Các mẹo bóc vỏ trứng siêu nhanh, siêu dễ

(VTC News) -

Trứng là thực phẩm quen thuộc, bổ dưỡng và xuất hiện hầu như trong mọi bữa ăn gia đình. Từ trứng luộc, trứng kho, đến các món salad, trứng luôn là nguyên liệu không thể thiếu. Tuy nhiên, có một “nỗi khổ” chung mà nhiều người gặp phải, đó là bóc vỏ trứng sau khi luộc. Không ít lần, vỏ dính sát vào lòng trắng khiến quả trứng bị nát, mất thẩm mỹ và cả sự ngon miệng. Chính vì vậy, những mẹo bóc vỏ trứng nhanh, dễ và đẹp mắt luôn được nhiều chị em nội trợ quan tâm.

Một số mẹo bóc vỏ trứng nhanh, đẹp

Bạn hãy thử áp dụng một số bí quyết bóc vỏ trứng siêu nhanh, siêu dễ mà không làm hỏng hình dáng trứng.

Chọn trứng không quá mới là một trong các mẹo bóc vỏ trứng siêu nhanh, dễ dàng. (Ảnh: Americastestkitchen)

Chọn trứng không quá mới

Điều đầu tiên quyết định việc bóc vỏ dễ hay khó chính là độ “tươi” của trứng. Nghe có vẻ lạ, nhưng thực tế, trứng mới đẻ thường có màng lót sát với lòng trắng nên sau khi luộc, vỏ rất khó bóc. Ngược lại, trứng để được khoảng 5 – 7 ngày lại dễ bóc hơn nhiều, vì lúc này không khí lọt dần qua vỏ trứng, tạo khoảng hở giữa vỏ và lòng trắng.

Nếu muốn luộc trứng phục vụ cho các món cần bày biện đẹp mắt như salad, bún chả hay cơm văn phòng, bạn nên chọn loại trứng không quá mới. Bên cạnh đó, trứng gà ta thường dễ bóc hơn trứng công nghiệp do lớp vỏ dày và chắc.

Luộc trứng với chút muối hoặc giấm

Một mẹo dân gian được nhiều người áp dụng là cho thêm chút muối hoặc vài giọt giấm vào nồi nước luộc trứng. Muối giúp tăng áp suất thẩm thấu, khiến lớp vỏ dễ tách ra khỏi lòng trắng hơn. Trong khi đó, giấm làm mềm vỏ, hạn chế tình trạng vỏ dính chặt.

Cách làm rất đơn giản: Cho trứng vào nồi, thêm nước ngập mặt trứng. Cho vào khoảng ½ thìa cà phê muối hoặc 1 thìa cà phê giấm.Luộc như bình thường.Kết quả là khi bóc, lớp vỏ sẽ dễ dàng bong ra từng mảng lớn, không bị vụn.

Nên luộc trứng với chút muối hoặc giấm. (Ảnh: Downshiftology)

Sốc nhiệt bằng nước đá lạnh

Đây là mẹo cực kỳ hiệu quả và được nhiều đầu bếp chuyên nghiệp áp dụng. Sau khi luộc chín trứng, thay vì vớt ra ngay và bóc, bạn hãy ngâm toàn bộ số trứng vào một bát nước đá lạnh. Sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột sẽ làm cho vỏ và lòng trắng tách nhau nhanh hơn.

Cách thực hiện: Chuẩn bị sẵn một tô nước đá lạnh.Khi trứng vừa chín, vớt ra và cho ngay vào tô nước đá, ngâm ít nhất 5 phút.Sau đó mới tiến hành bóc vỏ.Với cách này, không những bóc vỏ dễ dàng mà lòng đỏ còn giữ được màu vàng tươi, không bị xám.

Lăn trứng trước khi bóc

Một mẹo bóc vỏ trứng nhanh hiệu quả là trước khi bóc, bạn đặt quả trứng đã nguội bớt lên mặt phẳng và lăn nhẹ bằng lòng bàn tay cho vỏ nứt đều. Khi đó, vỏ sẽ tách ra thành nhiều khe, chỉ cần tìm một chỗ nứt lớn và bắt đầu bóc, lớp vỏ sẽ trượt ra nhanh chóng.

Cách này đặc biệt phù hợp khi cần bóc số lượng lớn, bởi không mất quá nhiều thời gian.

Bóc bằng nước

Ít người biết rằng nước cũng là “trợ thủ” đắc lực để bóc vỏ trứng. Sau khi trứng được làm nguội bằng nước đá, bạn có thể bóc trực tiếp trong một bát nước. Khi đó, nước sẽ len vào giữa lớp vỏ và màng trứng, giúp việc tách vỏ dễ dàng hơn.

Ngoài ra, có một mẹo khác là cho trứng vào hộp có nắp, thêm một ít nước rồi lắc mạnh vài giây. Va đập nhẹ nhàng giữa trứng và thành hộp sẽ khiến vỏ nứt đều. Khi mở nắp ra, chỉ cần vài thao tác là vỏ đã tự bong gần hết.

Dùng thìa hoặc thìa inox nhỏ

Nếu bạn ngại lăn hay lắc, có thể thử dùng thìa inox. Sau khi bóc một mẩu nhỏ ở đầu quả trứng, bạn đưa thìa vào giữa lớp vỏ và lòng trắng, xoay tròn nhẹ nhàng. Chiếc thìa sẽ “trượt” đi, kéo lớp vỏ bong ra nhanh chóng mà không làm nát trứng.

Mẹo bóc vỏ trứng này phù hợp cho những quả trứng khó bóc hoặc khi bạn muốn thành phẩm đẹp tuyệt đối.

Một số lưu ý khi luộc và bóc trứng

- Không luộc trứng quá lâu: Trứng luộc quá chín không chỉ làm lòng đỏ xám, mất ngon mà còn khiến vỏ dính chặt hơn.

- Để trứng nguội bớt trước khi bóc: Nếu bóc khi còn quá nóng, vỏ dễ vỡ vụn, còn nếu nguội hoàn toàn thì lòng trắng lại dễ dính. Tốt nhất là ngâm trong nước lạnh khoảng 5 – 10 phút rồi bóc.

- Sử dụng trứng đều kích thước: Khi luộc cùng lúc, trứng đều nhau sẽ chín đều, dễ xử lý hơn.

Lần tới khi chuẩn bị món trứng luộc, hãy thử áp dụng một trong những mẹo bóc vỏ trứng kể trên, chắc chắn bạn sẽ thấy sự khác biệt. Bữa ăn không chỉ ngon miệng mà còn đẹp mắt, thể hiện sự khéo léo của người nấu.