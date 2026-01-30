Đóng

Robot hình người thay thế cảnh sát điều khiển giao thông tại Trung Quốc

(VTC News) -

Robot hình người tham gia điều khiển giao thông tại Trung Quốc, đánh dấu bước tiến mới trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quản lý đô thị.

Trần Tâm - Kỳ Anh
