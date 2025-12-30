Tasco công bố kết quả 'Hành trình An tâm': Xe chạy hơn 100.000 km vẫn ổn định

(VTC News) -

Tại Tasco Mobility Day 2025, sự kiện lần đầu tiên do Công ty Cổ phần Tasco tổ chức đã công bố những kết quả bước đầu của dự án "Hành trình An tâm" - chương trình trải nghiệm và kiểm nghiệm xe thực tế được triển khai từ tháng 6.

Khác với các bài thử nghiệm kỹ thuật trong điều kiện tiêu chuẩn, "Hành trình An tâm" đưa các mẫu xe do Tasco Auto phân phối vận hành liên tục qua nhiều vùng địa lý, địa hình và điều kiện thời tiết khác nhau trên khắp Việt Nam, với cường độ sử dụng cao, sát với môi trường vận hành hàng ngày của người tiêu dùng.

Tính đến ngày 10/12, Lynk & Co 06 đã vượt mốc 100.000 km, tương đương hơn 8 năm sử dụng thông thường; Geely Coolray đạt gần 75.000 km, trong khi Geely Monjaro, dù tham gia muộn hơn, cũng đã cán mốc 50.000 km.

Đại diện Tasco chia sẻ về "Hành trình an tâm". (Ảnh: Hùng Cường)

Đáng chú ý, đại diện Tasco cho biết, hành trình chưa ghi nhận bất kỳ hỏng hóc lớn nào liên quan đến độ bền hay vận hành trên cả ba mẫu xe, dù phải thử thách liên tục trong điều kiện khắc nghiệt.

Trong suốt hành trình, các xe được đồng hành bởi toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ của Tasco, gồm thu phí không dừng VETC, Carpla Service, Tasco Insurance và VETC Cứu hộ, nhằm kiểm nghiệm không chỉ chất lượng xe mà còn khả năng vận hành xuyên suốt của các dịch vụ hậu mãi và hỗ trợ di chuyển.

Theo Tasco, những kết quả này phản ánh độ ổn định và độ tin cậy của các sản phẩm do doanh nghiệp phân phối, đồng thời giúp hãng chủ động đánh giá nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa, phụ tùng và dịch vụ hậu mãi trong điều kiện sử dụng thực tế. Tasco khẳng định "Hành trình An tâm" không phải chiến dịch ngắn hạn, mà là cam kết dài hạn nhằm mang lại sự an tâm cho khách hàng trong suốt vòng đời sử dụng xe.

Bên cạnh việc công bố kết quả "Hành trình An tâm", Tasco Mobility Day 2025 cũng là dịp Tasco giới thiệu tầm nhìn phát triển hệ sinh thái di chuyển toàn diện theo định hướng "One-stop Mobility Solution".

Sự kiện được tổ chức tại Tasco Mall - địa điểm đang được phát triển theo mô hình Tasco Automall độc đáo, nơi 12 điểm chạm về phương tiện di chuyển trong hệ sinh thái Tasco được quy tụ tại một không gian duy nhất.

Tasco Automall hội tụ những điểm chạm về phương tiện di chuyển. (Ảnh: Tasco)

Theo Tasco, mô hình Tasco Automall cho phép khách hàng tiếp cận, trải nghiệm và sử dụng trọn vẹn các dịch vụ phục vụ di chuyển, từ ô tô, bảo hiểm, cứu hộ, thu phí không dừng, sạc điện, thuê xe cho tới các dịch vụ hậu mãi và kết nối công nghệ. Qua đó, Tasco từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng giải pháp di chuyển liền mạch, toàn diện và lấy khách hàng làm trung tâm, vượt ra khỏi vai trò phân phối ô tô truyền thống.