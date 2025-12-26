Chung cư 'mọc' dày đặc, người trẻ TP.HCM vẫn xa giấc mơ an cư

(VTC News) -

Vài năm trở lại đây, TP.HCM chứng kiến làn sóng phát triển chung cư mạnh mẽ chưa từng có. Dọc các trục giao thông lớn, từ trung tâm đến vùng ven, hàng loạt dự án cao tầng lần lượt mọc lên, cho thấy nguồn cung nhà ở đang rất dồi dào.

Thế nhưng, đi cùng với sự gia tăng dự án là một nghịch lý ngày càng rõ: Người trẻ vẫn không mua nổi nhà.

Nguồn cung gia tăng ồ ạt

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News vào cuối tháng 12/2025, từ trung tâm ra vùng ven, không khó để bắt gặp những trục đường dài vài km nhưng san sát dự án chung cư cao tầng. Chỉ trong vài năm, hàng nghìn căn hộ được đưa ra thị trường, biến những tuyến đường từng thưa thớt thành các “điểm nóng” bất động sản.

Cụ thể, tại khu Đông TP.HCM, trục Quốc lộ 13 (đoạn qua TP Thuận An, Bình Dương cũ; nay thuộc phường Bình Hòa và phường Vĩnh Phú, TP.HCM) dài chưa đầy 4km (từ Cổng chào Bình Dương cũ đến đường Ngô Quyền) có tới 9 dự án chung cư đang và sắp triển khai.

Loạt dự án đang triển khai trên Quốc lộ 13.

Những cái tên không còn lạ lẫm trên các trang rao bán bất động sản, sắp đưa về hàng chục nghìn căn hộ tại trục đường này như: The Emerald 68 và The Emerald Boulevard của Tập đoàn Lê Phong, The New Point của Tập đoàn Bcons, Hồ Gươm Xanh của Tập đoàn TBS, Stown Gateway của STC Corporation, A&T Sky Garden của Công ty A&T Bình Dương, Symphony of Life của Nam Hiệp Thành Bình Dương...

Ngoài 9 dự án sắp hình thành kể trên, dọc trục Quốc lộ 13 đoạn này còn có nhiều dự án đã đưa vào sử dụng như: Marina Tower, The Rivana, Splus, Ehome.

Không chỉ Quốc lộ 13, tuyến Quốc lộ 1K thuộc khu Đông cũng trong tình trạng tương tự. Từ khu vực siêu thị Go đến điểm giao Mỹ Phước – Tân Vạn (phường Đông Hòa), hàng chục toà tháp đã mọc lên, cùng nhiều dự án vừa khởi động, tạo nên trục chung cư lớn thứ hai của khu vực.

Đầu tiên là dự án Green Tower của TBS Group với 4 tháp cao từ 28 - 40 tầng, khoảng 1.300 căn hộ, đã hoàn thiện phần thô. Tiếp đến là dự án Diamond Connect của chủ đầu tư Phúc Đạt với 2 toà tháp, hơn 700 căn hộ. Hay dự án HT Pearl của Hưng Thịnh với 2 tháp, 1.000 căn hộ.

Dự án sắp ra mắt của Tập đoàn Lê Phong trên Quốc lộ 13, dự kiến giá khoảng 70 triệu đồng/m².

Đáng chú ý là cụm dự án của Bcons trên quỹ đất 4,4 ha với 7 tòa chung cư đã bàn giao, như Bcons Plaza, Bcons Garden, Bcons Bee, Bcons Sala hay Bcons Polygon. Song song đó, Bcons Asahi và Bcons Bình An – Đông Tây đang tiếp tục được triển khai, cung cấp gần 3.000 căn hộ cho thị trường.

Trên cùng trục, nhiều dự án khác cũng bắt đầu khởi động, đáng chú ý có The Esme (Thiên Hà – Băng Dương) và Bình An của Bình An Land.

Không chỉ khu Đông, khu Tây – đặc biệt đoạn giáp ranh TP.HCM tại Long An cũ – cũng đang trở thành điểm nóng khi loạt doanh nghiệp lớn như Vingroup, T&T Group, Ecopark, Nam Long, Seaholdings, Prodezi Long An… liên tục triển khai dự án quy mô, từng bước hình thành mạng lưới đô thị mới của khu vực.

Nổi bật là dự án Vinhomes Green City của Vingroup tại Đức Hòa, được khởi công cuối tháng 3/2025, quy mô gần 200 héc ta, tổng vốn đầu tư hơn 28.000 tỉ đồng. Hay dự án Eco Retreat quy mô hơn 200ha, với hơn 7.700 sản phẩm của Ecopark cũng gây dấu ấn mạnh.

T&T Group đang triển khai khu đô thị T&T Millennia tại xã Cần Giuộc, với tổng vốn 41.000 tỉ đồng. Him Lam phát triển dự án quy mô 270 héc ta tại Khu công nghiệp Đức Hòa 3. Trong khi Nam Long tiếp tục mở bán các phân khu biệt thự và cao tầng trong khu đô thị Waterpoint lên 335ha...

