Sắc vóc người đẹp Nga vừa đăng quang Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 53
(VTC News) -
Người đẹp Varvara Yakovenko đến từ Nga đoạt vương miện Hoa hậu Liên lục địa 2025, đại diện của Việt Nam dừng chân ở top 23.
Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế lâu đời nhất thế giới, được tổ chức lần đầu vào năm 1971. Với hơn 50 năm hình thành và phát triển, cuộc thi được ví như cầu nối giữa các châu lục, tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại.
Việt Nam cử đại diện tham gia Hoa hậu Liên lục địa đều đặn và đã giành được những thành tích đáng kể như giải Hoa hậu Liên lục địa 2022 của Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Á hậu 2 năm 2023 của Lê Nguyễn Ngọc Hằng và gần đây nhất là giải Á hậu 3 năm 2024 của Bùi Khánh Linh.