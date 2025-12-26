Đóng

Người dân tháo dỡ lều chặn đường, mỏ đồng Tả Phời hoạt động trở lại

(VTC News) -

Sau nhiều ngày người dân dựng lều lán chặn đường, mỏ đồng Tả Phời (Lào Cai) đã vận hành trở lại, hoạt động khai thác được khôi phục.

NHÓM PHÓNG VIÊN
