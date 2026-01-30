Thủ tướng: Dứt khoát không chia nhỏ gói thầu, tránh việc 'quân xanh, quân đỏ'

(VTC News) -

Nội dung trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra khi phát biểu kết luận phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, sáng 30/1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền được giao tiếp tục chủ động triển khai công việc, không trông chờ, ỷ lại.

Lãnh đạo chủ chốt các cấp phải đề cao trách nhiệm, tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các kế hoạch, dự án trọng tâm, trọng điểm về tiến độ, chất lượng, kỹ thuật - mỹ thuật, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, giá cả, phòng, chống lãng phí, tiêu cực, phát hiện sớm, điều chỉnh ngay từ đầu với thực hiện không để sai phạm nhỏ tích tụ thành khuyết điểm lớn...

Về giải phóng mặt bằng, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu, nhất là bí thư cấp ủy phải vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao; huy động cả hệ thống chính trị, các lực lượng vào cuộc để giải phóng mặt bằng nhanh, đáp ứng các yêu cầu đề ra; quan tâm đến quyền và lợi ích chính đáng và hợp pháp của người dân, chỗ ở mới ít nhất bằng hoặc hơn nơi ở cũ và tăng cường đối thoại, trao đổi để người dân nhận thức, nâng cao trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước.

"Việc lựa chọn nhà đầu tư, đấu thầu, đấu giá, chỉ định thầu phải bảo đảm làm đúng luật pháp, làm 'đúng, trúng', bảo đảm hiệu quả; dứt khoát không chia nhỏ gói thầu, tránh việc bán thầu, thông thầu, 'quân xanh, quân đỏ'; không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cho rằng, đối với đường bộ cao tốc, cần ưu tiên chọn thầu đối với những tập đoàn, doanh nghiệp uy tín, đã từng làm tốt ở những dự án cao tốc đã hoàn thành. Thủ tướng lưu ý TP Cần Thơ rút kinh nghiệm để triển khai nhanh hơn phần việc trên địa bàn của dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Xây dựng cùng Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính xem xét các dự án, tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán các dự án ngay từ đầu và khi phát hiện những vấn đề không bình thường, vấn đề mới nổi lên, không để xảy ra tình trạng tiêu cực, tham nhũng.

Các chủ đầu tư, nhà thầu, kỹ sư, công nhân trên công trường phát huy cao độ tinh thần yêu nước, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, "vượt nắng thắng mưa, không thua bão gió", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "3 ca, 4 kíp"; cùng các địa phương không để người lao động "cô đơn trên công trường".

Các cơ quan chức năng tích cực vào cuộc để triển khai các dự án đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đề ra, bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật - mỹ thuật, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, tiếp tục mở rộng không gian phát triển.

Lực lượng quân đội, công an phát huy vai trò tích cực, chủ động hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Tới 2030, hoàn thành ít nhất 5.000 km cao tốc

"Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng phối hợp xác định các dự án trọng tâm, trọng điểm của đầu tư công trung hạn, bảo đảm đến năm 2030, đạt được mục tiêu hoàn thành ít nhất 5.000 km đường bộ theo Nghị quyết của Đại hội Đảng. Trong đó, ưu tiên các đoạn tuyến ở đồng bằng sông Cửu Long để hết năm 2026 này phải hoàn thành 600 km đường cao tốc ở khu vực, đến năm 2030 phải hoàn thành tiếp 600 km nữa", Thủ tướng nêu mục tiêu.

Bên cạnh đó, ưu tiên các dự án ở địa bàn các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La vẫn còn khó khăn, tiếp tục tìm những điểm nào ngắn nhất để đầu tư xây dựng đường cao tốc từ đồng bằng lên các khu vực này.

Đồng thời, ưu tiên hoàn thành tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) và các tuyến kết nối với Lào như tuyến Vinh - Thanh Thuỷ, Mỹ Thủy - La Lay; các dự án kết nối Tây Nguyên. Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện tốt Công điện số 05 về khẩn trương rà soát, đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ.

Với việc đầu tư xây dựng, mở rộng các sân bay Long Thành, Cà Mau, Quảng Trị, Gia Bình, Phù Cát, Phú Quốc, Côn Đảo…,Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tập trung chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt, tích cực; tích cực thanh tra, kiểm tra, "ai sai thì phải bị xử lý", nhưng không để ảnh hưởng tới các dự án; tích cực mở rộng về quy mô, các đường bay.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý tỉnh Sơn La tiếp tục nghiên cứu, khôi phục sân bay Nà Sản.

Về các dự án bến cảng (nhất là Cái Mép - Thị Vải, Lạch Huyện, Hòn Khoai, Liên Chiểu), Thủ tướng yêu cầu khẩn trương thực hiện đầu tư, mở rộng; phát triển kinh tế sân bay, kinh tế hàng không.

Thủ tướng cũng yêu cầu triển khai nhanh các dự án giao thông kết nối các cảng biển, các sân bay, nhất là sân bay Long Thành, đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội.

Liên quan vấn đề nguyên vật liệu, Thủ tướng yêu cầu tỉnh An Giang tiếp tục nghiên cứu, mở rộng khai thác tối đa các mỏ ở địa phương để cung cấp cho đồng bằng sông Cửu Long, các địa phương có các mỏ nguyên vật liệu thông thường (cát, đá, sỏi...) chủ động phối hợp với các địa phương khác, các nhà thầu, chủ đầu tư để đáp ứng yêu cầu cho các công trình.

Bộ Xây dựng căn cứ tình hình cụ thể điều chỉnh giá cả phù hợp; tích cực triển khai sử dụng cát biển làm vật liệu san lấp đúng quy trình, thủ tục. Bộ Nông nghiệp và Môi trường bám sát các dự án trọng điểm để cùng các bộ, ngành, địa phương chủ động xử lý mọi vướng mắc về nguyên vật liệu.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng lưu ý các địa phương nỗ lực hoàn thành 5 nhiệm vụ chưa hoàn thành. Các tỉnh Cao Bằng, Phú Thọ, Quảng Trị, Quảng Ngãi tích cực phê duyệt các dự án được giao.

Nêu rõ 2026 là năm đầu tiên triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026-2030, Thủ tướng yêu cầu các chủ thể liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lựa chọn phương thức đầu tư hiệu quả; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rào cản về thể chế, chính sách; động viên, khen thưởng kịp thời.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "4 không": "Không lãng phí một ngày; không chậm trễ một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng; không để bị động trong một năm" và các dự án phải bảo đảm "5 hóa": Số hóa; xanh hóa; tối ưu hóa hiệu quả; thông minh hóa quản trị; hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp.