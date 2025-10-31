Hơn 58.000 căn hộ chung cư tại TP.HCM chưa được cấp sổ hồng

(VTC News) -

Thông tin trên được ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) nêu tại buổi đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền thành phố, với chủ đề quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn, sáng 31/10.

Nguyên nhân chủ yếu khiến hàng chục nghìn căn hộ bị "treo sổ" là do chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất.

Theo ông Châu, có trường hợp rất nghiêm trọng là chủ đầu tư đã thế chấp sổ đỏ của dự án tại ngân hàng, khiến quyền lợi hợp pháp của cư dân không được đảm bảo.

Theo Sở Xây dựng, đến hết tháng 10, Thành phố đã cấp 719.638 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các loại. Trong đó có 48.528 sổ cấp sổ cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở.

Hàng chục nghìn căn hộ chung cư tại TP.HCM vẫn chờ sổ hồng. (Ảnh minh họa: H. Linh)

TP.HCM đang đẩy mạnh tháo gỡ vướng mắc tại các dự án nhà chung cư. Tổ công tác 1645 - giải quyết các nội dung liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho các dự án nhà ở thương mại do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM làm Tổ trưởng, được kiện toàn.

Một loạt dự án bị treo sổ nhiều năm nay đang dần được tháo gỡ để cấp sổ cho cư dân, như dự án Tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng (phường Tân Mỹ), Chung cư Sky 9 (phường Phú Hữu); chung cư An Phú - An Khánh, khu thương mại dịch vụ căn hộ cao tầng tại số 58B Nguyễn Thị Thập (phường Tân Thuận); chung cư Ngọc Đông Dương; phường Bình Trị Đông; dự án chung cư kết hợp TTTM, văn phòng, tại đường Bến Vân Đồn (phường Khánh Hội) do Công ty Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư; khu nhà ở thấp tầng (phường Phước Long) do Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 làm chủ đầu tư...

Theo thống kê của Sở Xây dựng TP.HCM, đến nay, thành phố có khoảng 1.771 chung cư đã được bàn giao cho người mua nhà, với hàng nghìn hộ dân đang sinh sống. Những căn hộ chung cư không chỉ là tổ chức kiến trúc hiện đại mà còn là không gian sống cộng đồng, thể hiện bản sắc đô thị, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo ông Trần Sĩ Nam - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, ngoài vướng mắc pháp lý, có 3 vấn đề lớn trong quản lý chung cư hiện nay là mâu thuẫn xảy ra giữa cư dân, ban quản trị và chủ đầu tư; tình trạng thiếu minh bạch trong công tác thu, quản lý và sử dụng quỹ bảo trì cùng quá trình vận hành thiếu tính minh bạch, chưa rõ ràng và bất cập trong công tác bảo trì và an toàn kết cấu chưa đồng bộ.

Sở Xây dựng nhận định công tác quản lý và vận hành nhà chung cư đang đối mặt với nhiều bất cập và xác định quản lý nhà chung cư là một nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài. Sở cam kết tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm.