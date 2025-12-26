NSƯT Lan Anh tiết lộ khoảnh khắc 'đau tim, hồi hộp' vì học trò

(VTC News) -

Mới đây, Nguyễn Phương Anh - học trò của NSƯT Lan Anh xuất sắc giành Giải Nhất dòng nhạc Thính phòng Tiếng hát Hà Nội khi lựa chọn trình diễn hai tác phẩm khó: Bốn mùa yêu thương (Trần Mạnh Hùng) và Giấc mơ hồi hương (Vũ Thành).

Đây đều là những ca khúc đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc chuẩn mực, khả năng xử lý quãng cao phức tạp nhưng vẫn phải giữ được sự mềm mại, giàu cảm xúc. Với bản lĩnh sân khấu và tư duy âm nhạc chín chắn, giọng ca sinh năm 2004 đã chinh phục hội đồng giám khảo.

Nguyễn Phương Anh - học trò của NSƯT Lan Anh xuất sắc giành Giải Nhất dòng nhạc Thính phòng Tiếng hát Hà Nội.

Chia sẻ bên lề một sự kiện, NSƯT Lan Anh thừa nhận chị gần như “đau tim vì hồi hộp” khi ngồi dưới khán phòng theo dõi học trò biểu diễn. “Chỉ khi Phương Anh hát xong tôi mới thở phào. Em đã thi tròn trịa, còn dư địa để tiến xa hơn. Tôi luôn nói với em đây chỉ là nấc thang đầu tiên, phía trước còn rất nhiều điều cần học hỏi”, nữ nghệ sĩ tâm sự.

NSƯT Lan Anh cho biết Phương Anh đã theo học với chị được 5 năm, trong đó 4 năm trung cấp và hiện nay là năm thứ nhất Đại học tại Khoa Thanh nhạc (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).

"Tôi vẫn còn nhớ rất rõ những ngày đầu tiên khi mẹ dắt Phương Anh đến nhà xin học. Khi đó em còn rất nhỏ, thấp bé, mặc chiếc áo trắng trông vô cùng dễ thương. So với bây giờ thì Phương Anh cao lớn và chững chạc hơn rất nhiều. Con đường để Phương Anh bước chân vào Nhạc viện cũng không hề dễ dàng, đặc biệt là ở giai đoạn đầu, nhưng em đã vượt qua được những khó khăn ấy" - NSƯT Lan Anh chia sẻ.

Theo NSƯT Lan Anh, để theo đuổi con đường thanh nhạc chuyên nghiệp, ngoài giọng hát thiên phú, người nghệ sĩ cần tình yêu nghề, sự kỷ luật và làm việc nghiêm túc. Chính vì vậy, chị không vội cho học trò tham gia các cuộc thi khi chưa đủ độ “chín”. Chị cũng không đặt áp lực lên học trò rằng đi thi là phải giành giải mà coi đó là mục tiêu để phấn đấu, rèn luyện.

NSƯT Lan Anh là người thầy dìu dắt Phương Anh nhiều năm.

Về phía mình, Nguyễn Phương Anh cho biết giải thưởng là kết quả của sự nỗ lực cá nhân cùng sự dìu dắt tận tâm của NSƯT Lan Anh, sự đồng hành của NSƯT Tố Nga, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng và đặc biệt là gia đình.

Giải Nhất Tiếng hát Hà Nội 2025 được xem là cột mốc quan trọng trong hành trình theo đuổi âm nhạc thính phòng của Nguyễn Phương Anh. Dù mới 20 tuổi và đang là sinh viên năm nhất Khoa Thanh nhạc – Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cô đã sở hữu nhiều giải thưởng, trong đó có giải Nhất một cuộc thi thanh nhạc tại Trung Quốc đầu năm 2024.

Sau cuộc thi, Phương Anh cho biết rất hạnh phúc khi được khán giả biết đến nhiều hơn và nhận thêm lời mời biểu diễn. Tuy nhiên, nữ ca sĩ trẻ vẫn đặt việc học lên hàng đầu, tin rằng nền tảng học thuật vững vàng sẽ giúp con đường nghệ thuật của mình dài hơi và bền bỉ hơn trong tương lai.