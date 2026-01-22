Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

(VTC News) -

Ngày 22/1, Đại hội XIV của Đảng công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là 200 người, gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sinh ngày 12/8/1962, quê quán TP Cần Thơ. Ông có trình độ Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Trần Thanh Mẫn từng giữ các chức vụ: Bí thư Huyện đoàn Châu Thành (tỉnh Hậu Giang); Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ; Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cần Thơ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ; Bí thư Quận ủy Bình Thủy (TP Cần Thơ); Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngày 31/3/2021, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông được bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XIV.

Ngày 20/7/2021, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, ông Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XV.

Ngày 2/5/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định.

Ngày 20/5/2024: Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, ông được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Nhóm phóng viên