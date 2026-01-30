Nữ ca sĩ có giọng hát đặc biệt hiếm khiến NSƯT Lan Anh trầm trồ là ai?

(VTC News) -

Sở hữu danh hiệu Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024 khi mới 22 tuổi, Nguyễn Mộc An đang được xem là một trong những gương mặt trẻ triển vọng của dòng nhạc dân gian – trữ tình.

Sau cuộc thi, nữ ca sĩ ra mắt album Mộc An Vol.1, đánh dấu cột mốc quan trọng trên con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Album được thực hiện dưới sự dẫn dắt trực tiếp của NSƯT Tố Nga.

Nguyễn Mộc An là một trong những gương mặt trẻ triển vọng của dòng nhạc dân gian – trữ tình.

Theo NSƯT Tố Nga, Mộc An là một trong số ít giọng hát dân gian trẻ hiện nay sở hữu màu giọng tươi sáng, giàu cảm xúc, có chiều sâu và đặc biệt hiếm. Chính điều đó khiến chị quyết định dồn toàn lực để giúp học trò ra mắt album đầu tay ngay sau khi đăng quang, tránh bỏ lỡ “bệ phóng” quan trọng từ cuộc thi.

“Sau khi giành giải Quán quân, Mộc An vẫn còn khá ngây ngô, loay hoay giữa việc học và biểu diễn, chưa hình dung rõ con đường phía trước. Nếu không quyết liệt thúc đẩy, album đầu tay khó có thể ra mắt đúng thời điểm. Tôi đã tạm gác album của mình để tập trung cho học trò, bởi đây là bước đi cần thiết để em không chậm nhịp trên hành trình làm nghề”, NSƯT Tố Nga chia sẻ.

Album gồm 8 ca khúc mang âm hưởng dân gian trữ tình quen thuộc như Mưa xuân, Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, Huế – tình yêu của tôi, Em chọn lối này, Tình ta biển bạc đồng xanh, Em vẫn chờ anh, Hai đầu nỗi nhớ, Rặng trâm bầu. Việc không sử dụng ca khúc mới lại là chủ ý của ê-kíp nhằm giúp khán giả nhận diện rõ hơn nội lực, kỹ thuật và cá tính giọng hát của Mộc An.

Album đầu tay của Mộc An nhận được sự chú ý và đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. NSƯT Lan Anh– người trực tiếp giảng dạy và theo dõi sự trưởng thành của Mộc An cho rằng việc sớm ra album cho thấy nữ ca sĩ trẻ có chí hướng, không ngủ quên trên chiến thắng.

NSƯT Lan Anh khen ngợi học trò có màu sắc giọng đẹp, đa dạng, rất chăm chỉ, nghiêm túc, chỉn chu trong học tập. Sau khi giành giải Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024, Mộc An càng chăm chỉ học hành hơn nữa với mong muốn có nền tảng vững chắc trong sự nghiệp.

Ca sĩ Mộc An.

“Tôi luôn cho rằng âm nhạc là sự sáng tạo phát triển không ngừng, không bao giờ được dậm chân tại chỗ. Đến giờ này bản thân tôi vẫn học tập, nghiên cứu hàng ngày bởi âm nhạc thế giới vô cùng rộng lớn, mình chỉ là hạt cát rất nhỏ, nếu không học hỏi, cập nhật sẽ lỗi thời. Tôi hy vọng học trò của mình sẽ không ngừng tiến về phía trước để giành nhiều thành tựu trong tương lai” - NSƯT Lan Anh nhấn mạnh.

NSƯT Lan Anh tiết lộ trong thời gian tới, Mộc An sẽ chinh phục một cuộc thi thính phòng cấp Quốc tế, và chị tin học trò của mình sẽ tiếp tục có thành tựu mới.

NSND Quang Vinh – Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội đánh giá cao bước khởi động sớm của Mộc An sau cuộc thi. Ông nhận định nữ ca sĩ sở hữu giọng ca chắc chắn, không chỉ phù hợp với dân ca mà còn có khả năng thể hiện đa dạng các thể loại khác nhau. Ông nghĩ con đường sự nghiệp của cô sẽ toả sáng khi biết kết hợp các yếu tố.