Chủ tịch VNPT: Hạ tầng số cần được coi là sản phẩm công nghệ cốt lõi

(VTC News) -

Chiều 30/12, phát biểu định hướng tại Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam năm 2025 với chủ đề “Sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam – để dẫn dắt”, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT Tô Dũng Thái nhận định Việt Nam đang bước vào giai đoạn bản lề, khi hạ tầng số không còn chỉ đóng vai trò hỗ trợ mà cần được nhìn nhận như một sản phẩm công nghệ cốt lõi - “Infrastructure as a Product” - do doanh nghiệp Việt làm chủ và dẫn dắt.

Theo VNPT, hạ tầng số hiện nay không chỉ là mạng kết nối mà được định nghĩa như một “sản phẩm hoàn chỉnh”, bao gồm bốn cấu phần: hạ tầng viễn thông – Internet, hạ tầng dữ liệu, hạ tầng vật lý – số và hạ tầng công nghệ số dưới dạng dịch vụ. Các thành phần này được thiết kế theo định hướng dung lượng lớn, băng thông rộng, phổ cập, bền vững, xanh và bảo mật.

Ông Tô Dũng Thái - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT - phát biểu tại Diễn đàn Quốc gia Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam 2025. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Hiện VNPT đã triển khai mạng cáp quang phủ toàn quốc, sẵn sàng cung cấp tốc độ 1Gbps cho hộ gia đình và 10Gbps đối xứng cho khách hàng lớn. Mạng xGSPON đã được triển khai tới 100% phường, xã; mạng di động 4G/5G phủ sóng khoảng 98% dân số. Bên cạnh đó, VNPT vận hành 4 tuyến cáp quang biển, 2 tuyến cáp đất quốc tế và 7 trung tâm dữ liệu IDC trên toàn quốc, từng bước làm chủ hệ sinh thái hạ tầng số “Make in Việt Nam”.

Một điểm nhấn quan trọng là việc VNPT tự thiết kế và sản xuất thiết bị viễn thông xGSPON, bao gồm OLT, ONT, WiFi Mesh, Set-top box và camera IP. Trong năm 2025, VNPT đã sản xuất hơn 8,5 triệu thiết bị, qua đó giảm phụ thuộc nhập khẩu, hạ giá thành và tăng chủ quyền dữ liệu. VNPT cũng là đơn vị tiên phong phủ XGSPON cho hàng triệu hộ gia đình và ra mắt thiết bị WiFi 7 XGSPON đầu tiên tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Ở cấp độ chiến lược, VNPT xác định nhà mạng viễn thông thế hệ mới không còn được đo bằng số thuê bao, mà bằng năng lực làm chủ hạ tầng số, dữ liệu và công nghệ lõi. Từ định hướng “Telco sang Techco”, VNPT tập trung ba trụ cột: làm chủ hạ tầng số thông minh; phát triển hạ tầng cloud, AI và dữ liệu chủ quyền; đồng thời đóng vai trò kết nối hệ sinh thái số quốc gia thông qua các nền tảng và Network API mở cho doanh nghiệp khai thác.

Với cam kết “Make in Việt Nam to Lead”, VNPT khẳng định không chỉ cung cấp hạ tầng, mà hướng tới trở thành “xương sống số”, điều phối và kết nối các nguồn lực để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn mới.