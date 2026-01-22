Đóng

Danh sách 180 Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 Ủy viên, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Hôm nay (22/1), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội XIV của Đảng công bố danh sách các đại biểu trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Danh sách 180 Uỷ viên chính thức:

STT Họ tên Chức vụ
1 Tô Lâm Tổng Bí thư
2 Đào Tuấn Anh Trung tướng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34, Bộ Quốc phòng
3 Trần Văn Bắc Thiếu tướng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Quốc phòng
4 Đỗ Thanh Bình Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương
5 Lê Hải Bình Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
6 Đoàn Xuân Bường Thiếu tướng, Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Quân khu 4, Bộ Quốc phòng
7 Đỗ Văn Chiến Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội
8 Hoàng Duy Chinh Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV
9 Nguyễn Tân Cương Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Đại tướng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
10 Nguyễn Mạnh Cường Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Thứ trưởng Ngoại giao
11 Nguyễn Hồng Diên Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Quốc hội
12 Đặng Văn Dũng Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương
13 Đoàn Anh Dũng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
14 Hoàng Trung Dũng Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương
15 Hồ Quốc Dũng Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ, Phó thủ tướng
16 Nguyễn Khắc Định Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội
17 Lương Quốc Đoàn Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam
18 Nguyễn Quốc Đoàn Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ
19 Nguyễn Hữu Đông Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
20 Đặng Hồng Đức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
21 Nguyễn Quang Đức Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
22 Nguyễn Văn Gấu Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
23 Phan Văn Giang Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
24 Nguyễn Thị Thu Hà Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng
25 Vũ Hải Hà Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội
26 Lê Khánh Hải Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước
27 Lê Ngọc Hải Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Quốc phòng
28 Ngô Đông Hải Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
29 Nguyễn Long Hải Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương
30 Nguyễn Thanh Hải Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV
31 Nguyễn Văn Hiền Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
32 Trần Thị Hiền Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
33 Nguyễn Sỹ Hiệp Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
34 Phan Chí Hiếu Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp
35 Bùi Thị Minh Hoài Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
36 Nguyễn Thị Hồng Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
37 Đoàn Minh Huấn Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
38 Lê Mạnh Hùng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương
39 Lê Quốc Hùng Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
40 Bùi Quang Huy Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
41 Dương Quốc Huy Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ
42 Lê Minh Hưng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
43 Nguyễn Đức Hưng Trung tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3, Bộ Quốc phòng
44 Trần Tiến Hưng Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
45 Nguyễn Đình Khang Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
46 Trần Việt Khoa Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng
47 Vũ Trung Kiên Trung tướng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng
48 Đào Hồng Lan Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế
49 Nguyễn Ngọc Lâm Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
50 Nguyễn Thanh Lâm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam
51 Trần Thanh Lâm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
52 Trịnh Mạnh Linh Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
53 Nguyễn Hồng Lĩnh Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
54 Nguyễn Phi Long Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
55 Nguyễn Văn Long Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
56 Lê Văn Lợi Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
57 Nguyễn Thị Thanh Mai Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
58 Phan Văn Mãi Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV
59 Lê Quang Mạnh Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
60 Lâm Văn Mẫn Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV
61 Trần Thanh Mẫn Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội
62 Lê Quốc Minh Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam
63 Trần Hồng Minh UVTWĐ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng
64 Phạm Hoài Nam UVTWĐ, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
65 Hà Thị Nga UVTWĐ, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
66 Lê Thị Nga UVTWĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khóa XV
67 Nguyễn Thanh Nghị UVTWĐ, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương
68 Nguyễn Trọng Nghĩa UVBCT, BTTWĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
69 Bùi Văn Nghiêm UVTWĐ, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương
70 Trần Thanh Nghiêm UVTWĐ, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Đô đốc Hải quân, Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng
71 Nguyễn Quang Ngọc UVTWĐ, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
72 Nguyễn Thị Bích Ngọc Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính
73 Chiêm Thống Nhất Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9, Bộ Quốc phòng
74 Nguyễn Hải Ninh Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp
75 La Công Phương Trung tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, Bộ Quốc phòng
76 Lê Hồng Quang Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương
77 Lương Tam Quang Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an
78 Nguyễn Văn Quảng Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
79 Vũ Hải Quân Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ
80 Thái Thanh Quý Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương
81 Trịnh Văn Quyết Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
82 Hoàng Minh Sơn Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
83 Nguyễn Kim Sơn UVTWĐ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
84 Vũ Hồng Sơn Trung tướng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng
85 Đỗ Tiến Sỹ UVTWĐ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam
86 Nguyễn Thành Tâm UVTWĐ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
