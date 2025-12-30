Xã ở Hưng Yên ứng dụng AI hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính

(VTC News) -

Ngày 30/12, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, đưa vào sử dụng hệ thống Kiosk toàn trình TC AI và Chatbot tra cứu thông minh. Đây là giải pháp công nghệ do Công ty Cổ phần TC Group Việt Nam trao tặng nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số và nâng cao trải nghiệm cho người dân địa phương.

Lễ trao tặng và đưa vào sử dụng hệ thống Kiosk toàn trình TC AI, Chatbot tra cứu thông minh.

Việc triển khai hệ thống Kiosk toàn trình TC AI được xem là bước đột phá trong công tác cải cách hành chính tại xã Nghĩa Trụ, bám sát tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển đổi số quốc gia. Hệ thống này tích hợp trí tuệ nhân tạo để tự động hóa nhiều khâu trong quy trình giải quyết thủ tục, giúp người dân tương tác với chính quyền minh bạch và chủ động hơn.

Hệ thống Kiosk toàn trình TC AI mang đến quy trình tự động hóa hiện đại, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công theo hướng thuận tiện và minh bạch ngay tại trụ sở UBND xã. Với giao diện trực quan, có hướng dẫn bằng hình ảnh và giọng nói, hệ thống này được thiết kế đặc biệt để phù hợp với mọi đối tượng, gồm cả người cao tuổi và những người ít có cơ hội tiếp cận công nghệ.

Thông qua hệ thống, người dân có thể chủ động tra cứu thông tin thủ tục, lấy số thứ tự, theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ và đặt lịch làm việc trước. Các thủ tục thiết yếu gắn liền với đời sống như đăng ký khai sinh, khai tử, chứng thực giấy tờ, hay cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nay được tích hợp để đơn giản hóa quy trình và giảm thiểu sai sót. Đặc biệt, thiết bị tra cứu Chatbot TC AI cho phép người dân hỏi – đáp nhanh về thành phần hồ sơ và thời hạn giải quyết, giúp giảm bớt việc phải hỏi trực tiếp cán bộ nhiều lần.

Chia sẻ về ý nghĩa của dự án, ông Vũ Gia Công – Chủ tịch Công ty Cổ phần TC Group Việt Nam - nhấn mạnh các giải pháp của doanh nghiệp luôn hướng tới tính thực tiễn tại cấp cơ sở.

"Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chatbot thông minh trong hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính không chỉ giúp giảm thời gian chờ đợi, tăng tính minh bạch, mà còn góp phần hình thành thói quen mới trong tiếp cận dịch vụ công, giúp người dân chủ động hơn trong việc tra cứu thông tin và thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết", ông Công nói và thông tin thêm hệ thống còn tích hợp chức năng đánh giá mức độ hài lòng sau khi hoàn thành thủ tục.

Kết quả này sẽ là cơ sở quan trọng để chính quyền địa phương theo dõi, cải thiện chất lượng phục vụ và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức.

Ông Nguyễn Văn Lộc – Phó Chủ tịch UBND xã, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nghĩa Trụ, khẳng định hệ thống Kiosk AI là công cụ hỗ trợ quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý.

Ông Lộc cho biết: "Việc ứng dụng công nghệ số trong giải quyết thủ tục hành chính không chỉ nhằm giảm áp lực công việc cho cán bộ, mà quan trọng hơn là tăng cường tính công khai, minh bạch, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và củng cố niềm tin của người dân đối với chính quyền cơ sở".

UBND xã Nghĩa Trụ kỳ vọng sau khi đi vào vận hành ổn định, mô hình Kiosk hành chính thông minh này sẽ phát huy hiệu quả tối đa, tạo tiền đề để nhân rộng trong tương lai, góp phần xây dựng một chính quyền số hiện đại, hoạt động hiệu lực và hiệu quả từ cấp cơ sở.