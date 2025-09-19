Người mua nhà ở xã hội tại TP.HCM vay vốn với lãi suất 3,2%/năm

(VTC News) -

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, thành phố đang có nhiều chính sách để hỗ trợ công nhân, người lao động, các đối tượng thu nhập thấp tiếp cận nhà ở xã hội. Trong đó, người được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội sẽ được vay vốn ưu đãi tạo lập nhà ở cho người có thu nhập thấp thông qua Quỹ Phát triển nhà ở TP.

Mức vốn vay tối đa là 70% giá trị căn hộ/căn nhà, nhưng không vượt quá 900 triệu đồng/một hồ sơ. Thời hạn vay tối đa 20 năm với lãi suất cho vay được điều chỉnh từng thời kỳ theo quyết định của UBND TP.HCM.

Hiện tại, mức lãi suất được áp dụng là 3,2%/năm.

Người mua nhà ở xã hội tại TP.HCM được vay vốn qua Quỹ Phát triển nhà ở TP, với lãi suất 3,2%/năm. (Ảnh: Lương Ý)

Cũng theo Sở Xây dựng, mức vay này còn thấp so với giá trị căn nhà và người được vay theo chương trình này cũng còn hạn chế.

Bên cạnh Quỹ Phát triển nhà ở thành phố, người mua nhà ở xã hội cũng được vay vốn ưu đãi tạo lập nhà ở cho người có thu nhập thấp thông qua Ngân hàng chính sách xã hội TP.HCM. Mức vốn vay qua kênh này tối đa 80% giá trị hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội.

Thời hạn cho vay tối đa 25 năm với lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay hộ nghèo do Thủ tướng quy định từng thời kỳ.

Năm 2025, lãi suất cho vay đối với hộ nghèo được Chính phủ quy định là 4,7%/năm.

Người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội cũng được vay vốn với lãi suất thấp hơn 1,5 - 2% so với lãi suất cho vay trung dài hạn của 4 ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank trong từng thời kỳ, cũng như các ngân hàng thương mại khác có đủ điều kiện với từng gói tín dụng cụ thể theo chương trình tín dụng 145.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư.

Bên cạnh người mua nhà, chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được hỗ trợ toàn bộ lãi suất đối với dự án nhà ở xã hội được Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC) cho vay (theo Nghị quyết số 09/2023 của HĐND TP.

Mức vay tối đa của dự án được ngân sách hỗ trợ lãi suất là 200 tỷ đồng/dự án. Thời hạn hỗ trợ lãi suất đối với dự án không quá 7 năm.

Ngoài ra, các doanh nghiệp vay vốn làm nhà ở xã hội được vay với lãi suất thấp hơn 1,5 - 2% so với lãi suất cho vay trung dài hạn bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước, các ngân hàng thương mại đủ điều kiện với từng gói tín dụng cụ thể theo chương trình tín dụng 145.000 tỷ đồng.

TP.HCM được Thủ tướng giao đến năm 2030 hoàn thành 199.400 căn nhà ở xã hội. (Ảnh: Lương Ý)

Sở Xây dựng cho biết tính từ đầu năm 2021 đến nay, TP.HCM mới hoàn thành, đưa vào sử dụng 6.657 căn nhà ở xã hội. Trong đó, khu vực TP.HCM cũ là 6 dự án với 3.417 căn; khu vực Bình Dương cũ có 8 dự án với 2.927 căn và khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đưa vào sử dụng được 2 dự án với 313 căn hộ. Con số này đạt khoảng 3,3% so với mục tiêu đề ra.

Thành phố đang đồng loạt đẩy mạnh nhiều dự án nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu của người lao động trên địa bàn. Trong đó có 11 dự án đang xây dựng, quy mô 11.654 căn hộ. Có 6 dự án đã có Giấy phép xây dựng, chuẩn bị thi công với quy mô 5.263 căn. 26 dự án khác đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, với quy mô 24.674 căn.

TP.HCM được Thủ tướng giao đến năm 2030 hoàn thành 199.400 căn nhà ở xã hội. Trong đó khu vực TP.HCM cũ là 100.000 căn, khu vực Bình Dương cũ hoàn thành 86.900 căn và khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 12.500 căn.

Lý giải nguyên nhân khiến việc đầu tư nhà ở xã hội rất chậm, đại diện Sở Xây dựng cho rằng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án rất khó khăn, kéo dài, thậm chí không thực hiện được.

Thêm đó, với các dự án nhà ở thương mại có quy mô sử dụng đất trên 10 ha, tuy đã xác định quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội, nhưng chủ đầu tư dự án cũng chậm giải phóng mặt bằng, chậm đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nên chưa xây dựng nhà ở được.

Chưa kể chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại cũng chậm bàn giao quỹ đất 20% tại dự án cho Nhà nước để xây dựng nhà ở xã hội, hoặc chậm triển khai dự án nhà ở xã hội trên phần đất 20% này.

Một khó khăn lớn là các nhà đầu tư chưa nhiệt tình tham gia xây dựng nhà ở xã hội. Nguyên nhân do thủ tục đầu tư còn phức tạp.

Ngoài thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, chấp thuận đầu tư, giao đất, tính tiền sử dụng đất, ký quỹ như nhà ở thương mại; các dự án nhà ở xã hội phải thực hiện thẩm định giá bán, xác nhận đối tượng mua, thuê...