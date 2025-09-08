(VTC News) -

Dù chúng ta cẩn thận đến đâu, đôi khi một chút lơ đãng cũng có thể khiến chiếc xương cá nhỏ mắc kẹt lại ở vùng họng hoặc thực quản. Cảm giác đau nhói, vướng víu khó chịu, thậm chí là ho sặc sụa là những phản ứng tức thì khi bị hóc xương cá. Hóc xương cá không chỉ gây khó chịu mà còn tiềm ẩn những nguy hiểm không thể xem nhẹ. Nếu không được xử lý kịp thời và đúng cách, xương cá có thể gây ra:

- Viêm nhiễm: Vết thương do xương cá gây ra có thể bị nhiễm trùng, dẫn đến viêm họng, viêm amidan hoặc áp xe.

- Tổn thương nghiêm trọng: Xương cá sắc nhọn có thể làm xước, chọc thủng niêm mạc họng, thực quản, gây chảy máu và thậm chí là thủng các cơ quan lân cận trong những trường hợp hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm.

- Khó thở: Nếu xương cá mắc kẹt ở vị trí nhạy cảm, có thể gây khó thở, đặc biệt nguy hiểm cho trẻ nhỏ.

Chính vì những lý do này, việc nắm vững các cách chữa hóc xương cá tại nhà an toàn và hiệu quả là vô cùng cần thiết, giúp chúng ta xử lý tình huống khẩn cấp một cách bình tĩnh.

Mẹo chữa hóc xương cá bằng cách súc miệng có thể giải quyết tình huống này một cách hiệu quả.

Các mẹo chữa hóc xương cá dân gian có đúng?

Khi bị hóc xương cá, phản ứng tự nhiên của nhiều người là tìm đến các mẹo dân gian. Các phương pháp phổ biến bao gồm: Nuốt một miếng cơm nắm lớn với hy vọng cơm sẽ kéo xương cá xuống; nuốt chuối, rau để chúng "ôm" xương cá và đẩy xuống; nuốt nước bọt liên tục, cố gắng để xương cá trôi xuống.

Thật ra, các phương pháp này dù phổ biến lại tiềm ẩn rất nhiều rủi ro và cần được thực hiện hết sức thận trọng, tốt nhất là nên tránh vì:

- Nguy cơ đẩy xương sâu hơn: Thay vì đẩy xương ra ngoài, những thực phẩm này có thể vô tình đẩy xương cá mắc kẹt sâu hơn vào thực quản, khiến việc gắp xương trở nên khó khăn hơn nhiều.

- Gây tổn thương nghiêm trọng: Việc nuốt mạnh hoặc nuốt những miếng thức ăn lớn có thể khiến xương cá sắc nhọn làm rách, xước hoặc chọc thủng niêm mạc họng, thực quản, gây chảy máu và viêm nhiễm.

- Gây khó khăn cho bác sĩ: Nếu xương cá bị đẩy sâu, các bác sĩ sẽ gặp khó khăn hơn trong việc xác định vị trí và lấy xương ra, đôi khi phải dùng đến các thủ thuật phức tạp hơn.

Thay vì mạo hiểm với những phương pháp này, bác sỹ Zhu Renliang, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đề xuất một cách an toàn và hiệu quả: Chữa hóc xương cá bằng cách súc miệng.

Mẹo chữa hóc xương bằng cách súc miệng

Chữa hóc xương bằng cách súc miệng được đánh giá là một trong những cách xử lý tại nhà ít rủi ro nhất, giúp làm lỏng hoặc mềm xương cá để chúng dễ dàng trôi xuống hoặc bật ra.

Cách 1: Súc miệng với nước muối ấm

Nước muối ấm giúp làm dịu vùng họng bị kích ứng, có tác dụng sát khuẩn nhẹ. Quan trọng hơn, hành động súc miệng tạo ra một lực đẩy nước nhẹ nhàng có thể làm dịch chuyển vị trí của xương cá, giúp nó lỏng ra và trôi xuống.

Thực hiện: Pha 1 muỗng cà phê muối vào khoảng 200ml nước ấm, khuấy đều cho muối tan hết. Ngửa cổ ra sau, dùng nước muối súc miệng và họng thật mạnh, đặc biệt là vùng họng bị vướng xương. Giữ nước trong họng khoảng 15-20 giây, sau đó nhổ ra. Không nên nuốt nước muối này. Lặp lại quá trình này vài lần cho đến khi cảm thấy dễ chịu hơn.

Lưu ý: Súc miệng nhẹ nhàng nhưng đủ lực để nước có thể tác động đến vị trí xương cá.

Cách 2: Súc miệng với giấm táo pha loãng

Axit axetic trong giấm táo có khả năng làm mềm xương cá (chủ yếu là canxi) nếu xương cá còn nhỏ và chưa mắc quá chặt. Điều này giúp xương cá dễ dàng trôi xuống hơn.

Thực hiện: Pha 1-2 muỗng canh giấm táo vào khoảng 200ml nước ấm; súc miệng và họng tương tự như với nước muối. Giữ nước trong họng khoảng 30-60 giây, sau đó nhổ ra. Lặp lại 1-2 lần.

Lưu ý: Giấm có tính axit, không nên súc miệng quá lâu hoặc quá thường xuyên để tránh làm tổn hại men răng hoặc gây kích ứng họng.

Cách 3: Súc miệng với nước có ga

Các bọt khí carbon dioxide trong nước có ga (như soda không đường, nước khoáng có ga) có thể tạo ra một lực đẩy nhẹ, giúp làm lung lay và đẩy xương cá ra khỏi vị trí mắc kẹt.

Thực hiện: Uống một ngụm nước có ga lớn và giữ trong miệng. Ngửa cổ ra sau và súc họng mạnh trong vài giây rồi nhổ ra; lặp lại nếu cần.

Lưu ý: Đảm bảo nước có ga không có đường để tránh các vấn đề về răng miệng.

Chữa hóc xương cá bằng cách súc miệng là phương pháp dựa trên nguyên tắc nhẹ nhàng tác động vật lý hoặc hóa học để làm lỏng xương cá mà không gây thêm tổn thương.

Khi nào cần đến bác sỹ để chữa hóc xương cá?

Mặc dù các cách súc miệng chữa hóc xương cá tại nhà có thể hiệu quả trong nhiều trường hợp, bạn vẫn phải biết khi nào cần tìm kiếm sự trợ giúp y tế khẩn cấp. Hãy đến bệnh viện hoặc phòng khám ngay lập tức nếu bạn gặp bất kỳ dấu hiệu nào sau đây:

- Đau dữ dội và liên tục: Cơn đau không thuyên giảm hoặc ngày càng tăng.

- Khó thở, khó nuốt: Cảm thấy tức ngực, thở khò khè hoặc không thể nuốt thức ăn, nước bọt.

- Chảy máu ở họng: Có máu trong nước bọt hoặc cảm thấy có vết thương đang chảy máu.

- Cảm giác xương bị đẩy sâu hơn: Dù đã thử các mẹo nhưng cảm giác xương bị đẩy sâu vào trong.

- Sốt hoặc sưng tấy: Đây có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng.

- Khó chịu kéo dài: Đã thử các phương pháp nhưng sau vài giờ vẫn không thấy khá hơn.

Quan trọng là đừng hoảng loạn, hãy nhớ rằng các bác sĩ và chuyên gia y tế có đầy đủ dụng cụ và chuyên môn để lấy xương cá ra một cách an toàn nhất.