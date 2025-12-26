Cách em 1 milimet tập 34: Hiếu sững người khi Đức công khai mối quan hệ với Tú

(VTC News) -

Trích đoạn "Cách em 1 milimet" tâp 34.

Ở tập trước, Hiếu (Lê Hải) đến nhà Viễn chơi, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của anh em Viễn và biết anh sắp về quê. Hiếu lấy lý do làng Đông quê anh cũng gần làng Mây của Viễn và nói muốn xin một bữa cơm ở nhà Viễn để có cơ hội làm lành lại với Tú (Quỳnh Châu).

Hiếu nói: "Tính em đi là đi luôn, mình phải hướng đến tương lai. Chuyện qua rồi thì đó là quá khứ". Theo Hiếu, anh chỉ muốn được về làng Mây để mong có cơ hội xin được Thị Tú bỏ chặn số.

Trong tập 34 Cách em 1 milimet lên sóng tối nay, cả nhóm đang chuẩn bị tiệc BBQ ở nhà Thư thì những vị khách đặc biệt kéo tới lần lượt là Viễn, Hiếu rồi tới chị em nhà Ngân, Bách cùng vợ sắp cưới. Đây hứa hẹn đây sẽ là bữa ăn vô cùng thú vị.

Trước sự xuất hiện của Hiếu, Tú tỏ ra khá bất ngờ. Khi Tú hỏi về việc sao không ở nhà cùng bố mẹ, Hiếu nhanh chóng đáp: "Bố mẹ anh thì cũng như hai bác nhà em thôi. Thấy anh nói đi tìm duyên phận cả đời, hai bác hào hứng lắm. Có khi đuổi chạy còn không kịp".

Nghe được lời nói này, Tú liền mỉa mai: "Cả hai chắc chắn không có duyên phận, nhưng ở kia có cô Duyên của anh đấy". Nhận thấy việc bị Tú phát hiện, Hiếu liền khẳng định "Duyên là của Bách, còn Tú là của mình".

Ngay khi Hiếu vừa dứt lời, Đức (Trọng Lân) nhanh chóng xuất hiện khẳng định chủ quyền rằng Tú là của mình. Câu nói này khiến Hiếu cảm thấy khác bất ngờ.

Ở một diễn biến khác, dù chuyện của Quyên đã qua rất nhiều năm nhưng khi gặp lại những thanh niên cùng làng, Tú vẫn bị châm chọc và mang tiếng xấu.

Nghe đám thanh niên "cà khịa" việc Tú đi "phóng hoả giết người", Đức nhanh chóng lên tiếng bênh vực. Trước những lời châm chọc của đám thanh niên, Tú đanh thép lên tiếng: "Chúng mày quen thói đi châm chọc, mỉa mai người khác rồi sao? Ngon thì nhào vào đây solo với tao này".

Câu nói đanh thép của Tú khiến đám thanh niên khá bất ngờ vì sự gan dạ của cô nàng.

Tập 34 Cách em 1 milimet sẽ phát sóng lúc 20h00 tối thứ 6 (26/12) trên kênh VTV3