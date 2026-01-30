Án bán độ chấn động Trung Quốc: 13 đội bóng bị phạt, 73 người 'nhúng chàm'

(VTC News) -

Tờ Sohu cho biết Bóng đá Trung Quốc vừa trải qua một trong những thời khắc đen tối và gây chấn động nhất trong lịch sử. Khi mùa giải 2026 còn chưa chính thức khởi tranh, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) đã tung ra loạt án phạt nặng chưa từng có đối với 13 câu lạc bộ hàng đầu, đồng thời cấm hoạt động bóng đá suốt đời đối với 73 cá nhân. Đáng chú ý, án phạt còn áp dụng với những nhân vật từng giữ vị trí quan trọng trong bộ máy bóng đá Trung Quốc.

Ngày 29/1/2026, CFA phối hợp cùng Bộ Công an và Tổng cục Thể thao Quốc gia Trung Quốc tổ chức họp báo đặc biệt, công bố kết quả điều tra các vụ việc liên quan đến dàn xếp tỷ số, cá độ và gian lận thi đấu kéo dài suốt nhiều năm. Các hồ sơ vụ án được chuyển giao từ cơ quan công an và tư pháp, sau đó được Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của CFA tiến hành rà soát toàn diện trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Liên đoàn cho biết việc xác định hình thức xử phạt căn cứ vào giá trị và bản chất của các hành vi sai phạm, mức độ nghiêm trọng của từng trường hợp cụ thể và tác động tiêu cực gây ra. Các án trừ điểm sẽ có hiệu lực ngay trong mùa giải 2026, qua đó nhấn mạnh tính nghiêm minh và công bằng trong thi đấu.

Phần lớn những đội bóng này đều ở nhóm đầu bảng trong nhiều mùa giải gần đây.

Tại họp báo, CFA nhấn mạnh lập trường 'không khoan nhượng, không ngoại lệ", khẳng định mọi hành vi đi ngược lại tinh thần thi đấu công bằng đều sẽ bị truy cứu đến cùng, bất kể đó là cá nhân hay câu lạc bộ có danh tiếng và bề dày lịch sử ra sao.

Tâm điểm của án phạt tập trung vào Chinese Super League 2026 (CSL), giải đấu cao nhất của bóng đá Trung Quốc. Trong tổng số 16 đội tham dự mùa giải năm nay, có tới 9 đội bị trừ điểm, chiếm đến hơn một nửa. Điều này đồng nghĩa với việc Chinese Super League sẽ khởi tranh trong bối cảnh chưa từng có tiền lệ: phần lớn các đội bóng bắt đầu mùa giải với điểm số âm.

Hai đội chịu án phạt nặng nhất là Shanghai Shenhua (Thượng Hải Thân Hoa) và Tianjin Jinmen Tiger (Thiên Tân Tân Môn Hổ). Cả hai cùng bị trừ 10 điểm và phạt 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,7 tỉ đồng). Đây được xem là đòn giáng cực mạnh vào tham vọng hướng tới chức vô địch của hai câu lạc bộ này. Nguyên nhân chính khiến mức phạt trở nên đặc biệt nghiêm khắc là do cả hai được xác định là đã “tái phạm”, liên quan đến các vụ dàn xếp tỷ số trong quá khứ, nổi bật là bê bối từ năm 2003.

Tiếp theo đó là Qingdao Hainiu (Thanh Đảo Hải Ngưu), đội bóng bị trừ 7 điểm và phạt 800.000 nhân dân tệ. Shandong Taishan (Sơn Đông Thái Sơn) và Henan (Hà Nam) cùng chịu mức trừ 6 điểm, trong khi Beijing Guoan (Bắc Kinh Quốc An), Shanghai Port (Thượng Hải Hải Cảng), Wuhan Three Towns (Vũ Hán Tam Trấn) và Zhejiang (Chiết Giang) đều bị trừ 5 điểm. Đáng chú ý, phần lớn những đội bóng này đều là các thế lực quen mặt ở nhóm đầu bảng trong nhiều mùa giải gần đây, thậm chí từng cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch.

Trung Quốc cấm trọn đời 73 cá nhân tham gia các hoạt động bóng đá, trong đó có nhiều nhân vật cấp cao của bóng đá nước này.

Không chỉ Chinese Super League, China League One 2026 cũng chịu ảnh hưởng đáng kể. Bốn đội bóng gồm Changchun Yatai (Trường Xuân Á Thái), Meizhou Hakka (Mai Châu Khách Gia), Suzhou Dongwu (Tô Châu Đông Ngô) và Ningbo FC (Ninh Ba) bị trừ từ 3 đến 4 điểm. Điều đó đồng nghĩa có tới 11 trong tổng số 16 đội từng góp mặt tại Chinese Super League 2025 đã bị xử phạt, một con số đủ để phản ánh mức độ lan rộng và nghiêm trọng của vấn nạn tiêu cực trong bóng đá Trung Quốc.

Quy mô án phạt khiến cục diện mùa giải 2026 thay đổi hoàn toàn ngay từ vạch xuất phát. Cuộc đua vô địch vốn đã khốc liệt nay trở nên méo mó khi hàng loạt ứng viên nặng ký phải “mang đá chạy đua”. Việc bị trừ từ 5 đến 10 điểm đồng nghĩa các đội này buộc phải thắng nhiều hơn hẳn so với đối thủ nếu muốn bù đắp khoảng cách, trong khi biên độ sai sót gần như bằng không.

Ngược lại, những đội không nằm trong danh sách bị phạt bỗng nhiên nắm lợi thế lớn. Chengdu Rongcheng (Thành Đô Dung Thành) nổi lên như cái tên hưởng lợi rõ rệt nhất khi là đội hiếm hoi thuộc nhóm cạnh tranh danh hiệu mà không bị trừ điểm. Việc xuất phát từ 0 điểm trong bối cảnh phần lớn đối thủ bắt đầu với điểm số âm giúp họ chiếm ưu thế tâm lý lẫn chiến lược ngay từ đầu mùa.

Ở chiều ngược lại của bảng xếp hạng, cuộc chiến trụ hạng được dự báo còn khốc liệt hơn cả cuộc đua vô địch. Những đội bóng vốn đã gặp khó khăn về lực lượng và tài chính nay lại phải gánh thêm điểm phạt nặng, khiến họ có nguy cơ xuống hạng ngay khi mùa giải chưa bắt đầu.

CFA nhấn mạnh rằng án phạt lần này không chỉ dừng lại ở cấp độ câu lạc bộ. Tổng cộng 73 cá nhân bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá suốt đời, trong đó có nhiều nhân vật cấp cao đã bị Toà án nhân dân kết án. Ngoài ra, một số cá nhân khác cũng bị cấm hành nghề trong nhiều năm.