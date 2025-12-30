Hải Phòng có tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

Chiều 30/12, Thành uỷ Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ thành phố.

Theo quyết định của Ban Bí thư, ông Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Ninh Bình thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Ninh Bình và thôi giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Anh Tuấn được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Hải Phòng và giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Hoàng Văn Trà, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương trao quyết định cho ông Nguyễn Anh Tuấn (bên phải).

Trước đó, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Vũ Hồng Hiên, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Hải Phòng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Ninh Bình và giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành uỷ Lê Tiến Châu chúc mừng các ông Nguyễn Anh Tuấn và Vũ Hồng Hiên. Đánh giá về hai cán bộ được điều động, ông Lê Tiến Châu khẳng định cả hai đều là cán bộ được đào tạo cơ bản, có quá trình công tác bài bản, kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý; luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có uy tín trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ông Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng phát biểu tại hội nghị.

Đối với ông Nguyễn Anh Tuấn trên cương vị công tác mới tại Hải Phòng, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu đề nghị ông Nguyễn Anh Tuấn sớm nắm bắt tình hình địa bàn, cơ sở, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố; phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy trong xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, kỷ cương.

Tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn hệ thống Ủy ban Kiểm tra các cấp; đổi mới tư duy, phương pháp công tác kiểm tra, giám sát theo hướng chủ động, phòng ngừa là chính, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh, đúng quy định các vi phạm.

Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu bày tỏ tin tưởng với bản lĩnh chính trị vững vàng và kinh nghiệm công tác dày dặn, các cán bộ được điều động sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, hoàn thành tốt trọng trách được giao, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình và thành phố Hải Phòng trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Hải Phòng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Hải Phòng phát biểu trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của Ban Bí thư; cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của Thường trực Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn khẳng định sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức, kỹ năng, giữ vững đạo đức, tác phong, cùng tập thể Ban Thường vụ Thành uỷ, Thành uỷ Hải Phòng đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.