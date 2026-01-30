Bắt gã đàn ông say rượu, không bằng lái đi xe máy tông người đi bộ trọng thương

(VTC News) -

Công an TP Huế cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Thanh (SN 1992, trú phường Kim Long, TP Huế) về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 19h30 ngày 20/9, sau khi sử dụng rượu bia Phan Văn Thanh điều khiển xe máy chạy trên đường Văn Thánh (phường Kim Long, TP Huế) theo hướng từ chùa Thiên Mụ đi Quốc lộ 1A. Do thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ và không bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, xe máy do Thanh điều khiển xảy ra va chạm với một người dân đang đi bộ qua đường, khiến nạn nhân bị thương tích nặng, tỷ lệ tổn hại sức khỏe lên đến 86%.

Cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đang thi hành các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Thanh

Qua kiểm tra tại thời điểm xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng xác định Phan Văn Thanh có nồng độ cồn trong máu; đồng thời chưa có giấy phép lái xe theo quy định. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cách đây ít ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Phan Văn Trường (SN 1986, trú thôn Trại Tiểu, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Phan Văn Trường là tài xế điều khiển ô tô khách gây ra vụ tai nạn giao thông làm 4 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Trước đó, khoảng 3h30 ngày 14/1, tại Km 334+300 cao tốc cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45, đoạn qua thôn Nhạ Lộc (xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa), ô tô khách mang BKS: 38C-229.xx do Phan Văn Trường điều khiển va chạm vào đuôi rơ moóc BKS 35RM-005.xx đang dừng, đỗ trên làn ngoài, sát lề đường bên phải.

Sau cú va chạm, xe khách xoay ngang trên làn trong, sát dải phân cách cứng. Ngay sau đó, một xe đầu kéo khác đi phía sau không kịp xử lý đã đâm trực diện vào đuôi rơ moóc. Vụ tai nạn liên hoàn khiến 4 người tử vong tại chỗ, 6 người bị thương, 3 phương tiện hư hỏng nặng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định.