Đại sứ Mỹ tại NATO: Tiến trình giải quyết xung đột Ukraine 'gần như hoàn tất'

(VTC News) -

Ngày 30/1, trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News, Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO, ông Matthew Whitaker thông tin: "Chúng ta đang ngày càng tiến gần hơn khi giải quyết những vấn đề phức tạp. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho rằng chúng ta chỉ còn một vấn đề duy nhất, đó là lãnh thổ. Đó là phần phức tạp nhất nhưng đó là tiến bộ".

Ông Whitaker nói thêm: "Các đảm bảo an ninh, lợi ích kinh tế mà một thỏa thuận hòa bình sẽ mang lại cho Ukraine về cơ bản đã hoàn tất. Chúng ta chỉ cần lên kế hoạch hoàn thành phần cuối cùng này (vấn đề lãnh thổ - TASS). Và tôi nghĩ chúng ta đang ở vị trí gần đạt được mục tiêu hơn bao giờ hết".

Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO, ông Matthew Whitaker. (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết ông đã đích thân yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin ngừng tấn công vào Kiev và các thành phố, thị trấn trong một tuần vì Ukraine đang phải đối mặt với thời tiết giá lạnh kỷ lục. Ông Trump cho biết thêm, đề nghị của ông đã được Tổng thống Putin chấp nhận.

Cùng thời điểm, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố chỉ có Moskva đang được thảo luận là địa điểm cho một cuộc gặp tiềm năng giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky.

Nga đã thảo luận về một hội nghị thượng đỉnh Putin-Zelensky trong nhiều dịp, bao gồm cả trong các cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa ông Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo Điện Kremlin.

"Chúng tôi vẫn đang nói về Moskva", ông Peskov nói trong một cuộc họp báo."Các suy đoán khác đều không phù hợp ở đây".

Một ngày trước đó, trợ lý hàng đầu của ông Putin là ông Yury Ushakov đã tái khẳng định rằng một cuộc họp có thể được sắp xếp tại thủ đô của Nga.

"Tổng thống của chúng tôi cũng đã nói nhiều lần với các nhà báo rằng nếu ông Zelensky thực sự sẵn sàng cho một cuộc họp, thì chúng tôi sẽ rất vui khi mời ông ấy đến Moskva", ông nói với đài truyền hình quốc gia Nga 1. "Và chúng tôi sẽ đảm bảo sự an toàn của ông ấy và các điều kiện làm việc cần thiết".

Theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, vòng đàm phán ba bên tiếp theo được lên kế hoạch vào cuối tuần này nhưng ông Witkoff và con rể của ông Trump là Jared Kushner sẽ không tham dự.