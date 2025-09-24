‘Cò’ giăng lưới bủa vây, người mua nhà xã hội ‘dính’ bất cứ lúc nào

(VTC News) -

Các "cò" nhà ở xã hội đang trao đổi với phóng viên.

Trong vai người có nhu cầu mua nhà ở xã hội, PV dành 2 tuần để chứng kiến cảnh mua bán, sang tay dự án nhà ở xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội - Chi nhánh số 6 (Long Biên, Hà Nội) - khu vực bán hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án Dự án Rice City Thượng Thanh (tên thương mại Dự án Rice City Long Châu).

Theo quan sát, trung bình mỗi ngày có vài chục người đến mua và khai hồ sơ đăng ký mua dự án này, với giá 10.000 đồng/bộ.

Nhận thấy một phụ nữ trung tuổi, gương mặt sắc sảo, luôn đưa mắt liếc nhìn mọi người xung quanh ra vẻ thăm dò điều gì đó, PV liền tiếp cận và nhờ tư vấn giúp. Người này ngay lập tức giới thiệu tên là Ngọc, đến đây để làm thủ tục mua nhà ở xã hội, dù đang có nhà tại phường Long Biên và thật ra không có nhu cầu thật về nhà ở xã hội.

“Do chị là cán bộ một cơ quan trung ương tại Hà Nội nên có quan hệ với cán bộ địa phương cũng như chủ dự án. Vì thế mỗi dự án nhà ở xã hội chị mua được một suất ngoại giao, trong đó có dự án Rice City Long Châu”, bà Ngọc ra vẻ tình cờ, mở lời “quảng cáo” với PV.

Nhiều người vẫn đơn độc một mình làm hồ sơ mua nhà ở xã hội với hy vọng cơ may sẽ đến với mình. (Ảnh: Phạm Duy).

Tỏ vẻ mừng rỡ, PV bắt chuyện và ngỏ ý nhờ bà giúp để mua được 1 căn tại dự án Rice City Long Châu. Bà Ngọc rạng rỡ, đon đả hơn hẳn và không ngần ngại nhận lời: “Nếu em “thân cô thế cô” mà không có chị giúp thì nộp hồ sơ cũng chỉ là cho vui và hú hoạ thôi, tỷ lệ mua được là 1/1.000. Hàng nghìn người nộp hồ sơ tại một dự án, nhưng cũng chỉ dăm ba người may mắn bốc thăm trúng. Nếu em thực sự muốn mua được một căn nhà ở xã hội thì phải gặp chị”, Ngọc thao thao nói.

Theo Ngọc, để chắc chắn mua được một căn nhà ở xã hội, khách phải chi 600 triệu đồng tiền chênh mua “lốt”. Thấy PV tỏ vẻ lưỡng lự vì số tiền quá cao, Ngọc “bồi” tiếp nhằm tạo niềm tin: “Trước đây, mỗi dự án mức giá chênh cao nhất là 300 triệu, thấp là 100 triệu. Nhưng nay do giá chung cư ở thương mại ở Hà Nội cao ngất ngưởng, từ 75 - 100 triệu đồng/m2, người có thu nhập thấp như em làm sao tiếp cận được. Em yên tâm đi, chị làm nhiều dự án rồi, nhiều người sau khi mua nhà xong còn mang vài chục triệu đồng đến cảm ơn chị”, Ngọc ngon ngọt thuyết phục.

Chiều 23/9 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội - Chi nhánh số 6 (Long Biên, Hà Nội) rất đông khách đăng ký mua nhà ở xã hội. (Ảnh: Phạm Duy).

Như muốn chứng minh lời mình nói, Ngọc bốc máy gọi điện cho ai đó hỏi: “Căn hôm trước ở Rice City Long Châu đã có người chốt mua chưa? Hiện đang có khách hỏi mua, ý em thế nào?”.

Trao đổi một hồi, Ngọc quay sang nói với PV, giọng mang rõ sự hối thúc: “Họ nói đã có người hỏi mua, nhưng chị nói em là người nhà nên họ đồng ý để lại cho em, mức chênh phải nộp là 600 triệu đồng, họ sẽ viết đầy đủ giấy tờ, cam kết chắc chắn cho em. Bọn chị làm ăn có mối rồi nên ít có trường hợp không được. 9h sáng mai (5/7) em phải mang đủ 600 triệu đến khu vực gần dự án để trao đổi, ký kết biên bản giao tiền và bản cam kết hỗ trợ em mua được nhà ở xã hội tại dự án Rice City Long Châu”.

