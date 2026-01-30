Đóng

Điều chỉnh lương cơ sở từ tháng 3/2026, những ai thuộc diện áp dụng?

Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ điều chỉnh một số loại phụ cấp và mức lương cơ sở, đồng thời điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng... từ tháng 3/2026.

P.H (VOV.VN)
