Lần đầu tổ chức ngày hội Người khuyết tật Việt Nam

(VTC News) -

Ngày hội Người khuyết tật Việt Nam INSPIRE FEST 2026 là hoạt động mở đầu mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, hướng tới xây dựng một thương hiệu sự kiện cấp Quốc gia, được định hướng tổ chức thường niên, bài bản và xuyên suốt tại ba miền Bắc – Trung – Nam. Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4), góp phần chăm lo và nâng cao chất lượng cuộc sống cho hơn 8 triệu người khuyết tật trên cả nước.

INSPIRE FEST 2026 được định vị là nền tảng khai phóng tiềm năng con người, đặt người khuyết tật vào vị trí trung tâm của tiến trình phát triển. Thay vì chỉ là đối tượng được bảo trợ, người khuyết tật được nhìn nhận như những chủ thể tích cực, có khả năng sáng tạo, cống hiến và đóng góp cho xã hội.

Qua đó, sự kiện hướng tới hình thành một không gian kết nối bền vững, nơi các giá trị nhân văn được lan tỏa, các sáng kiến vì người khuyết tật được nuôi dưỡng và các mô hình hòa nhập hiệu quả được nhân rộng, góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển toàn diện, công bằng và giàu tính nhân văn.

Họp báo giới thiệu Chương trình “Ngày hội Người khuyết tật Việt Nam - INSPIRE FEST 2026

Thông qua sự kiện, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam mong muốn tạo ra không gian đối thoại cởi mở, minh bạch, nơi các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế và cơ quan báo chí cùng chia sẻ góc nhìn, kết nối nguồn lực, đồng hành xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ người khuyết tật toàn diện, bền vững và có chiều sâu.

Thông qua việc kết nối đa chiều các nguồn lực về công nghệ số, giáo dục – đào tạo, việc làm bền vững, văn hóa – nghệ thuật sáng tạo và tri thức xã hội, INSPIRE FEST 2026 hướng tới tháo gỡ những rào cản hữu hình và vô hình, từ nhận thức xã hội, môi trường tiếp cận cho đến cơ hội nghề nghiệp và sinh kế lâu dài. Qua đó, chương trình góp phần lan tỏa tinh thần hòa nhập, tôn trọng sự khác biệt và đề cao giá trị con người, từng bước xây dựng một xã hội phát triển bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ông Phạm Văn Thành, Chủ tịch Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam.

Chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện, ông Phạm Văn Thành, Chủ tịch Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam, cho biết: “Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm bảo đảm quyền và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật. Tuy nhiên, bên cạnh chính sách, điều người khuyết tật cần hơn cả là những không gian mở, nơi họ được lắng nghe, được trao cơ hội và được nhìn nhận như những chủ thể tích cực của sự phát triển. INSPIRE FEST 2026 ra đời từ chính khát vọng đó, với niềm tin vào năng lực, ý chí và giá trị nội tại của mỗi con người.”

Trong khuôn khổ sự kiện, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam cũng công bố giải thưởng “The Inspirer – Người truyền cảm hứng”, nhằm tôn vinh các gia đình, cá nhân, tổ chức và những người đồng hành đã bền bỉ chăm sóc, tiếp sức, truyền cảm hứng, giúp người khuyết tật vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong học tập, lao động và cuộc sống. Đồng thời, Hội sẽ biên soạn và ra mắt ấn phẩm đặc biệt, tập hợp những câu chuyện, kinh nghiệm quý báu trong chăm sóc và hỗ trợ người khuyết tật.

Đáng chú ý, tại chương trình, Trung ương Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam đã ký kết hợp tác với JMB Việt Nam và InfoRe Technology, tài trợ 100.000 suất học bổng về sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo trên nền tảng LuyenAI.vn.

JMB Việt Nam và BigYes đồng tổ chức dự án lần này, với phương châm “Hành trình của sự tử tế” làm kim chỉ nam đã không ngừng đồng hành cùng các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là những chương trình dành cho các nhóm yếu thế trong xã hội thể hiện bằng cam kết lâu dài trong việc kiến tạo những không gian trải nghiệm tích cực, an toàn và giàu giá trị cho cộng đồng.