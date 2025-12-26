+
++
Người dân tháo dỡ lều chặn đường, mỏ đồng Tả Phời hoạt động trở lại
(VTC News) -
Sau nhiều ngày người dân dựng lều lán chặn đường, mỏ đồng Tả Phời (Lào Cai) đã vận hành trở lại, hoạt động khai thác được khôi phục.
NHÓM PHÓNG VIÊN
Tin mới
Sư phụ Chân Tử Đan giỏi hơn Lý Liên Kiệt, gặp côn đồ vẫn bị đánh nhập viện
06:56 26/12/2025
Võ Thuật
90% người đọc thất bại trước bài kiểm tra ngôn ngữ này, bạn có khác?
06:56 26/12/2025
Hỏi - Đáp
Diễn biến chiến sự Nga - Ukraine ngày 26/12: Kiev sắp tổng động viên quy mô lớn
06:55 26/12/2025
Thời sự quốc tế
VĐV Thái Lan bị tố quỵt nợ 250 triệu đồng, nhận thưởng SEA Games vẫn không trả
06:51 26/12/2025
Hậu trường
Hình hài cầu gần 12.000 tỷ đồng bắc qua sông Hồng, nối Hà Nội - Hưng Yên
06:50 26/12/2025
Tin nóng
Sáng nào cũng tỉnh giấc đúng giờ này có thể tim gan phổi đang 'cầu cứu'
06:44 26/12/2025
Tư vấn
Màu sắc may mắn của năm Bính Ngọ 2026 là màu gì?
06:40 26/12/2025
Gia đình
Chung cư 'mọc' dày đặc, người trẻ TP.HCM vẫn xa giấc mơ an cư
06:30 26/12/2025
Bất động sản
Giá xăng dầu hôm nay 26/12: Thị trường ổn định
06:19 26/12/2025
Thị trường
Giá vàng hôm nay 26/12: Ngừng tăng, vẫn giữ được đỉnh lịch sử
06:09 26/12/2025
Tin giá vàng
Chân dung 5 nhà đầu tư còn lại làm dự án 'kỳ tích sông Hồng' sau khi MIK rút
06:01 26/12/2025
Bất động sản
Dự báo thời tiết 26/12: Không khí lạnh bao trùm miền Bắc, khả năng có băng giá
04:30 26/12/2025
Thời tiết
Đường dây huy động vốn đa cấp trái phép liên tỉnh lôi kéo hàng nghìn người
23:18 25/12/2025
Bản tin 113
Bí thư Hà Nội: Xử lý triệt để nhà siêu mỏng, siêu méo trên các tuyến đường mới
22:53 25/12/2025
Tin nóng
Nghiên cứu gây bất ngờ về thói quen dùng điện thoại trước khi ngủ
21:05 25/12/2025
Khoa học - Công nghệ
Podcast: Áo dài 'phanh ngực' - Sáng tạo hay phản cảm?
21:05 25/12/2025
VTC NEWS TV
Nhiều dự án chưa đủ điều kiện vẫn rao bán: Sở Xây dựng TP.HCM lên tiếng
20:46 25/12/2025
Thị trường
BYD bắt tay Grab, ngân hàng và hệ thống sạc mang 'deal' hời xe năng lượng mới
20:46 25/12/2025
Lăn bánh 247
Bí ẩn khoản nợ hơn 473 tỷ đồng, Sacombank rao bán chỉ còn 108 tỷ đồng
20:21 25/12/2025
VTC NEWS TV
Truy tố cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Nam Khánh
20:10 25/12/2025
Bản tin 113
Quy định mới về chấm điểm cán bộ, công chức từ năm 2026
20:08 25/12/2025
Tin nóng
Ba Lan điều tiêm kích chặn máy bay Nga trên biển Baltic
19:46 25/12/2025
Thời sự quốc tế
Đưa các vụ sai phạm về đất hiếm, bô xít vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi
19:44 25/12/2025
Tin nóng
Ban Bí thư: Nghiêm cấm dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp
19:09 25/12/2025
Tin nóng
EU doạ trả đũa sau khi Mỹ áp đặt lệnh cấm visa
19:07 25/12/2025
Thời sự quốc tế
Làm rõ vụ tài xế ô tô hành hung nam thanh niên ở Hà Nội vì bị nhắc không đỗ xe
19:06 25/12/2025
Tin nóng
TP.HCM sửa bảng giá đất nông nghiệp, tăng hơn gấp đôi bảng giá vừa lấy ý kiến
19:03 25/12/2025
Bất động sản
VFF bác tin HLV Mai Đức Chung chia tay tuyển nữ Việt Nam
18:57 25/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Đã khởi tố 10 bị can liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2
18:45 25/12/2025
Tin nóng
TP.HCM dành 7.500 vé máy bay, tàu, xe giúp người lao động về quê đón Tết
18:17 25/12/2025
Tin nóng