Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Huy Phương giữ chức Phó Bí thư Bắc Ninh

Sáng 5/12, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ hai (khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã trình Ban Chấp hành xem xét, quyết định công tác nhân sự đối với chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh bầu ông Trần Huy Phương giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trên cơ sở tờ trình và quy trình nhân sự, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh thống nhất giới thiệu ông Trần Huy Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, để bầu vào vị trí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Kết quả bỏ phiếu tại hội nghị, ông Trần Huy Phương được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030 với 67/67 phiếu, đạt tỷ lệ tín nhiệm tuyệt đối.

Ông Trần Huy Phương, sinh năm 1981, quê ở xã Bình Giang (Ninh Bình), cư trú tại TP Hà Nội. Ông có trình độ Thạc sĩ Kinh tế Chính trị, Cao cấp lý luận chính trị.

Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Phương.

Trước khi về Bắc Ninh công tác, ông Phương có nhiều năm làm việc tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương, từng giữ các chức vụ quan trọng như Vụ trưởng, Thư ký Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại tỉnh Bắc Ninh (trước sáp nhập), ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Sau khi tỉnh sáp nhập từ tháng 7/2025, ông tiếp tục giữ các chức vụ này cho đến nay.