(VTC News) -

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo Kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 9 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch triển khai 3 tháng cuối năm 2025. Theo báo cáo, cả nước hiện có 692 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 633.559 căn. Trong đó 165 dự án hoàn thành, quy mô 110.436 căn; 147 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 135.033 căn và 380 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 388.090 căn.

"Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 đạt 59,6% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại Đề án là đầu tư xây dựng khoảng 1.062.200 căn", báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết.

Báo cáo cũng cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2025, các địa phương đã hoàn thành trên 50% chỉ tiêu được giao, gồm: Bắc Ninh, Quảng Ninh, Nghệ An, Lào Cai.

Các địa phương có khả năng hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu, gồm: TP. Hải Phòng, TP. Huế, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Nghệ An, Tây Ninh, Cà Mau.

Một số địa phương chưa có dự án được khởi công, đầu tư xây dựng, gồm: Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.

Đề án 1 triệu căn nhà xã hội đã thực hiện được đến đâu?

Trong đó, Hà Nội và TP.HCM được đánh giá là các địa phương có khả năng hoàn thành trên 50% chỉ tiêu. Cụ thể, chỉ tiêu được giao năm 2025 cho Hà Nội là 4.670 căn, đã hoàn thành 2.060 căn, đạt 44%; đang đầu tư xây dựng: 5.446 căn. Khả năng hoàn thành trong năm 2025: 3.160 căn, đạt 68%, (còn thiếu 1.510 căn).

TP.HCM chỉ tiêu được giao năm 2025 là 13.040 căn, đã hoàn thành 4.277 căn; đang đầu tư xây dựng: 13.936 căn. Khả năng hoàn thành trong năm 2025: 6.902 căn, đạt 53%, (còn thiếu 6.138 căn).

Cũng theo Bộ Xây dựng, mặc dù đã đạt một số kết quả quan trọng, tuy nhiên việc phát triển nhà ở xã hội vẫn còn một số tồn tại, bất cập như: Một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác phát triển nhà ở xã hội; Một số dự án nhà ở xã hội đã khởi công nhưng chưa triển khai thi công hoặc triển khai thi công chậm tiến độ.

Mặc dù các địa phương đã dành quỹ đất lớn, đủ về số lượng để phát triển nhà ở xã hội, tuy nhiên “chất lượng” của quỹ đất này vẫn còn chưa đảm bảo, nhiều ô đất nhà ở xã hội được quy hoạch, bố trí không phù hợp, ở những nơi xa trung tâm, thiếu kết nối về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội do vậy chưa thể đưa vào sử dụng ngay; công tác giải phóng mặt bằng chậm dẫn đến chưa bàn giao được mặt bằng cho chủ đầu tư, ảnh hưởng tiến độ dự án.

Nhiều địa phương chưa bố trí ngân sách địa phương để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đầu tư hạ tầng kỹ thuật để có quỹ đất sạch.

Ngoài ra, một số chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được lựa chọn không đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm… dẫn đến dự án triển khai chậm.

Chính vì vậy, Bộ Xây dựng yêu cầu tập trung chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư triển khai đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao tại Quyết định điều chỉnh giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030.

Yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, thi công các dự án đã được triển khai với tinh thần "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa”, hoàn thành tối thiểu 17.000 căn hộ ngay trong năm 2025 và tạo cơ sở cho việc hoàn thành chỉ tiêu các năm tiếp theo.

Các địa phương khẩn trương rà soát quy hoạch, bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, với quy mô hợp lý, đảm bảo đầy đủ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Đồng thời, cần phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng như điện, nước, giao thông, văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao… nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân cũng như sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.