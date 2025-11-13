Quốc hội chốt thu ngân sách 2026, Chính phủ được lấy tiền tích lũy để tăng lương

(VTC News) -

Theo đó, Quốc hội thống nhất số thu ngân sách Nhà nước năm tới đạt trên 2,529 triệu tỷ đồng. Trong đó, thu ngân sách Trung ương đạt trên 1,225 triệu tỷ và thu ngân sách địa phương là 1,304 triệu tỷ đồng.

Nghị quyết cũng thống nhất sử dụng 23.839 tỷ đồng nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương đến hết năm 2025 còn dư chuyển sang bố trí dự toán năm 2026 để thực hiện mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

Quốc hội biểu quyết thu ngân sách năm 2026 hơn 2,5 triệu tỷ đồng. (Ảnh: Media Quốc hội)

Quốc hội cũng chốt tổng chi ngân sách Nhà nước năm tới dự kiến là 3.159 triệu tỷ, trong đó, chi ngân sách Trung ương chiếm 1.809 triệu tỷ, đã bao gồm dự toán 238.421 tỷ để bổ sung cân đối ngân sách địa phương, dự toán 187.175 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu ngân sách địa phương, dự toán 53.554 tỷ đồng bổ sung cho các địa phương bảo đảm thực hiện mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

Chi ngân sách địa phương còn lại là 1,35 triệu tỷ, không bao gồm chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu, bổ sung cân đối, bổ sung để bảo đảm tiền lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

Với số liệu thu - chi kể trên, mức bội chi ngân sách Nhà nước năm 2026 là 605.800 tỷ đồng, tương đương 4,2% GDP. Gồm bội chi ngân sách Trung ương 583.700 tỷ, tương đương 4% GDP và bội chi ngân sách địa phương là 22.100 tỷ đồng, chiếm 0,2% GDP.

Cũng tại Nghị quyết, Quốc hội đã thống nhất tổng nhu cầu huy động của ngân sách Nhà nước năm tới là 985.784 tỷ đồng.

Liên quan chính sách tiền lương, chính sách xã hội năm tới, Quốc hội yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định.

Năm 2026 tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính số tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán dành để cải cách chính sách tiền lương, bao gồm: Thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chi đầu tư theo quy định; thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; phí tham quan các khu di tích, di sản thế giới; phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã và thu tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Quốc hội giao Chính phủ xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, bảo đảm hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Quốc hội cũng cho phép mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế; cho phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành và tinh giản biên chế.

Trong dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026, Quốc hội lưu ý tiết kiệm ngay 5% dự toán khi phân bổ chi đầu tư ngân sách từ đầu năm để bổ sung nguồn đầu tư công trình đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (ngoài tiết kiệm tạo nguồn cải cách tiền lương) để bổ sung nguồn chi an sinh xã hội.

Ngoài ra, Quốc hội yêu cầu quản lý chặt chẽ bội chi ngân sách Nhà nước, bội chi ngân sách địa phương và mức vay nợ của ngân sách địa phương, nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ; tăng cường kiểm tra, thanh tra việc vay, sử dụng vốn vay và trả nợ của các dự án.