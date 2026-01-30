Phân công 10 Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư khoá XIV

(VTC News) -

Ngày 30/1, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Quyết định số 05 phân công Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khóa XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ra mắt tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: TTXVN)

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định phân công 10 Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIV tham gia Ban Bí thư khoá XIV. Gồm:

1. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Bí thư Quân ủy Trung ương.

2. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương.

3. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

4. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

5. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII, Uỷ viên Ban Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

6. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

7. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

8. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

9. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

10. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ nhất (sáng 23/1), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV gồm 10 Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 3 nhân sự được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bầu 3 người tham gia Ban Bí thư khóa XIV gồm:

1. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Phó Chủ tịch nước.

2. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.

3. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.

Trên cơ sở kết quả giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khóa XIV đã phân công đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, tái giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIV.