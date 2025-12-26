(VTC News) -

Cổ áo phông bị giãn rộng là tình trạng rất thường gặp nhưng không đồng nghĩa với việc phải bỏ áo. Chỉ cần áp dụng đúng cách bạn hoàn toàn có thể phục hồi form cổ áo một cách hiệu quả.

Nguyên nhân phổ biến nhất là do chất liệu vải. Các loại áo phông làm từ cotton pha spandex hoặc thun mỏng tuy mềm mại, co giãn tốt nhưng lại dễ bị bai dão nếu không được bảo quản đúng cách. Ngoài ra, thói quen giặt giũ cũng ảnh hưởng lớn: giặt máy với lực quay mạnh, vắt khô quá kỹ hoặc phơi áo bằng móc treo nặng đều khiến cổ áo bị kéo giãn.

Một nguyên nhân khác thường bị bỏ qua là cách mặc và cởi áo. Việc kéo cổ áo quá mạnh khi mặc hoặc cởi, đặc biệt với áo cổ tròn ôm sát, sẽ làm phần bo cổ nhanh mất độ đàn hồi. Theo thời gian, cổ áo sẽ rộng ra và khó trở lại hình dáng ban đầu.

Cách chữa cổ áo phông bị giãn bằng nước nóng

Một trong những cách đơn giản và dễ thực hiện nhất để chữa cổ áo phông bị giãn là dùng nước nóng làm co sợi vải.

Có nhiều cách chữa cổ áo phông bị giãn rộng đơn giản, hiệu quả. (Ảnh: Steelcity)

Cách làm như sau: Đun nước nóng khoảng 60–70 độ C, sau đó ngâm phần cổ áo bị giãn vào nước trong 5–10 phút. Nhiệt độ cao sẽ giúp các sợi vải co lại phần nào. Sau khi ngâm, vớt áo ra, nhẹ nhàng vắt nước và phơi trên mặt phẳng hoặc móc phơi nhẹ nhàng.

Phương pháp này phù hợp với áo cotton hoặc cotton pha, nhưng không nên áp dụng quá thường xuyên vì nhiệt độ cao có thể làm áo nhanh cũ hoặc phai màu.

Dùng bàn ủi để thu nhỏ cổ áo

Nếu cổ áo chỉ bị giãn nhẹ, bạn có thể sử dụng bàn ủi (bàn là) để chỉnh lại form.

Trước tiên, làm ẩm nhẹ phần cổ áo bằng nước sạch. Sau đó, đặt áo lên mặt phẳng và dùng bàn ủi ở mức nhiệt phù hợp với chất liệu vải, vừa ủi vừa nhẹ tay kéo phần cổ áo về đúng form mong muốn. Khi vải khô, cổ áo sẽ co lại và ôm sát hơn.

Cách này có ưu điểm là nhanh gọn, không cần ngâm nước, thích hợp để “chữa cháy” trước khi ra ngoài.

Chữa cổ áo phông bị giãn bằng cách khâu chỉnh

Với những chiếc áo phông bị giãn cổ nghiêm trọng, các mẹo đơn giản có thể không đủ hiệu quả. Lúc này, khâu chỉnh cổ áo là giải pháp lâu dài hơn.

Bạn có thể tháo phần bo cổ áo ra, cắt ngắn lại một chút rồi khâu lại vào thân áo. Cách này đòi hỏi chút khéo tay và kỹ năng may vá cơ bản, nhưng đổi lại, cổ áo sẽ được thu gọn đáng kể và giữ form lâu hơn.

Nếu không tự tin, bạn có thể mang áo ra tiệm sửa đồ. Chi phí thường không cao nhưng giúp “hồi sinh” chiếc áo yêu thích một cách chuyên nghiệp.

Dùng dây chun hoặc chỉ thun để tạo độ co

Một mẹo chữa cổ áo phông bị giãn ít người biết là sử dụng chỉ thun hoặc dây chun mảnh để tạo độ co cho cổ áo.

Bạn chỉ cần luồn chỉ thun vào mặt trong của đường may cổ áo, sau đó kéo nhẹ và cố định hai đầu. Cách này giúp cổ áo ôm sát hơn mà không làm thay đổi quá nhiều thiết kế ban đầu. Phương pháp này đặc biệt phù hợp với áo mặc ở nhà hoặc áo casual, nơi yếu tố thẩm mỹ không cần quá cầu kỳ.

Cách đơn giản nhất để chữa cổ áo phông bị giãn là dùng nước nóng để làm co sợi vải. (Ảnh: Design)

Biến tấu cổ áo – biến khuyết điểm thành phong cách

Trong trường hợp cổ áo đã quá giãn và khó khắc phục hoàn toàn, bạn có thể biến tấu thiết kế để tận dụng chiếc áo.

Ví dụ, cắt cổ tròn thành cổ chữ V, cổ rộng kiểu oversize hoặc trễ vai. Với một chút sáng tạo, chiếc áo phông cũ có thể trở thành món đồ thời trang mang phong cách mới, thay vì bị bỏ xó.

Cách này phù hợp với những ai yêu thích DIY (tự làm đồ thủ công) và muốn làm mới tủ quần áo mà không tốn nhiều chi phí.

Cách bảo quản áo phông để cổ không bị giãn trở lại

Sau khi đã chữa cổ áo phông bị giãn rộng, việc bảo quản đúng cách là yếu tố quan trọng để giữ áo bền lâu.

Khi giặt, nên lộn trái áo, giặt tay hoặc chọn chế độ giặt nhẹ nếu dùng máy. Tránh vắt áo quá mạnh và hạn chế dùng nước nóng thường xuyên. Khi phơi, nên phơi áo trên mặt phẳng hoặc gập đôi qua móc, tránh để toàn bộ trọng lượng áo dồn vào cổ.

Ngoài ra, khi mặc và cởi áo, hãy thao tác nhẹ nhàng, tránh kéo mạnh phần cổ áo. Những thói quen nhỏ này sẽ giúp áo giữ được form dáng lâu hơn.

Có nên bỏ áo khi cổ áo bị giãn? Thực tế, cổ áo bị giãn không đồng nghĩa với việc chiếc áo đã “hết giá trị”. Nếu chất vải còn tốt, màu sắc chưa phai nhiều, việc sửa chữa hoặc biến tấu sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí và giảm lãng phí quần áo.