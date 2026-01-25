Lan tỏa khát vọng phát triển, sớm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước. Từ Nghị quyết của Đại hội, niềm tin, kỳ vọng và khát vọng phát triển đang lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân cả nước.

Điều mà Nhân dân mong đợi lúc này chính là tinh thần hành động quyết liệt, cụ thể hóa kịp thời các chủ trương của Đảng, tạo động lực để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bứt phá, tăng tốc, phát triển nhanh và bền vững.

Không khí phấn khởi, niềm tin tưởng sâu sắc vào thành công của Đại hội XIV của Đảng và những quyết sách chiến lược được thông qua tại Đại hội đã lan tỏa khắp các tuyến phố, khu dân cư trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Ông Nguyễn Hữu Tình, Bí thư chi bộ phường Tương Mai, Hà Nội bày tỏ: "Chúng tôi rất phấn khởi về kết quả của Đại hội. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đời sống Nhân dân sẽ ngày càng ấm no hạnh phúc".

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân đặt trọn niềm tin vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết, trước hết.

Theo bà Bùi Thị An, nguyên đại biểu Quốc hội khoá 13, công tác lựa chọn nhân sự cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thể hiện sự kết hợp giữa kế thừa và đổi mới, mang lại hy vọng lớn cho công tác lãnh đạo đất nước trong giai đoạn mới.

"Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương vừa được Đại hội XIV bầu ra thể hiện tính kế thừa, tính ổn định nhưng vẫn đổi mới. Đất nước đang chuyển sang giai đoạn mới phát triển nhanh nhưng và bền vững. Đây là đội ngũ xứng đáng được lựa chọn mà dám dấn thân, dám chịu trách nhiệm, dám làm và làm theo hướng kiến tạo quốc gia", bà Nguyễn Thị An nói.

Đại hội với sự đồng thuận, nhất trí cao xác lập những quyết sách mang tính “bệ phóng” để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên. 3 đột phá chiến lược về thể chế và thực thi; nguồn nhân lực; hạ tầng đồng bộ, hiện đại được xác định và đặt ra yêu cầu phải làm thật mạnh, làm thật nhanh, làm đến nơi đến chốn, tạo đòn bẩy để đất nước bứt phá phát triển.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, đảng viên phường Bạch Mai, Hà Nội bày tỏ: "Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn sắp tới, điều này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Tôi tin tưởng bằng ý chí, nghị lực và sức mạnh tổng thể của Việt Nam chúng ta sẽ thực hiện được mục tiêu này".

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ra mắt Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân bày tỏ kỳ vọng các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV sẽ sớm được cụ thể hóa bằng hành động và kết quả thực tiễn, qua đó nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân. Việc kịp thời cụ thể hóa và triển khai quyết liệt các nghị quyết ngay từ đầu nhiệm kỳ được xem là yếu tố then chốt để hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội đã đề ra.

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng: "Song song với báo cáo chính trị là chương trình hành động cụ thể. Để khi có Nghị quyết của Đại hội chúng ta có thể tiến hành ngay vào việc chứ không phải chờ đợi có chương trình, kế hoạch. Mừng nhất là trong chương trình hành động nêu rất rõ ai là người chịu trách nhiệm, ai chủ trì, cơ quan nào là cơ quan phối hợp, thời gian tiến hành là bao giờ, thời gian kết thúc là bao nhiêu".

"Tôi rất tin tưởng với Nghị quyết Đại hội XIV, với quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nòng cốt là những người Đảng viên trước hết là những người lãnh đạo chủ chốt nếu thực hiện nghiêm chỉnh và với quyết tâm cao chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện nghị quyết của Đại hội", ông Nguyễn Túc nói thêm.

Với niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm; với sự đồng thuận, chung sức của toàn dân tộc; cùng những quyết sách chiến lược đã được hoạch định, cán bộ, Đảng viên và Nhân dân cả nước tin tưởng vững chắc: Việt Nam sẽ tiếp tục tiến bước vững vàng, hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, vì hạnh phúc của nhân dân, vì tương lai của đất nước.