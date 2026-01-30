Khai mạc trưng bày 'Từ trang nhất đến trang sử - Xuân đất nước, Đảng soi đường'

Trưng bày “Từ trang nhất đến trang sử - Xuân đất nước, Đảng soi đường” không chỉ là dịp để tri ân quá khứ mà còn khơi dậy trách nhiệm của những người làm báo hôm nay trong việc giữ vững bản lĩnh chính trị và không ngừng đổi mới sáng tạo vì sự phát triển của đất nước.