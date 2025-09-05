Mẹo rang lạc giòn ngon, đậm vị

(VTC News) -

Lạc rang là món ăn dân dã, quen thuộc trong bữa cơm của người Việt từ bao đời nay. Tuy đơn giản, nhưng để rang được mẻ lạc vừa giòn tan, vừa đậm đà, không bị cháy hay hôi dầu thì lại là cả một “nghệ thuật”. Nếu bạn từng thử rang lạc nhưng thành phẩm bị mềm, bị khét hoặc không giữ được hương vị lâu thì bài viết này chính là dành cho bạn.

Mẹo rang lạc giòn ngon, hương vị đậm đà

Dưới đây là những mẹo rang lạc giúp hạt lạc giòn lâu, thơm béo và đậm vị, được chia sẻ từ các đầu bếp gia đình dày dạn kinh nghiệm.

Chọn lạc ngon

Muốn có mẻ lạc rang ngon thì khâu chọn nguyên liệu là cực kỳ quan trọng, quyết định đến 50% chất lượng thành phẩm. Lạc ngon thường là loại hạt chắc mẩy, đều nhau, không bị mốc hay lép. Nên chọn lạc mới, thu hoạch trong vòng vài tháng, vì lạc để lâu sẽ bị khô dầu, dễ sinh ra mùi hôi và không còn độ béo tự nhiên.

Lưu ý: Tránh mua lạc đã tách vỏ sẵn bán ngoài chợ vì thường đã để lâu hoặc bị hút ẩm, khiến hạt lạc không còn ngon như ban đầu. Tốt nhất là mua loại lạc còn vỏ rồi tự tay tách ra trước khi rang.

Biết mẹo rang lạc, bạn sẽ có món ăn thơm ngon, tránh sự cố như khét hay ỉu. (Ảnh: Phunuvietnam)

Sơ chế đúng cách giúp giữ hương vị

Trước khi rang, bạn nên ngâm lạc trong nước muối loãng khoảng 5 – 10 phút. Việc này không chỉ giúp làm sạch bụi bẩn, mà còn giúp lạc thấm nhẹ vị mặn, giữ được độ ẩm bên trong hạt để khi rang xong sẽ không bị quá khô hoặc bị cháy. Đây là bí quyết được nhiều bà nội trợ áp dụng thành công.

Sau khi ngâm, vớt lạc ra rổ, để thật ráo nước. Có thể dùng khăn sạch thấm nhẹ cho khô bề mặt. Bước này quan trọng vì nếu lạc còn ướt khi rang sẽ dễ bị nổ và khó giòn.

Rang bằng muối – bí quyết giúp lạc giòn lâu

Một trong những mẹo rang lạc “gia truyền” được nhiều người áp dụng là rang lạc với muối hạt. Muối có tác dụng hút ẩm và truyền nhiệt đều, giúp lạc chín từ từ, không bị cháy vỏ ngoài mà vẫn đảm bảo chín đều bên trong.

Cách làm: Đun nóng chảo dày (tốt nhất là chảo gang), cho khoảng 1 bát con muối hạt vào rang trước cho nóng đều. Khi muối bắt đầu khô và nóng đều, bạn cho lạc vào rang cùng; dùng đũa đảo đều tay liên tục trong khoảng 15 – 20 phút trên lửa vừa.

Khi thấy vỏ lạc nứt nhẹ, dậy mùi thơm, tách ra thử thấy giòn thì tắt bếp, đổ lạc qua rổ lưới để loại bỏ muối, để nguội tự nhiên là có thể dùng được. Nhờ có muối, lạc rang không những giòn hơn mà còn giữ được lâu, không bị ỉu sau vài ngày.

Mẹo rang lạc giòn bằng chảo, lò nướng hoặc nồi chiên không dầu

Cách truyền thống phổ biến nhất là rang bằng chảo. Nên dùng chảo gang hoặc chảo dày để giữ nhiệt tốt và phân bổ nhiệt đều. Đặt chảo lên bếp, để lửa nhỏ hoặc vừa, tuyệt đối không để lửa to vì lạc sẽ cháy ngoài nhưng sống trong.

Cho lạc vào chảo khi chảo còn khô, đảo đều tay liên tục để lạc chín từ từ. Nhiều người có mẹo cho thêm một ít muối hạt hoặc một lớp cát sạch mỏng để lạc không bị cháy và giòn lâu. Sau khi lạc chín, chỉ cần sàng bỏ muối hoặc cát đi. hi thấy lạc dậy mùi thơm đặc trưng, vỏ hơi nứt, màu nhân chuyển sang vàng là có thể tắt bếp.

Lưu ý: Sau khi tắt bếp, vẫn nên đảo thêm 1–2 phút để nhiệt trong chảo không làm lạc cháy khét.

Với những gia đình hiện đại, việc sử dụng lò nướng hoặc nồi chiên không dầu giúp tiết kiệm thời gian và cho hạt lạc chín đều, ít công đảo tay. Với lò nướng, bạn làm nóng lò ở 160–170°C, trải lạc thành lớp mỏng trên khay có lót giấy nến, nướng khoảng 15–20 phút. Mỗi 5 phút nên đảo lạc một lần để lạc chín đều, không cháy cạnh.

Bạn có thể rang lạc bằng nồi chiên không dầu.

Với nồi chiên không dầu, hãy đặt nhiệt độ khoảng 160°C trong 12–15 phút. Giữa quá trình, bạn cũng cần lắc giỏ chiên để lạc không bị chỗ chín, chỗ sống.

Ưu điểm của phương pháp này là hạt lạc giòn đều, giữ nguyên hình dáng đẹp mắt và ít tốn công.

Cách tạo vị đậm đà cho món lạc rang

Tùy khẩu vị gia đình, bạn có thể biến tấu món lạc rang với nhiều hương vị khác nhau:

- Lạc rang muối: Sau khi rang chín lạc, rắc muối tinh vào và đảo đều khi lạc còn nóng. Không nên cho muối từ đầu vì dễ khiến lạc bị sậm màu.

- Lạc rang tỏi ớt: Phi thơm tỏi băm, ớt bột trong chút dầu, sau đó cho lạc đã rang chín vào đảo đều. Cách này cực kỳ hợp với những ai thích ăn cay, mặn mặn, thơm nồng.

- Lạc rang đường: Dành cho tín đồ hảo ngọt. Nấu đường với chút nước cho đến khi chuyển sang màu vàng nâu, sau đó trộn lạc vào đảo đều cho đến khi đường kết tinh bám đều quanh hạt.

Dù chọn cách nào, bạn cũng nên để lạc thật nguội rồi mới cho vào hũ kín để bảo quản, tránh hấp hơi khiến lạc bị ỉu.

Mẹo bảo quản để lạc luôn giòn

Lạc rang nếu biết cách bảo quản có thể để được từ 1 – 2 tuần mà vẫn giòn ngon như mới. Dưới đây là vài gợi ý:

- Dùng hũ thủy tinh hoặc hộp nhựa có nắp kín.Tránh để nơi ẩm thấp, nên đặt ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

- Không nên mở nắp thường xuyên nếu không dùng hết, vì hơi ẩm từ không khí sẽ làm lạc bị mềm.

- Nếu lạc đã bị ỉu, bạn có thể cho vào lò vi sóng quay lại khoảng 1 – 2 phút hoặc cho lên chảo rang sơ lại là hạt sẽ giòn trở lại.