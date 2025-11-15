Đóng

Chân dung Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn

(VTC News) -

Ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2025-2030.

 

Văn Chương