Phải chồng đủ 600 triệu mới nộp hộ hồ sơ Chỉ 1 tiếng sau khi gặp gỡ, Ngọc đã vội vàng gọi điện cho PV để đốc thúc việc phải hoàn thiện hồ sơ, kèm theo nhắc nhở: “Em nhớ mang tiền đầy đủ, ta phải “tiền trao cháo múc”, trường hợp xấu nhất không mua được thì chắc chắn chị trả lại tất cả tiền em đã đưa, cam kết không thu phí làm hồ sơ. Chị bắt họ phải ghi giấy nhận tiền đàng hoàng, em yên tâm không sợ. Trong thời gian làm hồ sơ, chị yêu cầu họ hỗ trợ em hết”.

Khoảng 11h trưa 7/7, Ngọc lại chủ động gọi điện cho PV và chốt lại lịch hẹn là 15h30 chiều, yêu cầu mang đầy đủ tiền đến quán cà phê trên phố Phú Viên để thảo luận trước, bàn giao tiền rồi ký kết.

Dự án nhà ở xã hội Rice City Long Châu (Long Biên) mà Hương và Ngọc giới thiệu mới chỉ là khu vực được chủ đầu tư đưa máy móc vào bắt đầu khoan cọc nhồi.

“Ngay sau khi giao đủ tiền, em đưa hồ sơ cho con bé kia để nó nộp hồ sơ cho em luôn. Em sẽ có 2 sự lựa chọn: một là ở Him Lam Thượng Thanh, hai là dự án ở Đức Giang. Hai nơi đấy, em lựa chọn chỗ nào cũng được, các chị sắp xếp được hết”, Ngọc tự tin nói.

Lấy lý do số tiền 600 triệu quá lớn nên không thể sắp xếp một lần, PV đặt vấn đề muốn được đặt cọc trước 100 triệu đồng. Nhưng ngay lập tức Ngọc từ chối: “Không được, bên kia không ai đồng ý như thế, phải chồng đủ thì người ta mới xử lý, vì hồ sơ ngoại giao tầm này chuẩn bị bốc thăm rồi. Tiến độ thanh toán tiền được kéo dài 7 đợt, ngoài tiền chênh 600 triệu, lần đầu em phải nộp 30% giá trị căn hộ…thời gian nộp khoảng hơn 1 năm là xong, đến lần thứ 7 là ra sổ đỏ”.

Để trấn an “con mồi”, khi PV nêu một vướng mắc là đã có tên trong một dự án nhà ở thương mại thì có xử lý được không, Ngọc thoải mái hứa hẹn: “Việc này vẫn xử lý được, miễn sao em nộp đủ số tiền chi phí 600 triệu. Em sẽ được lựa chọn tầng, lựa chọn căn, diện tích. Ưu đãi thế rồi nên em phải lo tiền nhanh, vì có nhiều người cũng muốn “mua lốt” như em nên không kéo dài được. Người ta đã xử lý cho mình từ A-Z thì mình phải đặt đủ chứ”.

2 “cò” săn 1 khách Theo lời hẹn, PV có mặt tại quán cà phê đã định trước. Lúc này ngoài Ngọc còn có thêm một người phụ nữ khác tên Lê Thị Hương. Hương cũng giới thiệu đang công tác tại một cơ quan Nhà nước, hiện do địa phương đang trong quá trình sắp xếp sau sáp nhập nên công việc chuyên môn ít, Hương tranh thủ đi làm dự án để kiếm thêm thu nhập.

Hương cũng “tự hào” quảng cáo mình đã kết nối bán được một vài suất nhà ở xã hội tại dự án Hạ Đình (Tân Triều) do UDIC xây dựng.

Khi được biết PV làm việc ở khu Thanh Trì, Hương lại nổ: “Nếu ở Thanh Trì, anh mua nhà ở xã hội tại Long Biên là phù hợp vì không khí trong lành, đi lại thuận lợi, chỉ cần đi qua cầu Thanh Trì sang. Như vậy anh gặp tụi em là đúng bài rồi, vừa được em hỗ trợ, vừa mua được nhà giá rẻ mà tiền chênh cũng không lớn”.

Một môi giới chuyên nghiệp đang trao đổi với phóng viên về các thủ thuật của các cò môi giới nhà ở xã hội.

