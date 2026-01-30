+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Robot hình người thay thế cảnh sát điều khiển giao thông tại Trung Quốc
(VTC News) -
Robot hình người tham gia điều khiển giao thông tại Trung Quốc, đánh dấu bước tiến mới trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quản lý đô thị.
Trần Tâm - Kỳ Anh
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Robot hình người thay thế cảnh sát điều khiển giao thông tại Trung Quốc
11:41 30/01/2026
VTC NEWS TV
Người dân bắt đầu chen nhau đi sắm Tết, siêu thị cam kết trợ giá thịt heo
11:37 30/01/2026
Thị trường
Vàng 'bốc hơi' 380 USD trong tích tắc, thị trường choáng váng
11:35 30/01/2026
VTC NEWS TV
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội thí điểm quản trị công việc theo OKR/KPI
11:31 30/01/2026
Chuyển đổi số
Hoảng loạn khi phát hiện camera quay lén ở bồn cầu chuỗi nhà hàng nổi tiếng
11:30 30/01/2026
Chuyện bốn phương
TP.HCM rà soát khẩn về bữa ăn bán trú tại tất cả trường học sau vụ Sago Food
11:28 30/01/2026
Tin tức - Sự kiện
Cách chăm sóc xe ô tô mùa nồm ẩm, mưa phùn
11:06 30/01/2026
Tư vấn
Gần 200 cơ sở dịch vụ ở Huế cam kết nói không với động vật hoang dã
11:02 30/01/2026
Tin nóng
Công nghệ 30/1: Elon Musk cân nhắc sáp nhập SpaceX và Tesla
11:00 30/01/2026
Khoa học - Công nghệ
Đón năm 'Mã' cùng ưu đãi siêu đã từ BIDV SME Fast Track 2026
10:55 30/01/2026
Kinh tế
Ứng viên Việt Nam hội đủ điều kiện để ghi danh vào bản đồ danh giá toàn cầu
10:54 30/01/2026
Bất động sản
Điện thoại Huawei Mate X7: Khi công nghệ gập đạt độ 'chín'
10:47 30/01/2026
Sản phẩm
Bắt gã đàn ông say rượu, không bằng lái đi xe máy tông người đi bộ trọng thương
10:37 30/01/2026
Bản tin 113
Vượt khoảng cách 2.000 km, đôi bạn trẻ cùng tiến vào chung kết Tiếng nói Xanh
10:31 30/01/2026
Chuyển đổi xanh
Clip nhóm bạn trẻ lau gương cầu lồi trên đèo Mã Pì Lèng hút 2,3 triệu lượt xem
10:30 30/01/2026
Giới trẻ
Hé lộ 'Super App' tất cả trong một, người dùng Việt háo hức trải nghiệm một chạm
10:27 30/01/2026
Sản phẩm
Sắp cưới vợ, người đàn ông 30 tuổi phát hiện sùi mào gà khi khám tiền hôn nhân
10:26 30/01/2026
Tin tức
VinSmart Future ra mắt kỹ thuật phiên bản trải nghiệm sớm ứng dụng V-App
10:24 30/01/2026
Sản phẩm
Thư cảm ơn của Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng
10:24 30/01/2026
Chính trị
Xu hướng quà Tết Bính Ngọ: Khi người Việt chuyển hướng, tặng nhau 'tương lai'
10:18 30/01/2026
Giới trẻ
Phim ‘Lằn ranh’ tập 58: Phó bí thư Sách ra đầu thú, Triển bật khóc
10:14 30/01/2026
Phim
Không để tình trạng '1 km đường cao tốc nhưng có tới mười mấy nhà thầu cùng làm'
10:13 30/01/2026
Đầu Tư
Uống vài ngụm rượu đã nổi mề đay, khó thở: Dấu hiệu dị ứng đe dọa tính mạng
10:12 30/01/2026
Tư vấn
'Cơn cuồng hot girl mổ lợn Tết’ và biến tướng mua bán ‘đất may mắn’ ở Trung Quốc
09:58 30/01/2026
Chuyện bốn phương
Trường nội trú liên cấp tại Si Pa Phìn, Điện Biên trước giờ khánh thành
09:57 30/01/2026
Giáo dục
Hồi phục sau điều trị giãn tĩnh mạch tại Dr.Vein
09:45 30/01/2026
Tin tức
Sắc vóc người đẹp Nga vừa đăng quang Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 53
09:31 30/01/2026
Hoa hậu
Điểm đặc sắc chương trình nghệ thuật 'Đường Xuân đất Việt 2026' chào đón năm mới
08:45 30/01/2026
VTC NEWS TV
Đại gia phố núi 'bầu Đức' và những bước thăng trầm
08:43 30/01/2026
VTC NEWS TV
Điều chỉnh lương cơ sở từ tháng 3/2026, những ai thuộc diện áp dụng?
08:35 30/01/2026
Tin nóng