quanh khu vực Quảng trường Ba Đình đông nghịt người, nhiều gia đình mang theo chiếu, ghế gấp, cơm hộp, nước uống để thức trọn đêm giữ chỗ.
Từ người lớn đến trẻ nhỏ ngồi tụ tập ca hát, trò chuyện rôm rả. Tất cả quyết thức đêm mong ngóng giây phút được tận mắt chứng kiến lễ diễu binh lịch sử vào sáng mai.
Lúc 6h30 ngày 2/9, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội, long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Chương trình có sự tham dự của khoảng 30.000 người (chưa bao gồm các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành). Nhiều khối lực lượng vũ trang, quần chúng nhân dân cùng đoàn đại biểu quốc tế sẽ góp mặt, tạo nên bức tranh sinh động về sức mạnh đoàn kết và tinh thần hữu nghị.