Vừa nói Hương vừa cho biết mối quan hệ của mình khá rộng và cho biết: “Em vừa mang hoa sang chúc mừng một ông anh nhậm chức Giám đốc Ban quản lý dự án tại Việt Hưng, thuộc phường Đức Giang”.

Theo Hương, bản thân mình không phải là môi giới, cũng không thuộc đối tượng được mua nhà ở xã hội nhưng do có mối quan hệ với chủ đầu tư và chính quyền địa phương nên đã “mượn hồ sơ của một người em trong cơ quan” đăng ký mua được một căn tại dự án Rice City Long Châu.

“Em không kinh doanh buôn bán gì nhưng do được ưu ái, có mối quan hệ nên mua được một suất. Vì chị Ngọc giới thiệu anh là người thân nên em mới để lại cho anh. Hiện nay người ngoài nộp hồ sơ thì không thể mua được, vì chỉ có mấy trăm suất, trong khi người nộp hồ sơ lại rất đông. Vì thế nếu không có mối quan hệ thì sẽ không mua được”, Hương khẳng định.

Để giảm vài trăm triệu tiền chênh, nhiều người đã tự đi mua hồ sơ mong bốc thăm trúng. (Ảnh: Phạm Duy).

Khi PV đặt vấn đề mức tiền chênh 600 là quá đắt, cả Hương và Ngọc đều giải thích: “Mức chênh 600 triệu là do chủ đầu tư đưa ra, đó toàn bộ là tiền quan hệ để mua, số tiền đó em phải chi cho họ hết. Bây giờ một số người mua được nhà ở xã hội có yêu cầu số tiền bán chênh lên đến 1,2 tỷ đồng kia kìa. 600 triệu mà anh phải nộp đã là rất ưu ái rồi”.

Khi PV “cò kè” yêu cầu nên giảm 100 triệu, Hương lại thuần thục tính toán: Với số tiền chênh 600 triệu, cộng với mức giá 27 triệu đồng/m2 mà chủ đầu tư đưa ra so với giá thị trường chung cư ở Hà Nội là rất thấp.

“Ngay ở Cổ Linh, giá chung cư được rao bán lên đến 170 triệu đồng. Vì thế, nếu mua được nhà ở xã hội thì em phải có quà cáp vài chục triệu để cảm ơn chị em tôi”, lúc này Ngọc bất ngờ lật bài ngửa.

Biết câu chuyện đã đi đến hồi kết, PV lấy cớ chưa lo đủ tiền và hẹn hôm khác gặp lại, hai người phụ nữ gương mặt chưng hửng, tỏ rõ sự thất thần, tiếc nuối vì vụt mất “con mồi”.

Nhà ở xã hội Ecohome, nơi mà nhiều người dân đã phải bỏ tiền chênh hàng trăm triệu đồng để được sở hữu. (Ảnh: Phạm Duy).

Tuy vậy, Hương vẫn cố vớt vát dụ dỗ: “Hôm nay như vậy là chưa được việc, anh trở về chuẩn bị hồ sơ, chuẩn bị đủ số tiền theo quy định, mai 10h sáng mang sang cho bọn em. Bọn em cũng đã hẹn với cán bộ của Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội - Chi nhánh số 6 (Long Biên, Hà Nội) để sẵn sàng chuyển tiền cho họ, đồng thời yêu cầu họ xét duyệt hồ sơ cho anh ngay lập tức. Cán bộ cũng đã sẵn sàng tâm lý hỗ trợ cho anh rồi”.

Rời điểm hẹn chỉ khoảng 30 phút, Ngọc đã bốc máy lớn tiếng trách móc: “Em như thế là không được đâu. Em phải xác định rõ có đủ tiền và có làm không. Chị tưởng em phải mang đủ 600 triệu để chuyển cho các chị hoặc ít nhất thì em cũng phải đặt cọc 100 triệu để các chị có động lực tin tưởng. Như thế này làm mất thời gian của chị”, Ngọc nói.

Người phụ nữ này chắc đã hiểu ra vấn đề là những câu chuyện “thuộc lòng” mà bà dựng lên đã không câu được con mồi. Và chắc chắn bà ta sẽ lại tiếp tục bắt đầu lại hành trình đi săn những con mồi khác để mồi chài, “xâu xé” tài sản của họ một cách phi pháp mà vẫn vỗ ngực khoe rằng đủ uy tín để “giúp khách mua được nhà ở xã hội”.