Clip nhóm bạn trẻ lau gương cầu lồi trên đèo Mã Pì Lèng hút 2,3 triệu lượt xem

(VTC News) -

Clip nhóm bạn trẻ dọn dẹp gương cầu lồi trên đoạn đường đèo khúc khuỷn được dân mạng tấm tức ngợi khen. (Nguồn: @ducktravel)

Clip dăng tải trên nền tảng TikTok ghi lại cảnh nhóm bạn trẻ đi du lịch tình nguyện lau dọn chiếc gương cầu lồi trên đường đèo Mã Pì Lèng, sông Nho Quế, Tuyên Quang (Hà Giang cũ). Chiếc gương cầu lồi này có nhiệm vụ giúp xe đi trên đèo quan sát đường dễ dàng, an toàn hơn.

Vì ở vị trí đẹp, đây cũng là địa điểm được nhiều du khách đến chụp ảnh check-in. Không ít du khách thiếu ý thức dán miếng dán (sticker) hoặc dùng bút xóa, bút dạ... viết vẽ bậy, ký tên lên gương. Mặt gương bị che phủ đồng nghĩa với việc các tài xế sẽ khó quan sát đường, làm gia tăng nguy cơ tai nạn.

Thấy tình trạng trên, nhóm du khách trẻ tình nguyện đem mút, nước rửa ra đánh bóng gương cầu lồi, xé sticker... để trả lại hình dáng ban đầu cho chiếc gương cầu lồi.

Hành động đẹp của các bạn trẻ giúp clip thu hút hơn 2,3 triệu lượt xem trên TikTok, cùng hàng chục nghìn lượt yêu thích và bình luận. Cộng đồng mạng tấm tắc khen ngợi, cho rằng hành động của họ vừa góp phần đảm bảo an toàn giao thông, vừa lan tỏa ý thức du lịch văn minh.

"Quá tuyệt vời! Thay vì chỉ đứng chụp ảnh check-in, các bạn đã chọn cách đóng góp thực tế cho cộng đồng. Những vết vẽ bậy đó không chỉ làm xấu cảnh quan mà còn đe dọa an toàn giao thông"; "Cảm ơn nhóm tình nguyện đã trả lại sự sạch sẽ và công năng vốn có cho chiếc gương. Chúc các bạn luôn giữ vững nhiệt huyết này".

"Tôi rất hoan nghênh tinh thần của nhóm bạn. Đây chính là biểu hiện của lối sống du lịch xanh, sạch, đẹp từ những hành động nhỏ nhất"; "Gương cầu lồi bị mờ hoặc bị vẽ bậy khiến việc quan sát góc khuất trở nên cực kỳ khó khăn, nhất là trong điều kiện sương mù mùa này. Hành động của các bạn không chỉ là dọn vệ sinh, mà là đang bảo vệ sự bình an cho mọi tài xế"...

Mỹ Huyền chia sẻ: "Các bạn trẻ đã hành động rất kịp thời. Chiếc gương cầu lồi là "mắt thần" giúp tài xế thoát khỏi điểm mù trên cung đường đèo nguy hiểm này. Việc các bạn tẩy xóa sticker và vết mực đã trực tiếp giúp bảo vệ an toàn cho nhiều người. Hy vọng hành động này sẽ cảnh tỉnh những du khách thiếu ý thức khác"...

Thành quả trước và sau khi dọn dẹp của nhóm bạn trẻ. (Ảnh chụp màn hình)

Phương Anh bình luận: "Hành động dọn nhỏ này xứng đáng nhận được hàng triệu lượt tim. Đây là minh chứng rõ nhất cho việc sống vì cộng đồng từ những điều nhỏ nhất, áp dụng tinh thần trách nhiệm vào thực tế đời sống. Mong các bạn tiếp tục có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa như vậy".

Bên cạnh đó, nhiều dân mạng chỉ trích hành động làm hư hại tài sản công cộng của các du khách thiếu ý thức. Ngọc Nguyễn bình luận: "Đi du lịch văn minh nghĩa là không để lại gì ngoài những dấu chân, chứ không phải để lại đống rác hay vết mực trên tài sản công. Mong sau mọi người đi qua đây có thể văn mình. Hoàn toàn có thể xuống chụp một bức ảnh là đủ đẹp rồi, không cần dán vẽ gì thêm".

Thu Trang chia sẻ: "Cảnh du lịch đẹp không chỉ nhờ thiên nhiên mà còn đẹp hơn nhờ những con người có ý thức giữ gìn. Du lịch có trách nhiệm bắt đầu từ việc tư duy rằng chúng ta là khách, không phải chủ nhân của vùng đất đó. Hãy dừng việc để lại rác thải nhựa hay viết vẽ bậy lên các di tích".

Ngoài ra, nhiều người chia sẻ các mẹo du lịch bền vững. "Mình đi du lịch luôn mang theo bình nước cá nhân và thu gom rác thải trước khi rời đi. Bảo vệ môi trường không chỉ là bảo vệ cảnh quan mà còn là giữ nguyên hiện trạng để không ai phải đi theo dọn dẹp giúp mình", Quan Hoa viết.

Minh Lộc kêu gọi: "Đừng chỉ là người tiêu dùng dịch vụ, hãy là một tình nguyện viên, người dân của điểm mình đến nếu có cơ hội. Giống như việc các bạn trẻ lau gương cầu lồi trên đèo, mỗi hành động nhỏ đều góp phần làm điểm đến tốt đẹp hơn. Nếu thấy rác trên bãi biển, hãy chủ động nhặt; nếu thấy một công trình công cộng bị bôi bẩn, hãy góp sức dọn dẹp. Du lịch có trách nhiệm là sự chủ động tham gia bảo vệ di sản chung".