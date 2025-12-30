Tạm giữ hình sự 3 kẻ đánh hội đồng nam thanh niên do mâu thuẫn sạc xe điện

(VTC News) -

Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra lệnh tạm giữ hình sự 3 ngày với Vũ Mạnh Toàn, Đoàn Giang Nam về tội Cố ý gây thương tích, Vũ Mạnh Thắng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Riêng với Vũ Mạnh Toàn, do con dao gây án là loại dao có tính sát thương cao, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố thêm hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo kết quả điều tra, 0h ngày 28/12, Vũ Mạnh Thắng (SN 1991, trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) đi ô tô đến trạm sạc pin tại bến xe Giáp Bát. Cùng thời điểm anh S. cũng đến sạc xe. Trong quá trình chờ sạc, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Thắng gọi điện cho anh trai là Vũ Mạnh Toàn (SN 1988), nhờ đến “dằn mặt” đối phương. Khi đó, Toàn đang ngồi cùng Đoàn Giang Nam (SN 1990, trú tại phường Vĩnh Tuy) nên rủ Nam cùng đi.

3 kẻ trong vụ án.

Trước khi đến bến xe, Toàn mang theo một dao gấp nhọn, chuôi kim loại màu đen, lưỡi dài hơn 12cm, giấu trong túi quần.

Tại khu vực ki-ốt số 44 - 45, Thắng và Nam tiếp cận anh S., yêu cầu “ra ngoài nói chuyện”. Anh S. không đồng ý và chạy vào trong ki-ốt, các đối tượng liền kéo áo, giữ người. Lợi dụng lúc giằng co, Toàn rút dao lao tới cùng Nam khống chế nạn nhân. Trong lúc vật lộn, Toàn đã dùng dao đâm một nhát trúng đùi phải của anh S.

Hiện trường vụ mâu thuẫn.

Chỉ khi người dân xung quanh phát hiện, can ngăn, các đối tượng mới dừng tay, cất dao và nhanh chóng rời khỏi hiện trường bằng ô tô.

Công an phường Hoàng Mai đã làm rõ vai trò của từng kẻ trong vụ việc. Tại cơ quan công an, Toàn khai con dao dùng để đâm anh S. được một người bạn cho vào khoảng năm 2011. Toàn mang dao đi để phòng thân.

Cơ quan công an giám định thương tích đối với anh S., kết luận sơ bộ nạn nhân có tỷ lệ tổn hại sức khỏe 4%.

Kết quả xét nghiệm cho thấy Nam và Toàn dương tính với ma túy đá Methamphetamine. Đáng chú ý, Vũ Mạnh Toàn có 3 tiền án về các tội gây rối trật tự công cộng và mua bán trái phép chất ma túy.