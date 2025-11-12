TP.HCM lần đầu tiên về đích thu ngân sách từ thuế sớm 2 tháng

Chiều 12/11, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã làm việc với Thuế TP.HCM về kết quả thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2025.

Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng Thuế TP.HCM Đoàn Minh Dũng cho biết nhờ chủ động dự báo, phân tích, đánh giá nguồn thu, sắc thuế, xây dựng kịch bản thu theo từng địa bàn, từng thời điểm, tổng thu ngân sách trên địa bàn 10 tháng được 510.183 tỷ đồng, đạt 102% dự toán Chính phủ giao, 98% dự toán HĐND TP.HCM giao và tăng gần 20% so với cùng kỳ.

Với kết quả này, lần đầu tiên trong lịch sử, Thuế TP.HCM hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Chính phủ giao ngay từ tháng 10.

Chủ tịch UBND TPH.CM Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: Mai Hoa)

Từ nay đến cuối năm, Thuế TP.HCM nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2025 ở mức cao nhất. Trong đó, ngành thuế tăng cường quản lý và cưỡng chế nợ thuế, tập trung xử lý, thu hồi dứt điểm các khoản nợ đọng. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt tại các lĩnh vực rủi ro cao như thương mại điện tử, bất động sản, hoàn thuế..

Cùng với đó là nâng cao hiệu quả quản lý đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, từng bước hình thành thói quen nộp thuế điện tử thuận tiện, minh bạch.

Người đứng đầu Thuế TP.HCM cũng khẳng định sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn ngành; khẩn trương giải quyết dứt điểm hồ sơ hoàn thuế tồn đọng; tối ưu hóa quy trình xử lý phản ánh và kiến nghị của người nộp thuế.

Thuế TP.HCM đề xuất UBND TP.HCM chỉ đạo sát sao công tác xử lý hồ sơ, đấu giá các dự án trên địa bàn, đặc biệt là các khoản thu từ đấu giá tại Khu đô thị Thủ Thiêm, dự án Eco Smart City của Tập đoàn Lotte, dự án tại phường Phú Thuận của Tập Đoàn Phát Đạt…

Các đơn vị được nhận Thư khen của Chủ tịch UBND TP.HCM vì thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách năm 2025. (Ảnh: Mai Hoa)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chúc mừng kết quả công tác thu ngân sách của Thuế TP.HCM, nhưng cũng nhắn nhủ "không ngủ quên trên vòng nguyệt quế" mà tập trung cao độ hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách.

Ông lưu ý Thuế TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm thời gian, thủ tục, thành phần hồ sơ, đặc biệt là thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó là thực hiện tốt các nhiệm vụ triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; khuyến khích, hỗ trợ các hộ kinh doanh "lớn lên" thành doanh nghiệp.