Hoảng loạn khi phát hiện camera quay lén ở bồn cầu chuỗi nhà hàng nổi tiếng

(VTC News) -

Một phụ nữ 32 tuổi người Anh vừa trải qua cú sốc tinh thần nghiêm trọng khi phát hiện chiếc camera giấu kín được đặt ngay dưới bồn cầu trong nhà vệ sinh của một chuỗi nhà hàng nổi tiếng. Vụ việc khiến nạn nhân cảm thấy bị “xâm phạm nghiêm trọng” và dấy lên lo ngại về vấn đề an toàn, quyền riêng tư tại những không gian công cộng vốn được xem là kín đáo nhất.

Chia sẻ với BBC News, nạn nhân cho biết cô đang làm việc trong ngành y tế thuộc hệ thống Dịch vụ Y tế Quốc gia của Vương quốc Anh (NHS). Sự việc xảy ra vào tháng 12/2025, khi cô cùng bạn trai đến dùng bữa tại nhà hàng Thái Giggling Squid ở thành phố Leicester. Trong lúc sử dụng nhà vệ sinh, cô bất ngờ phát hiện một vật thể bất thường được giấu dưới bồn cầu và nhanh chóng nhận ra đó là chiếc camera đang phát trực tiếp.

Khoảnh khắc phát hiện ra thiết bị này, tim cô như thắt lại. Cô thừa nhận rằng kẻ đặt camera đã “thắng”, bởi cô chỉ nhận ra sự việc sau khi sử dụng nhà vệ sinh, điều này khiến cảm giác bị xâm phạm càng trở nên nặng nề hơn.

“Tôi cảm thấy buồn nôn và hoảng sợ. Dù cố gắng tách mình ra khỏi suy nghĩ đó, nhưng người làm ra chuyện này đã để lại một dấu ấn không thể xóa trong tôi", cô nói.

Cô gái cảm thấy bị xâm phạm khi phát hiện camera giấu kín.

Mô tả chi tiết về chiếc camera, nạn nhân cho biết, khi quay người lại và nhìn xuống dưới, cô thấy một chấm tròn màu đen nổi bật trên nền bồn cầu trắng. Đó là chiếc camera nhỏ màu đen, được bọc sơ sài bằng giấy ăn, với vài sợi dây lộ ra bên ngoài. Đi kèm với thiết bị là cục pin cũng được quấn giấy.

Sau đó, cơ quan chức năng xác nhận chiếc camera này có kết nối internet và đang phát video trực tiếp.

“Việc có người đang theo dõi mình, đặc biệt là ở một nơi riêng tư như nhà vệ sinh, thực sự khiến tôi sợ hãi. Thật khủng khiếp khi nghĩ rằng ai đó có thể đang nắm giữ những hình ảnh ấy. Chắc chắn đã có rất nhiều người khác từng sử dụng nhà vệ sinh này mà không hề hay biết", cô gái chia sẻ.

Ngay sau khi vụ việc được trình báo, cảnh sát Leicestershire đến tại hiện trường, thu hồi thiết bị để điều tra. Người phát ngôn của cảnh sát cho biết, các sỹ quan đã kiểm tra toàn bộ khu vực nhà hàng, đồng thời làm việc với nhân viên để xác định người chịu trách nhiệm đặt camera.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có vụ bắt giữ nào liên quan đến thiết bị quay lén này.

Về phía doanh nghiệp, đại diện của Giggling Restaurants, công ty điều hành chuỗi nhà hàng Giggling Squid, xác nhận rằng một khách hàng đã báo cáo với nhân viên về “vật thể khả nghi” vào tối hôm chiếc camera được phát hiện. Doanh nghiệp cho biết họ đang hợp tác đầy đủ với cảnh sát trong quá trình điều tra và cam kết đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Chuỗi nhà hàng nổi tiếng nơi phát hiện camera giấu kín trong bồn cầu nhà vệ sinh.

Nạn nhân cho biết, việc quyết định công khai câu chuyện không hề dễ dàng, nhưng cô hy vọng trải nghiệm của mình sẽ giúp nâng cao nhận thức, đặc biệt là với những người dễ bị tổn thương, nhằm tránh trở thành mục tiêu của các hành vi quay lén trái phép. Cô kêu gọi mọi người hãy cẩn trọng hơn khi ở những nơi công cộng, kể cả tại các địa điểm vốn được xem là an toàn.

“Không ai nghĩ đến việc cúi xuống nhìn dưới bồn cầu. Nhưng có lẽ tất cả chúng ta nên quan sát sơ qua trước khi sử dụng. Ngay cả ở những nơi bạn tin là an toàn, bạn vẫn cần cảnh giác", cô nói.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra và được xem là lời cảnh báo nghiêm trọng về nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư tại các không gian công cộng, đồng thời đặt ra yêu cầu siết chặt hơn nữa các biện pháp an ninh để bảo vệ khách hàng.