Sáng nào cũng tỉnh giấc đúng giờ này có thể tim gan phổi đang 'cầu cứu'

(VTC News) -

Giấc ngủ không phải là khoảng thời gian lãng phí như mọi người nghĩ bởi trong khi ngủ, cơ thể sẽ bắt đầu thời gian để phục hồi và tái tạo thể chất và trí não, đồng thời nâng cao khả năng miễn dịch, có vai trò ngăn ngừa, chống lại bệnh tật.

Tuy nhiên, do cuộc sống bận rộn và áp lực cao, những thói quen xấu gây thức khuya, mất ngủ. Nếu bạn luôn thức giấc giữa đêm, tỉnh dậy rất sớm và không thể đi ngủ lại, đó có thể là dấu hiệu cho thấy cơ quan nội tạng bị tổn thương.

Muốn biết nội tạng có tốt hay không bạn nên kiểm tra xem mình có thường xuyên mất ngủ và luôn tỉnh dậy vào đúng những khung giờ bên dưới đây hay không.

1 - 3 giờ sáng

1 giờ - 3 giờ sáng là khoảng thời gian gan đang thực hiện chức năng tự làm sạch. Nếu đêm nào bạn cũng tỉnh giấc vào thời điểm này, rất có thể gan của bạn có quá nhiều độc tố cần xử lý.

Y học cổ truyền Trung Quốc tin rằng "gan quản lý khí huyết". Những cảm xúc tiêu cực của gan như khó chịu, căng thẳng, cáu kỉnh, suy nghĩ nhiều đều dẫn đến việc khí huyết không đủ, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng của giấc ngủ, kèm theo dấu hiệu suy nhược, mệt mỏi, chuột rút bắp chân, nghiến răng.

Sáng nào cũng tỉnh giấc đúng giờ này có thể là tim gan phổi đang 'cầu cứu'.

3 - 4 giờ sáng

Các thói quen xấu như thức khuya, làm việc quá giờ, hay cáu gắt… sẽ gây hại tim. Nếu đêm nào cũng khó ngủ, sáng thường tỉnh vào lúc 3 - 4 giờ sáng đi kèm triệu chứng tức ngực, khó thở, tay chân lạnh thì bạn nên cảnh giác đó là dấu hiệu của bệnh tim.

Sáng nào cũng tỉnh giấc lúc 3 giờ - 4 giờ sáng để đi tiểu, coi chừng thận của bạn đang hoạt động không tốt. Nó cũng kèm theo ngứa da, mất ngủ thường xuyên vào ban đêm, đau lưng, phù ở chi dưới của mí mắt... lúc này bạn nên đi khám sức khỏe càng sớm càng tốt.

3 - 5 giờ sáng

Khoảng thời gian từ 3 giờ - 5 giờ sáng cũng là thời điểm mà phổi đang thực hiện chức năng giải độc. Một khi phổi tích tụ quá nhiều độc tố thì sẽ phải hoạt động mạnh hơn vào khung giờ này. Điều ấy dẫn đến các triệu chứng như ho, khó thở, đổ mồ hôi… gây tỉnh giấc giữa đêm.

5 - 6 giờ sáng

Thời điểm 5 giờ - 6 giờ sáng mỗi ngày, năng lượng sẽ tập trung ở khu vực ruột già để loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể, chuẩn bị để bắt đầu một ngày mới.

Nếu hệ tiêu hóa làm việc không tốt, thức ăn đưa vào cơ thể sẽ không được tiêu hóa và phân hủy hết dẫn đến khó chịu về đường tiêu hóa, gây tỉnh giấc bất ngờ vào khoảng thời gian này do có triệu chứng đầy bụng, đau bụng.