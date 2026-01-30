'Tổng tài' ra lệnh đàn em: 'Mày ra kia tát cho thằng nhân viên mấy phát'

(VTC News) -

Sáng 30/1, TAND khu vực 3 (Hà Nội) mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Nguyễn Văn Thiên (28 tuổi, trú xã Ô Diên, Hà Nội) và Nguyễn Long Vũ (23 tuổi, trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Phiên tòa trước đó được mở vào chiều 27/1 nhưng phải hoãn để tòa triệu tập nhân chứng, đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo. Lần này, nhân chứng đã có mặt.

HĐXX thông báo, trong suốt quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Văn Thiên không nhận tội còn bị cáo Long Vũ thành khẩn khai báo.

Trước khi bước vào phần xét hỏi, HĐXX yêu cầu tách bị cáo Nguyễn Văn Thiên ra phòng khác.

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Long Vũ trình bày khoảng 14h ngày 17/9/2025, Vũ cùng Thiên đến quán cà phê ở tầng 1 tòa nhà T6 khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) uống nước.

Tại đây, anh Ngô Minh Đ. (29 tuổi, chủ quán) nhắc nhở nhóm Thiên về việc quán không cho hút thuốc. Sau đó, Thiên chỉ đạo Vũ ra đánh Đ.. Khoảng 15 phút sau, cả nhóm đi về.

Bị cáo Nguyễn Long Vũ khai đang học kinh doanh do Thiên dạy. Thiên và Vũ có quan hệ thầy trò.

Nguyễn Văn Thiên và Nguyễn Long Vũ tại toà.

Trả lời phần xét hỏi của HĐXX, bị cáo Vũ thừa nhận việc chủ quán nhắc nhở nhóm không được hút thuốc là đúng, nhưng khi bị nhắc nhở Thiên lại tỏ ra bức xúc.

Vũ khai, chính Thiên đã bảo Vũ: "Mày ra kia tát cho thằng nhân viên mấy phát". Nghe lời Thiên, Vũ đi vào khu vực quầy nhân viên, tát, đấm anh Đ. ngã xuống sàn.

Sau đó, khi nghe thấy Thiên bảo "thôi, thôi, thôi", Vũ dừng tay và quay lại ngồi uống nước. Khoảng 15 phút sau cả nhóm ra về.

"Nếu không có sự tác động của Thiên, bị cáo có vào đánh anh Đ. không?", trả lời câu hỏi này của HĐXX, bị cáo Nguyễn Long Vũ nói "Dạ không ạ".

Sau phần thẩm vấn bị cáo Nguyễn Long Vũ, bị cáo Nguyễn Văn Thiên được dẫn giải vào phòng xét xử.

Thiên trình bày, chiều 17/9/2025, khi đến quán cà phê nói trên đã có 3 người bạn (anh H., anh A., anh B.) ngồi uống nước ở đây.

Nguyễn Văn Thiên khai chủ quán có nhắc nhở 2 lần, lần đầu khi thấy anh H. hút thuốc. Lần thứ 2 bị cáo nghe thấy chủ quán chửi đổng ra nhưng không biết chửi ai. Lúc đấy bị cáo không biết nhắc nhở về việc gì.

Bị cáo Thiên khẳng định: "Bị cáo không tỏ thái độ gì hay nói qua lại, không chửi bới anh Đ. như cáo trạng đã nêu. Bị cáo dậy sớm đi làm sớm nên hôm đấy rất mệt, không biết ai xô xát với ai".

Ngay sau đó, bị cáo Nguyễn Long Vũ được gọi lên đối chất.

Nhắc lại lời khai của Vũ trong suốt quá trình điều tra và tại phiên tòa, HĐXX cho biết, khi vào quán cà phê, bị chủ quán nhắc nhở đến lần thứ 3, Thiên có nói với Vũ: "Mày ra kia tát cho thằng nhân viên mấy phát".

Trước lời khai này của Vũ, Thiên một mực khẳng định điều này không đúng.

Lý do vì sao bị cáo dừng lại không đánh anh Đ.? - HĐXX xét hỏi Nguyễn Long Vũ. "Do anh Thiên nói "thôi, thôi, thôi". Bị cáo Thiên bảo đánh là đánh, dừng là dừng", Vũ trả lời.

Sau lời khai này của Vũ, Nguyễn Văn Thiên trình bày, khi nghe tiếng xô xát bên trong quán và bạn bè bên cạnh nói đánh nhau rồi nên đã giơ tay nói "thôi, thôi, thôi", mục đích không để xô xát xảy ra.

Quá trình xét hỏi, bị cáo Nguyễn Văn Thiên không thừa nhận các nội dung trong cáo trạng công bố mặc dù diễn biến sự việc đã được camera an ninh của quán ghi lại và sau đó được đăng tải trên nhiều phương tiện truyền thông, mạng xã hội.

Bị cáo cho rằng nhiều tình tiết trong clip không chính xác.

"Cáo trạng nêu bị cáo có tranh cãi với anh Ngô Minh Đ. nhưng thực tế là không có", bị cáo Thiên nêu dẫn chứng.

Sau đó, HĐXX cho Thiên xem lại các hình ảnh, video đã được trích xuất ở quán.

HĐXX giải thích, các hình ảnh trích xuất đều thể hiện rõ ràng, chi tiết, từng mốc thời gian cụ thể,... Bên cạnh đó, cơ qaun công an còn phân tích giọng nói của bị cáo trong các file âm thanh đã thu giữ tại hiện trường và được đưa đi giám định.

Theo cáo trạng của VKSND khu vực 3 - Hà Nội, khoảng 14h30 ngày 17/9/2025, tại quán cà phê Góc quán, trong khu đô thị tại Hà Nội, Nguyễn Văn Thiên có hành vi hút thuốc nên bị chủ quán là anh Ngô Minh Đ. (SN 1997) nhắc nhở, yêu cầu không được hút.

Do vậy, Nguyễn Văn Thiên chỉ đạo Nguyễn Long Vũ đánh anh Đ. Sau đó, Vũ tát, đấm vào vùng mặt anh Đ. khiến anh Đ. ngã xuống sàn nhà, gây thương tích.

Ở giai đoạn điều tra, anh Đ. khai báo nội dung sự việc như trên, cho hay quán phục vụ nhiều người, không gian kín, đã có biển quy định cấm hút thuốc trong quán, nên khi thấy Thiên hút thuốc, anh nhắc nhở nhiều lần nhưng Thiên không nghe mà vẫn tiếp tục hút thuốc.

Sau đó, khi anh Đ. đang ngồi trong quầy bar thì bị Vũ xông vào đánh gây thương tích. Anh Đ. không yêu cầu bồi thường dân sự, đề nghị xử lý các đối tượng gây thương tích cho mình theo quy định.

Quá trình điều tra, truy tố, bị cáo Nguyễn Long Vũ thừa nhận hành vi phạm tội, còn bị cáo Nguyễn Văn Thiên không khai nhận hành vi phạm tội.