Nhưng... không dành cho số đông

Theo khảo sát của PV, phần lớn các dự án đang triển khai nêu trên đều có mức giá từ 45 - 80 triệu đồng/m², thậm chí cao hơn ở những khu vực được quảng cáo “ăn theo hạ tầng”. Với căn hộ 2 phòng ngủ phổ biến, người mua phải chi từ 2,5 tỷ đồng - con số vượt xa khả năng tích lũy của đa số người trẻ làm công ăn lương.

Dự án Green Tower của TBS Group trên Quốc lộ 1K đã hoàn thành phần thô, đang được bán với giá hơn 70 triệu đồng/m².

Chị Thanh Lam (33 tuổi), giáo viên mầm non tại phường Bình Hoà cho biết, dù đã làm việc gần 10 năm, tổng thu nhập của hai vợ chồng cộng lại vẫn chỉ đủ để vay ngân hàng mua một căn hộ nhỏ, với thời hạn vay kéo dài 10 -15 năm.

“Vợ chồng tôi mua lại một căn hộ cũ đã đi vào sử dụng 8 năm, ở ngoại thành, giá hơn 2,3 tỷ đồng. Tuy cũ và có vẻ xuống cấp nhưng được cái giá "mềm" hơn, còn nếu muốn mua căn hộ mới, thì phải gần gấp đôi số tiền đó”, chị Thanh Lam nói và cho biết mua nhà lúc này giống như đánh cược cả tương lai tài chính, chấp nhận sống với nợ cả đời.

Tương tự, chị Hồng Huế (30 tuổi), nhân viên văn phòng tại phường Hiệp Bình cũng cho hay "đã bỏ ý định sở hữu nhà".

"Trừ khi trúng số thôi, chứ người làm công ăn lương như mình thì không dám mơ tới nhà nữa. Sau gần 8 năm đi làm, lương mới tăng lên được 11 triệu đồng/tháng, mà trừ tiền nhà trọ rồi ăn uống, mỗi tháng tiết kiệm được giỏi lắm được 4 triệu đồng. Với đà này, nếu không có trục trặc gì, phải 50 năm sau mình mới để dành được 3 tỷ đồng mua nhà", chị Huế thở dài.

Theo các chuyên gia, trong vòng 10 năm trở lại đây, giá căn hộ tại TP.HCM đã tăng gấp nhiều lần, trong khi thu nhập của người lao động chỉ tăng chậm. Nếu trước đây, một gia đình trẻ cần khoảng 7 - 10 năm tích lũy để mua nhà, thì nay con số này đã lên tới 20 năm, thậm chí lâu hơn.

Khoảng cách giữa giá nhà và thu nhập ngày càng bị kéo giãn, khiến việc sở hữu nhà trở thành mục tiêu xa xỉ đối với nhiều người trẻ, dù thị trường liên tục có dự án mới.

Dự án chung cư "mọc" dọc Quốc lộ 1K.

Không chỉ khó mua, người trẻ còn phải đánh đổi chất lượng sống. Nhiều dự án chung cư được xây dựng dày đặc dọc các trục đường lớn, nơi hạ tầng giao thông và xã hội chưa theo kịp tốc độ phát triển nhà ở.

Kẹt xe giờ cao điểm, thiếu trường học, thiếu không gian sinh hoạt cộng đồng đang trở thành “điều kiện mặc định” ở không ít khu chung cư mới. Điều này khiến không ít người trẻ do dự mua nhà để an cư, hay chấp nhận thuê nhà để giữ sự linh hoạt trong cuộc sống?

Trước áp lực tài chính và chất lượng sống chưa tương xứng, nhiều người trẻ bắt đầu cân nhắc lại việc mua nhà. Thay vì vay nợ dài hạn, họ chọn thuê nhà để giữ sự linh hoạt trong công việc và cuộc sống.

Để kéo giảm giá nhà ở trong bối cảnh nguồn cung nhà ở phân khúc bình dân khan hiếm, một trong những giải pháp được nhiều chuyên gia đồng tình là mở nguồn cung nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, hiện nay, chi phí phát triển dự án nhà ở xã hội bị đội lên rất nhiều do các thủ tục hành chính phức tạp và kéo dài. Đây là nguyên nhân trực tiếp khiến chủ đầu tư khó triển khai dự án và giá nhà cũng khó giảm.

Ông Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Công ty Lê Thành - đơn vị tâm huyết với nhà ở xã hội xác nhận: "Doanh nghiệp chúng tôi chỉ mong có cơ chế rõ ràng, thủ tục nhanh gọn để sớm đưa sản phẩm đến tay người mua. Sự chậm trễ đang làm lãng phí nguồn lực, tăng chi phí và cuối cùng người chịu thiệt vẫn là người mua nhà".