Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 30/1/2026 - XSVL 30/1

XSVL 30/1. Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 30/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSVL 30/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVL 30/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 30/1/2026 - Xổ số Vĩnh Long thứ Sáu ngày 30/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSVL

Với loại vé có 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Vĩnh Long gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé sai một chữ số ở bất cứ hàng nào theo thứ tự so với giải đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm nghìn), giá trị mỗi giải là 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Cà Mau, TP.HCM và Đồng Tháp sẽ mở thưởng.

- Thứ Ba: Đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu sẽ mở thưởng.

- Thứ Tư: Đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai sẽ mở thưởng.

- Thứ Năm: Đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang sẽ mở thưởng.

- Thứ Sáu: Đài Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long sẽ mở thưởng.

- Thứ Bảy: Đài Long An, TP.HCM, Bình Phước và Hậu Giang sẽ mở thưởng.

- Chủ nhật: Đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 30/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.