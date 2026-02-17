Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh: Thị trường BĐS sẽ ở trạng thái 'sôi động trong sự thận trọng'

(VTC News) -

Nhận định về thị trường bất động sản năm 2026, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho rằng, năm 2026 thị trường sẽ ở trạng thái “sôi động trong sự thận trọng” với phân khúc căn hộ và nhà ở phục vụ nhu cầu thực tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt. Các điểm nghẽn pháp lý đã được tháo gỡ từng bước, niềm tin được củng cố sẽ là bệ phóng cho nguồn cung.

Dòng tiền sẽ tiếp tục đổ vào bất động sản nhưng có sự chọn lọc khắt khe hơn. Người mua và nhà đầu tư sẽ ưu tiên các dự án có pháp lý minh bạch, hạ tầng đồng bộ và uy tín chủ đầu tư. Phân khúc căn hộ phục vụ nhu cầu ở thực sẽ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt. Đây là nền tảng để thị trường phát triển lành mạnh, giảm thiểu tình trạng đầu cơ và hướng tới sự bền vững dài hạn.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, năm 2026 thị trường vẫn còn những nút thắt. Đầu tiên là sự lệch pha cung - cầu khi dư thừa phân khúc cao cấp nhưng lại thiếu sản phẩm giá rẻ. Thứ hai là giá bất động sản có xu hướng tăng nhưng chưa phản ánh đúng giá trị thực do tình trạng đầu cơ, găm hàng. Thứ ba là hệ thống cơ sở dữ liệu về giao dịch, giá cả chưa hoàn thiện, dẫn đến hiện tượng "hai giá" gây nhiễu loạn thông tin.

"Quá trình sàng lọc trong năm 2025 vừa qua là tất yếu. Những doanh nghiệp yếu kém về quản trị, phụ thuộc quá nhiều vào đòn bẩy tài chính đã bị loại bỏ. Những cái tên còn trụ lại là những doanh nghiệp có năng lực tài chính và định hướng phát triển thực chất", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh (ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Cũng theo Thứ trưởng, dấu ấn nổi bật nhất năm 2025 là bất động sản đã khẳng định là trụ cột quan trọng, tác động lan tỏa tới hơn 30 ngành, lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, giai đoạn vừa qua thị trường đối mặt nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cả yếu tố trong và ngoài nước. Cơ cấu sản phẩm chưa hợp lý, dư thừa phân khúc cao cấp nhưng thiếu nhà ở phù hợp khả năng chi trả của đại đa số người dân, đặc biệt là nhà ở xã hội (NOXH).

Tuy nhiên, thời gian vừa qua là thời gian có nhiều khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung, thị trường bất động sản nói riêng.

Cụ thể, hoạt động đầu tư kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bất động sản gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố bất lợi cả trong và ngoài nước.

Cơ cấu sản phẩm trên thị trường chưa phù hợp, dư thừa sản phẩm bất động sản nhà ở phân khúc cao cấp, trung cấp. Thị trường cũng thiếu sản phẩm bất động sản nhà ở vừa với mức thu nhập của đại đa số người dân, phát triển nhà ở xã hội chưa đạt mục tiêu đề ra. Đặc biệt, giá nhà ở nói chung vẫn còn cao so với khả năng chi trả của người dân đô thị nói chung và người có thu nhập còn thấp nói riêng.

Trước tình hình đó, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn, kịp thời thúc đẩy các dự án đầu tư, tăng nguồn cung sản phẩm nhà ở, bất động sản ở các phân khúc, nhất là nhà ở xã hội. Riêng trong năm 2025, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan đã triển khai đồng bộ nhiều văn bản pháp luật, nhằm hoàn thiện khung pháp lý, thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản, đặc biệt là nhà ở xã hội, tạo hành lang pháp lý minh bạch, thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp tham gia thị trường.

Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về pháp lý và các giải pháp thúc đẩy thị trường đã có hiệu quả nhất định. Đơn cử, nhiều vướng mắc, khó khăn của thị trường bất động sản đã từng bước được tháo gỡ. Nhờ đó, thị trường bất động sản đã có những chuyển biến theo chiều hướng tích cực.

Ngoài ra, ngày càng ghi nhận thêm các địa phương sẵn sàng vào cuộc để chung tay tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp bất động sản để dự án tái khởi động trở lại càng tạo niềm tin, sức mạnh cho thị trường và chủ thể tham gia, giúp thị trường bất động sản có nhiều dấu hiệu ổn định.

Tập trung phát triển nhà ở xã hội

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh, mục tiêu trọng tâm của năm 2026 là thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia và Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NOXH".

"Chúng tôi phấn đấu trong năm 2026 hoàn thành trên 110.000 căn hộ NOXH, nhằm hướng tới mục tiêu về đích sớm 1 triệu căn vào năm 2028, thay vì 2030 như kế hoạch ban đầu", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Nhà ở xã hội sẽ tiếp tục được phát triển trong năm 2026.

Đối với Bộ Xây dựng, thời gian tới sẽ tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, đảm bảo mục tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2026 và các năm tiếp theo.

Đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Xây dựng kiến nghị tiếp tục rà soát nhu cầu, tích cực, chủ động phối hợp với các địa phương để thực hiện giao chủ đầu tư, khởi công các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang, nhà ở xã hội thuộc phạm vi quản lý, nhất là tại các địa phương có nhu cầu lớn.

Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chúng tôi đề nghị đôn đốc thúc đẩy giải ngân Chương trình tín dụng 145.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; đẩy mạnh giải ngân cho người trẻ dưới 35 tuổi.

Đối với các địa phương cần tập trung triển khai một số vấn đề trọng tâm như: Thứ nhất, các địa phương cần đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 05 năm của địa phương để thống nhất triển khai trong cả hệ thống chính trị.

Thứ hai, tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh triển khai các dự án, hoàn thành các chỉ tiêu nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ giao đúng tiến độ.

Thứ ba, các địa phương cần tổ chức lập, phê duyệt danh mục vị trí khu đất đã được xác định để phát triển nhà ở xã hội, các dự án nhà ở xã hội; bố trí đủ quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại các vị trí thuận lợi, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Thực hiện nghiêm quy định về việc dành quỹ đất làm nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp và 20% quỹ đất ở trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để đầu tư phát triển nhà ở xã hội theo pháp luật.

Thứ tư, các địa phương cần chủ động bố trí ngân sách địa phương để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ phát triển nhà ở xã hội.

Cuối cùng, các địa phương cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”; thực hiện đồng thời, song song các quy trình về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường; rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, phê duyệt dự án, giao đất, cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan.