TP.HCM có thêm gần 10.000 căn nhà ở xã hội

Thông tin trên được đại diện Sở Xây dựng TP.HCM nêu tại buổi họp của UBND TP.HCM về tình hình, kết quả kinh tế xã hội 10 tháng năm 2025, sáng 31/10.

Hiện TP.HCM hoàn thành 4 dự án nhà ở xã hội với quy mô 2.639 căn, trong đó 3 dự án đưa vào sử dụng có quy mô 1.686 căn là nhà lưu trú công nhân phường Cát Lái; nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp và nhà ở xã hội Côn Đảo (giai đoạn 1), tại đặc khu Côn Đảo.

Dự án nhà ở xã hội An Sinh dự kiến mở bán 273 căn với giá từ 15,8 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm thuế)

Riêng dự án còn lại là khu tái định cư Vĩnh Lộc B với quy mô 953 căn được chuyển mục tiêu từ nhà ở phục vụ tái định cư sang nhà ở xã hội cho thuê.

Có 13 dự án đang thi công xây dựng, với quy mô 15.202 căn. Dự kiến đến cuối năm 2025 có 8 dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng với quy mô 7.257 căn.

Tính đến cuối tháng 10, đã có 2 dự án hoàn thành một phần là nhà ở xã hội An Sinh HUD Bình Dương và dự án K-Home Kim Oanh).

Cũng theo Sở Xây dựng, dự án khu nhà ở xã hội An Sinh của HUD thuộc khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ giai đoạn 1, nằm tại phường Chánh Hiệp (trước đây thuộc TP Thủ Dầu Một). Dự án có quy mô 2,7 ha, gồm 6 khối nhà cao 12 tầng, với tổng cộng 978 căn hộ. Trong đó, có 810 căn thuộc loại nhà ở xã hội (648 căn để bán và 162 căn cho thuê).

Giai đoạn đầu, HUD dự kiến mở bán 273 căn thuộc các tháp A4, A5 và C, với diện tích từ 38,5 đến 67,9 m2, giá tạm tính 15,8 triệu đồng/m2 sàn thông thủy.

Giá cho thuê dự kiến 76.000 đồng/m2/tháng, chưa gồm thuế và chi phí bảo trì.

Người dân có nhu cầu sẽ nộp hồ sơ đăng ký mua hoặc thuê từ ngày 20-25/11.

Một số dự án còn lại cũng hoàn thành phần móng, đủ điều kiện được bán, cho thuê, cho thuê mua. Như vậy, dự kiến trong năm 2025, TP.HCM sẽ hoàn thành 9.896 căn, đạt 75,9% kế hoạch năm 2025.

TP.HCM dự kiến hoàn thành gần 10.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025.

Cùng với đó, 17 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 13.959 căn.

Tính chúng cả giai đoạn 2021-2025, TP.HCM dự kiến hoàn thành 14.999 căn, đạt 82,7% kế hoạch 5 năm.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết trong thời gian qua, Sở đã tập trung rà soát, bổ sung quỹ đất quy hoạch nhà ở xã hội đến năm 2040, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Trong đó, tập trung bố trí các khu đất có diện tích lớn từ 100-200 ha và tiếp tục rà soát, bổ sung quỹ đất nhà ở xã hội giai đoạn 2030-2040 ở 2 khu vực Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu trong quá trình lập Quy hoạch chung TP.HCM (sau hợp nhất).

Sở cũng xây dựng Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngân sách của TP.HCM theo Luật Nhà ở. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh thực hiện việc giao chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội theo quy định.

Cơ quan này cũng đang khẩn trương hoàn tất thủ tục pháp lý đối với các mẫu thiết kế nhà ở xã hội điển hình, để các chủ đầu tư áp dụng nhằm rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính; kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của Quỹ Phát triển nhà ở TP.HCM theo tinh thần tại Nghị quyết số 201, để Quỹ tham gia vào công tác phát triển nhà ở xã hội của Thành phố.

Bên cạnh tập trung đẩy mạnh đầu tư nhà ở xã hội, giai đoạn 2021 - 2025, TP.HCM cũng đang bồi thường, di dời 6.500 căn nhà trên và ven kênh rạch để thực hiện chỉnh trang đô thị. Đã có 4.454 căn nhà được bồi thường, di dời.

Dự kiến đến hết năm 2025, TP.HCM sẽ bồi thường, di dời được 5.860 căn.