87 Lê Đức Thái UVTWĐ, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
88 Trần Hồng Thái Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
89 Lâm Thị Phương Thanh UVTWĐ, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
90 Nguyễn Thị Thanh UVTWĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội
91 Trần Sỹ Thanh UVTWĐ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
92 Đinh Hữu Thành Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
93 Nguyễn Trường Thắng UVTWĐ, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
94 Nguyễn Văn Thắng Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính
95 Phạm Tất Thắng Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
96 Tào Đức Thắng Trung tướng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội
97 Trần Đức Thắng Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường
98 Lê Xuân Thế Trung tướng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng
99 Lê Xuân Thuận Thiếu tướng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng
100 Lê Thị Thủy Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ
101 Nguyễn Huy Tiến Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
102 Đặng Khánh Toàn Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
103 Trương Thiên Tô Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
104 Lê Tấn Tới Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV
105 Phạm Thị Thanh Trà Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ
106 Nguyễn Hải Trâm Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao
107 Lê Minh Trí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương
108 Hà Quốc Trị Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
109 Lê Hoài Trung Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
110 Trần Cẩm Tú Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương
111 Ngô Văn Tuấn Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước
112 Nguyễn Anh Tuấn Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương
113 Phạm Gia Túc Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
114 Hoàng Thanh Tùng Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV
115 Phạm Thế Tùng Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
116 Đỗ Xuân Tùng Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
117 Lê Văn Tuyến Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
118 Nguyễn Thị Tuyến Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
119 Bùi Thị Quỳnh Vân Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
120 Nguyễn Đắc Vinh Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XV
121 Nguyễn Minh Vũ Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao
122 Võ Thị Ánh Xuân Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước
123 Dương Trung Ý Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
124 Cao Thị Hóa An Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk
125 Phan Thắng An Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng
126 Nguyễn Doãn Anh Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa
127 Nguyễn Hoài Anh Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
128 Phạm Đức Ấn Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng
129 Lê Ngọc Châu Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng
130 Lê Tiến Châu Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV thành phố Hải Phòng
131 Ngô Chí Cường Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Đồng Tháp
132 Quản Minh Cường Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Quảng Ninh
133 Trần Tiến Dũng Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên
134 Phạm Đại Dương Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ
135 Nguyễn Trọng Đông Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội
136 Nguyễn Văn Được Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh
137 Nguyễn Hoàng Giang Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
138 Nguyễn Hồ Hải Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau
139 Nguyễn Tiến Hải Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang
140 Tôn Ngọc Hạnh Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai
141 Nguyễn Mạnh Hùng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh
142 Trịnh Việt Hùng Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai
143 Y Thanh Hà Niê Kdăm Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Lâm Đồng
144 Hoàng Quốc Khánh Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn
145 Nguyễn Duy Lâm Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh
146 Trần Văn Lâu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long
147 Hầu A Lềnh Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang
148 Nguyễn Phước Lộc Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hồ Chí Minh
149 Võ Văn Minh Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh
150 Hồ Văn Mừng Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang
151 Hồ Văn Mười Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng
152 Lê Minh Ngân Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu
153 Nguyễn Hữu Nghĩa Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên
154 Hoàng Văn Nghiệm Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Sơn La
155 Nguyễn Duy Ngọc Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội
156 Phạm Quang Ngọc Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên
157 Thái Đại Ngọc Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai
158 Hồ Văn Niên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi
159 Đặng Xuân Phong Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Ninh Bình
160 Lê Quốc Phong Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh
161 Trần Phong Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
162 Nguyễn Văn Phương Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
163 Lê Ngọc Quang Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
164 Trần Lưu Quang Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh
165 Nguyễn Văn Quyết Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh
166 Nguyễn Hồng Thái Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh
167 Đồng Văn Thanh Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ
168 Nghiêm Xuân Thành Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
169 Vũ Đại Thắng Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội
170 Nguyễn Khắc Thận Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
171 Nguyễn Khắc Toàn Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế
172 Lương Nguyễn Minh Triết Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk
173 Nguyễn Đình Trung Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế
174 Trịnh Xuân Trường Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
175 Phạm Anh Tuấn Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai
176 Trần Huy Tuấn Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
177 Vương Quốc Tuấn Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên
178 Lê Quang Tùng Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ
179 Vũ Hồng Văn Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Đồng Nai
180 Hồ Thị Hoàng Yến Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long
